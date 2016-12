Akaan bussiliikenteeseen tulee uusi kaupunkilippu

Akaan sisäisen linja-autoliikenteen hinnoittelu uudistuu 1.1.2017 alkaen. Käyttöön otetaan Akaan oma kaupunkilippu, jonka kertamaksun hinta on aikuiselta 3,30 euroa ja 4–11-vuotiaalta lapselta 1,70 euroa. Kaupunkilipun hinta on aina sama riippumatta siitä, kuinka pitkä Akaan sisällä kuljettu matka on.

Myynnissä on myös sarjalippuja 10, 22 ja 44 matkalle. Sarjalipuissa yhden matkan hinta laskee sen mukaan, mitä useamman matkan sarjalipusta on kysymys.

Sarjalippu ladataan matkakortille, joka tulee ensimmäisen kerran hankkia Matkahuollon toimipisteestä. Tämän jälkeen kortille voi ladata lisää matkoja esimerkiksi sisäisen liikenteen busseissa ja R-kioskeissa.

Hinnat ovat voimassa Akaan kaupungin alueella liikennöivien, seuraavien bussiyritysten busseissa: Vesilahden Liikenne mukaan lukien palvelubussi, Atomi Lines, Bussiliikenne Koivisto, Rautaveden Liikenne, Valkeakosken Liikenne ja Väinö Paunu.

Kaupunki toivoo enemmän käyttäjiä

Uuden kaupunkilipun käyttöastetta tullaan seuraamaan kevään 2017 ajan, jonka jälkeen päätetään jatkosta.

– Toivomme, että uusi hinnoittelu kannustaa kuntalaisia käyttämään sisäisen joukkoliikenteen palveluita. Lipputuotteet on pyritty järjestämään helppokäyttöisiksi, ja aikatauluja on kehitetty kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta, sanoo Akaan sivistysjohtaja Jukka Oksa.

Aiemmin Akaan alueella oli käytössä Matkahuollon viralliset taksat, jotka perustuivat matkan pituuteen. Uuden kaupunkilipun ja aikataulujen muutosten avulla halutaan helpottaa kuntalaisten mahdollisuutta päästä tarvittavien palveluiden ääreen julkista liikennettä hyödyntämällä.

Voimassa olevat Akaan joukkoliikenneaikataulut löytyvät Akaan kaupungin verkkosivuilta Akaa info -valikon alta.