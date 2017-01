Paikallislehdet johdattelevat äänestäjät kuntavaalien uurnille

Paikallislehti Akaan Seudun 100-vuotisjuhlavastaanotto kokosi Metsälinnaan pitkälle toista sataa lehden ystävää juoman, iltapalan, musiikin ja puheenvuorojen ääreen. Päätoimittaja Juha Kosonen korosti puheenvuorossaan, että median murros ei tarkoita oikean tiedon tarpeen katoamista.

– Tekniikan osaamisen lisäksi, tarvitaan edelleenkin osaavia tekijöitä sisältöjä tuottamaan. Lukijat ovat huomanneet tässä muutoksen myllerryksessä oikean tiedon merkityksen. MV-kaltaisten julkaisujen tekijät löytävät kyllä lukijoita, mutta hyvin harvoin sittenkään julkaisuun sitoutuneita toimijoita.

Akaan Seudulla ja sen edeltäjillä on ollut aina ammattitaitoiset tekijänsä sekä uskolliset lukijansa ja mainostajansa.

– Oman sanomalehden perustaminen Akaaseen oli paikkakunnan aktiivisten ihmisten tahtotila. Lehden kustantaminen ei silloinkaan ollut helppo tehtävä. Innostus uuteen kuitenkin voitti ja lehti aloitti, sanoi Kosonen.

Uusi seminaari Suomen juhlavuonna

Lehden juhlavuoden Toijalan yhteiskoulussa toteutettu juhlaseminaarin, Akaa Suomen kasvukäytävällä, sai hyvän vastaanoton.

– Päävieraan tietokirjailija, entinen ministeri ja kansanedustaja Osmo Soininvaaran viesti kuulijakunnalle on hyvin selvä: olemme paikkakuntana sellaisella kohdalla karttaa, että epäonnistuminen on mahdotonta, kertasi Juha Kosonen.

Suunta on Soinninvaaran mielestä selvä ja vauhti on meidän omissa käsissämme. Suomen juhlavuonna 2017 Akaan Seutu järjestää jälleen ajankohtaisseminaarin. Sopiva aika seminaarille voisi päätoimittaja Juha Kososen mukaan olla kesäkuu, jolloin uusi valtuusto todenteolla alkaa työskentelynsä.

Satavuotias liikeidea

Toijalan Sanomien ensimmäinen numero ilmestyi 9.12.1916. Lehti kokosi sivuillensa paikallisia uutisia, kauppojen mainoksia ja yhdistysten kokous- ja tapahtumailmoituksia. Lehti oli ajankuva ja kokonaisuus, joka kertoi tuohon aikaan ne tärkeät ja oleelliset tiedot akaalaisten elämästä.

– Akaassa ei ole kovin montaa yritystä, joiden liikeidea olisi kestänyt lähes muuttumattomana 100 vuotta. Akaassa paikallislehteä kustantaneiden yritysten historiaan mahtuu useita vaikeita paikkoja ja kaksi konkurssiakin. Itse tulin yrittäjänä osaksi Akaan Seudun tarinaa 90-luvun alun sanomalehtien digimurroskohdassa. Minua ja päätoimittaja Juha Kososta voi kiittää tai syyttää vaikkapa nykyisestä paikallislehtemme nimestä Akaan Seudusta, sanoi Pirkanmaan Lehtitalo Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirén.

Akaan Seutu on aito paikallislehti

Paikallislehden tekemisen liikeidea on toimitusjohtaja Olli Sirénin mielestä kestänyt hyvin aikaa ja edelleen sadan vuoden jälkeenkin paikallislehdelle on kysyntää.

– Tänäänkin lehti tekee ja kokoaa yhdeksi jäsennetyksi kokonaisuudeksi paikallisia uutisia, tarinoita paikallisista ihmisistä, paikallisten yritysten mainoksia, paikallisten yhteisöjen toimintaa ja paikkakuntalaisten tärkeitä asioita. Lehden tekijöinä pidämme tätä työtä erittäin tärkeänä, sanoi Sirén.

Olli Sirén muistutti myös, että lehteä tehdessä on samalla tallennettu 100 vuoden ajalta valtavan määrän paikallishistoriaa.

– Tätä työtä ei mikään muu media tee. Sitä ei tee Aamulehti, ei Helsingin Sanomat, ei Yleisradio, eikä Google tai Facebook.

Paikallislehti on monen työpaikka

Lehden tekemisessä on työtä niin toimittajille, toimituksen avustajille, myyjille, graafikoille, nettiguruille, koodareille, painajille ja erityisen isolle joukolle lehden jakajia. Joka viikko lehden tekemiseen osallistuu aktiiviesti yli 50 ihmistä, joista pääosa on paikkakuntalaisia.

