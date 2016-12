Kuntamarkkinointi muuttuvassa pelikentässä

Metsäteollisuutta palvelevan puuterminaalin jatkosuunnittelu keskittyy Akaaseen. Asiasta päätti perjantaina rataverkon raakapuuterminaalien kehittämisen ohjausryhmä. Tähän saakka toisena vaihtoehtona oli Hattula.

– Terminaali on suunnitteilla Akaaseen, logistiikka-alueelle Valkeakoski-radan varressa. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää ratasuunnitelma ja mennä sitä kautta yksityiskohtaisempaan suunniteluun, kertoo Liikenneviraston rautateiden tavaraliikenteen asiantuntija Timo Välke Akaan Seudulle.

Välkkeen mukaan ratasuunnitelmassa selvitetään lähinnä se, että maaperässä ei ole rakennettavuuden osalta mitään suurempia yllätyksiä ja että liikennöinti toimii Toijalan asemalta. Suunniteltu paikka on Akaa Pointin yritysalueella, noin puolentoista kilometrin päässä kohdasta, jossa Valkeakoski-rata lähtee pääradasta.

Suunnittelu tähtää toteutukseen

Valkeakoski-radasta lähtevä uusi pistoraide on tarkoitus sähköistää. Kuormausraidetta tulisi noin 550 metriä ja lisäksi muutama sata metriä lähestymisraidetta.

Mikäli puuterminaali toteutuu, sen rakentaa Liikennevirasto, joka puolestaan vuokraa terminaalin välivarastoalueita metsäyhtiöille ja myös metsänhoitoyhdistyksille, jos he haluavat alueita vuokrata.

– Metsäyhtiöt sopivat rautatieyrityksen kanssa kuljetuksista, Timo Välke toteaa.

Toistaiseksi terminaalia varten on suunnittelurahat mutta ei toteutusrahoja.

– En voi valtion virkamiehenä sanoa, että terminaali toteutuu varmasti johonkin. Sitä suunnitellaan eteenpäin, jotta se voitaisiin toteuttaa, kun rahoitus saadaan.

Tällä hetkellä Liikennevirastolla on toimivat kuormauspaikat Toijalan keskustassa ja Hämeenlinnan keskustassa. Akaan kaupunki on ilmoittanut olevansa halukas saamaan kuormauspaikan pois ydinkeskustasta, ja Akaalla on ollut valtiolle kaksi ehdotusta, joista toinen oli uusi Akaa Pointin yritysalue.

180 hehtaarin suuruiseen Akaa Pointiin on asemakaavassa merkitty Valkeakoski-radasta lähtevä pistoraide, mutta Timo Välkkeen mukaan Liikennevirastolla on oma suunnitelma pistoraiteen paikasta. Välkkeen lähettämä kuva kertoo, että suunniteltu pistoraide on kaavaan piirretyn pistoraiteen vieressä.

– Kyllä se sillä alueella on ja Akaan alueella, Välke toteaa.

Jatkosuunnittelun aikataulu riippuu muun muassa siitä, milloin ratasuunnitelma saadaan tilattua.

– Helposti ollaan kesälomien jälkeisessä ajassa, mutta pyritään viemään sitä eteenpäin yhtäjaksoisesti, sanoo Timo Välke.

”Massiivinen investointi valtion taholta”

Akaan kaupungin kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen tietää, että mikään ei ole varmaa ennen kuin kuokka heiluu. Jos terminaali kuitenkin rakennetaan Akaaseen, se on Sarkkisen mukaan massiivinen investointi valtion taholta.

– Jo rakennustyöt työllistävät ainakin paikallisia maanrakennusyrittäjiä. Jatkossa kuormauksessa on puhuttu 20 henkilötyövuoden aloituksesta, ja siinä pitää olla mahdollisuus tuplata se.

Tärkeää olisi Sarkkisen mielestä myös se, että Akaa Pointin alue saataisiin käyntiin.

– Terminaalihan ei olisi maankäytöllisesti kuin pieni osa sitä aluetta, mutta se mahdollistaisi varmasti muunlaista toimintaa, joka voisi olla jollain tavalla synergiassa joko raiteiden käyttämisen tai puun käyttämisen kanssa.

”Tämä on se mahdollisuus”

Akaan elinkeinopäällikkö Kristiina Salo pitää raakapuuterminaalia Akaan ainoana saumana saada pistoraide Akaa Pointin 180 hehtaarin suuruiselle yritysalueelle.

– Tämä on se mahdollisuus, jota kautta me se toivottavasti saadaan. Tuskin kaupungilla olisi ollut varaa, ja yritykset harvoin alkavat näin isoihin investointeihin. Kun meillä on Toijalan järjestelyratapiha ja muut, siinä on sellainen paketti, jota monella paikkakunnalla ei ole tarjota. Toivotaan, että rakentamispäätös tulee, Salo sanoo.

Toistaiseksi muutama yritys on kysellyt Akaa Pointin tontteja, mutta yhtään kauppaa ei ole tehty. Pistoraiteen ja puuterminaalin avulla alue saataisiin avattua ja ehkä myös yritysten mielenkiinto muutettua investointipäätöksiksi. Liikenne Akaa Pointin nettisivuilla ja facebook-sivulla on kasvanut perjantain jälkeen.

– Olemme odottaneet, että suunnittelu alkaisi. Sitten tiedämme, mitä se tarkoittaa tälle alueelle. Moni yritys on sanonut, että ilmoittakaa sitten, kun alkaa tapahtua, Kristiina Salo kertoo.

Tällä hetkellä pistoraide ei ole ehdoton edellytys yrityksille, joita Akaa Pointiin yritetään saada. Jatkossa sen merkitys voi kuitenkin kasvaa.

– Emme voi tietää, miten esimerkiksi ympäristölainsäädäntö ja päästöasiat kehittyvät. Paljon riippuu siitä, mitä yrityksiltä edellytetään, ja kuinka hiilineutraalisti niiden pitää kuljettaa tuotteitaan.

Kiuru ja Hakanen iloitsivat välittömästi

Myös pirkanmaalaiset kansanedustajat Pertti Hakanen (kesk) ja Pauli Kiuru (kok) ehättivät perjantaina iloitsemaan puuteollisuuden toimijoiden päätöksestä keskittää terminaalin suunnittelutyö Akaaseen.

Kiuru ja Hakanen kertovat tavanneensa maaliskuussa asian tiimoilta Liikenneviraston ja Metsäteollisuus ry:n toimijoita.

– Katsoimme tärkeäksi kertoa kantamme, jotta korkeasta työttömyydestä kärsivä Akaa saisi puuterminaalin. Hankkeen pysyvä työllisyysvaikutus olisi ainakin 20 henkilötyövuotta, he toteavat.

Kansanedustajien mukaan terminaalista suunnitellaan etenkin kuitu- ja tukkipuun puskurivarastoa, joka tasoittaisi korjuun ja kuljetuksen kausiluonteisuutta. Puutavaran lastausmäärä tulisi olemaan noin 250 000 kuutiota vuodessa.

– Hanke toteuttaa hallitusohjelman mukaista linjausta investoinneista rataverkkoon ja terminaaleihin, hallituspuolueiden kansanedustajat toteavat.