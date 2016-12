Akaan kaupungin mielestä vaneritehtaan piippu on maamerkki ja olennainen osa tehdasaluetta

Monessa taloudessa on varmaan Viialassa toimineen lasitehtaan tuotantoa. Löytyykö sinun kotoasi lasiesineitä, joista et ole varma, onko ne Viialan Lasitehtaan valmistamia?

Lasinäyttelyn suuren suosion siivittämänä Viiala-Seura järjestää lasiesineiden tunnistuspäivän keskiviikkona 19.10. kello 13–19 Viialan kirjaston Viiala-salissa. Orvokki Lundahl on paikalla ja arvioi esineet, ja häneltä voi kysellä muutakin tietoa Lasitehtaasta.

Tilaisuudessa on myytävänä Viiala-mukeja, kirjoja sekä uunituoreita jääkaappimagneetteja, joiden aiheena on Viiala-kolmen piipun kylä. Myynnissä on myös Akaan Seudun 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtyjä Viiala-paitoja.

Viiala-Seura tarjoaa kahvit, ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.