– Tänään 100-vuotisjuhlan kunniaksi paperilehdessä oli 104 sivua. Lehdessä oli 204 ilmoitusta, joiden pinta-ala oli yhteensä 62 995 palsta millimetriä eli 41 sivua. Toimitettua sisältöä – juttuja ja kuvia oli yhteensä 63 sivua. Kaikki jutut ovat luettavissa myös diginä. Pelkästään tänään ennen juhlien alkua lehden juttuja oli verkossa luettu yli 2100 kertaa. Tämä lehti kokonaisuutena ja yksittäisinä juttuina tulee elämään verkossa pitkään, sanoi Olli Sirén.

Paperilehden levikki kasvaa

Tänä vuonna Akaan Seudussa on tehty enemmän digisisältöä kuin koskaan. Vuoden aikana on tehty myös paljon sellaista sisältöä, mitä ei voi paperille painaa. Oli videoita, kuvagallerioita ja nopeita uutisia. Olli Sirén ja muut lehden tekijät olettivat, että lukijat voisivat olla hiljalleen halukkaita siirtymään digiin.

– Suureksi yllätykseksemme vahvat panostukset digiin ovatkin kääntäneet paperilehden levikin kasvuun. Tällä hetkellä lehtitilauskauppa käy hyvin. Meiltä ostetaan erityisesti täystilauksia. Täystilauksessa samassa paketissa on sekä paperilehti että kaikki digisisällöt.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lukijat haluavat edelleen kerran viikossa tuhdin paperisen Akaan Seudun.

– Paperilehti on tuttu ja turvallinen, siinä on alku ja loppu ja se on ammattilaisten jäsentämä kokonaisuus. Tämän lisäksi arjen kiireessä halutaan seurata uutisia ja tapahtumia nopeasti ja helposti älypuhelimella ja netistä, sanoi Pirkanmaan Lehtitalo Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirén.

Antti-patsaita ja muita huomioita

Akaan Seudun 1oo-vuotisjuhlassa jaettiin kolme Sanomalehtien Liiton Antti-patsasta. Suomen paikallislehdet jakavat patsaita huomioidakseen toimialueellaan henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toimineet merkittävästi paikallislehdestön ja paikalliskulttuuriin hyväksi.

Tänä vuonna Antti-patsaan saivat Akaan seurakunta, Akaan kaupungin kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen ja yrittäjä Maria Valtonen.

Keskuskauppakamarin hopeisen ansiomerkin 20 vuoden yhtäjaksoisesta palvelusta Akaan Seutu Lehti Oy:ssä saivat toimittaja Tarja Antola, päätoimittaja Juha Kosonen ja tuottaja Tiina Yli-Mutka.

Kolme Antti-patsasta

Akaan Seutu on jakanut tähän mennessä kymmenen Anttia, siis vuodesta 1996 alkaen. Tätä ennen Toijalan Seutu ehti jakaa yhden Antin, samoin Viiala-Lehti.

Viime perjantaina Akaan Seudun 100-vuotisjuhlassa jaettiin kolme Anttia.

Ensimmäisen Antin saa meitä huomattavasti vanhempi toimija, joka on ollut vaatimattomat 100 vuotta paikallislehden keskeinen ja rakentava yhteistyökumppani. Toiminta-alueemme on sama ja tarvitsemme lähes joka hetki toisiamme. Olemme molemmat yhteisen Akaamme voimakkaita rakentajia. Vaikutamme molemmat tavalla tai toisella jokaiseen kaupungin asukkaaseen. Hyvät ystävät, tällainen yhteistyökumppani on Akaan seurakunta. Patsaan noutivat kirkkoherra Ali Kulhia ja lähetys- ja tiedotussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola.

Paikallislehden tekeminen Akaassa ei onnistu ilman ihmisiä, joille voi soittaa. Tällaiset ihmiset ovat paikallislehden tekijöille kullanarvoisia tietojen antajina. Tällaisten ihmisten kanssa me tekijät tiedämme pelaavamme samaa peliä. Rakennamme tätä kaupunkia yhteiseksi paikaksi asua ja yrittää. Nämä Akaan Seudulle tärkeät ihmiset ovat myös tämän kaupungin menestyksen tae. Yksi tällainen ihminen on Akaan kaupungin kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen.

Oman yrityksen pyörittäminen on hyvin usein rohkeiden päätöksien tekemistä. Se ei onnistu jokaiselta. Tie menestykseen on usein hyvin kivinen. Akaa ei olisi Akaa ilman rautaisesti toimivia palveluyrityksiä sen jokaisessa taajamassa Kylmäkoskella, Viialassa ja Toijalassa. Yhteistyö paikallislehden kanssa on tällaisessa tapauksessa yrittämisen suola. On ilo auttaa ja luoda mahdollisuuksia. Tässäkin pelaamme samaa peliä. Kolmannen Antin sai yrittäjä Maria Valtonen, jolla on naisten vaateliike Huuska Toijalan Valtatiellä. Jo yrityksen nimi kertoo omaa historiaansa paikkakunnastamme, olihan Eino Huuska voimiensa päivinä monenlaisen yritystoiminnan liikkeelle laittaja. Maria Valtonen on ollut voimakkaasti ideoimassa Toijalassa toteutettavaa Punaisen maton huumaa-kauppatapahtumaa.