Toijalan vastaanottokeskus suljetaan heinäkuuhun mennessä

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että Toijalan vastaanottokeskus suljetaan 1.7.2017 mennessä. Tamperelaisen Hoivapalvelu Valkokulta Oy:n ylläpitämä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus on toiminut vuoden, ja siellä on tällä hetkellä 135 asukasta.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vastaanottopaikkoja tarvitaan ensi vuonna nykyistä paljon vähemmän.

– Ylisuuren majoituskapasiteetin ylläpito on kallista, ja paikkamäärä pyritään siksi pitämään koko ajan mahdollisimman lähellä tarvetta. Viraston tavoite on ylläpitää vastaanottokeskuksissa 90 prosentin käyttöaste, maahanmuuttovirasto tiedottaa.

Suomen vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 17 000 majoituspaikkaa. Ensi vuonna suljetaan Toijalan lisäksi ainakin Vääksyn, Mikkelin, Savonlinnan, Keuruun, Tornion ja Seinäjoen vastaanottokeskukset. Suurin osa niistä on SPR:n ylläpitämiä.