Tule mukaan uusiin seikkailuihin

Päättymässä oleva paikallislehti Akaan Seudun 100-vuotisjuhlavuosi on osoittanut meille lehden tekijöille, että oma paikallislehti on akaalaisille hyvin tärkeä osa elämää. Tavatessamme lukijoitamme, saamme juttuvinkkejä ja kannustuksia. Toki risujakin annetaan, mutta nekin tilaajan oikeutuksella. Meille puhutaan kuin perheenjäsenelle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Suomi on 100 vuodessa muuttunut suuriruhtinaskunnasta sivistysvaltioksi. Tässä muutoksessa sanomalehdistöllä on ollut oma tärkeä roolinsa. Lehdistö on ollut tiedonvälittäjä, kannustaja, taistelija sekä yksimielisyyden luoja. Erilaisten lehtien mielipidepalstat ovat puhdistaneet ilmaa niin, että vuoden 1918 jälkeen keskenämmä aseita kalisteltu. Sananvapaus on sittenkin ollut aina osa suomalaisuutta, vaikka joskus on suitakin tukittu.

Ehkä olennaisinta ensi vuonna 100 vuotta täyttävälle Suomelle on ollut muutos. Tätä maata halutaan rakentaa. Pelkästään tämän lehden historia on osoitus halusta muuttua, edistyä. Toijalan Sanomat aloitti 1916. Työtä jatkoi Toijalan Seutu 1948 ja Akaan Seutu 1996. Viialassa oma paikallislehti aloitti Kokkojen perheyrityksenä 1951. Tähän merkittävään saagaan kuluu myös ilmaisjakelulehti Pirkanmaan Sanomien perustaminen 1978. Pirkanmaan Sanomat ilmestyy tänäkin päivänä kaupunkilehti Suur Tampereena.

On tarvittu satojen lehti-ihmisten työ ja tuhansia oivalluksia, että tässä tänään ollaan. Muutos on ollut huima, ei pelkästään tekniikassa vaan myös sisällössä. Ja tämä muutos onneksi on pysyvä olotila.

Paikallislehti on olennainen osa myös Suomen muutosta. Huhtikuussa 2017 on kuntavaalit, joissa valittavat valtuustot aloittavat uusien kuntien rakentamisen. Vuoden 2019 alusta käynnistyvät maakunnat sekä sosiaali- ja terveysuudistus muuttavat kansalaisten arkea vähemmän kuin nyt luullaan. Se on varmaa, että kuntien rooli muuttuu. Puhutaan elinvoimakunnista.

Paikallislehti Akaan Seudun lukijana pääset aitiopaikalle seuraamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Akaaseen. Akaa on päättänyt rakentaa uuden hyvinvointikeskuksen. Mitä muuta tapahtuu ja ketkä tulevaisuudesta päättävät, selviää Akaan Seudusta. Odotettavissa on huikea kuntavaalikamppailu. Aineksia rakentavaan keskusteluun on paljon.

Akaan Seutu ei aio jäädä muutoksessa sivustakatsojaksi. Paikallislehti on jatkossakin aktiivinen keskustelun herättäjä. Nostamme vaikeitakin asioita esiin lukijoidemme arvioitaviksi. Kysymme ja kyseenalaistamme. Toki lehteen voi aina myös kirjoittaa mielipiteensä keskustelun virittäjäksi.

Tulkaa mukaan, mennään eteenpäin.

Juha Kosonen

Akaan Seudun päätoimittaja