Jukka Oksa lähtee Akaasta

Akaan sivistysjohtaja Jukka Oksa on irtisanoutunut virastaan. Oksa aloittaa jo tammikuun alussa työt helsinkiläisen TutorHouse Oy:n palveluksessa.

– Heidän pääbisneksensä on maksullinen lisäopetus ja tukiopetus, ja heillä on kehitteillä palvelu, joka liittyy lukioihin. Siihen on käynnistymässä projekti, jonka vetäjäksi minä olen menossa, Oksa kertoo.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Jukka Oksa oli Toijalan yhteiskoulun rehtori ja sitä ennen Urjalan sivistystoimenjohtaja.

– Yhteensä olen ollut kunta-alalla ja opetusalalla aika tasan 20 vuotta. Mielestäni olen aika hyvin ehtinyt nähdä, mikä sisältö ja meininki on tällä puolella.

Eläkeviran vaihto määräaikaiseen yksityisen puolen pestiin mietitytti syksyn ajan ja vielä viime viikonloppunakin, kun TutorHousen hankkeen toteutuminen oli varmistunut.

– Jalat ovat sillä tavalla maassa, että tiedän, että tuskin ruoho on vihreämpää kuntien välillä tai yksityisellä sektorilla. Samanlaisissa haasteissa me molemmissa paikoissa menemme. Toisaalta ikää ja työuraa ja virtaa riittää eteenpäinkin. Eihän meidän sukupolvi edes tiedä, milloin päästään eläkkeelle.

Oksan nykyisissä töissä tehtäväkenttä on ollut hänen mukaansa aika laaja.

– Se mikä innostaa ja on mukavaa, on että jatkossa on hanke ja projekti, missä pääsee keskittymään yhteen tiettyyn asiaan.

Säästöjä ja sisäilmaongelmia

Akaassa sivistysjohtajan viranhoitoon kuuluvat tehtävät ovat lisääntyneet jatkuvasti, kun liikunta- ja kulttuuripuolen vakansseja on vähennetty. Tämän voisi ajatella olevan raskas taakka, mutta Oksan hartiat eivät ole painuneet.

– Olen ajatellut, että se on luontaisetu. Kun ajat ovat tällaiset kuin ovat, en usko, että se on missään kunnassa sen kummallisempaa. Julkisella puolella täytyy pystyä käyttämään järkeä ja miettiä, miten tehtäviä jaetaan ja hommia kehitetään. Minusta on ollut vain mielenkiintoinen lisä, että varhaiskasvatuskin tuli sivistyspuolelle, Oksa toteaa.

Työtä Akaassa on kuitenkin määrittänyt vahvasti kaksi asiaa.

– Talouden tasapainottaminen kolmen ja puolen vuoden aikana yksi iso teema, minkä puitteissa on yritetty asioita tehdä. Ja sisäilma-asiat ovat olleet työpöydällä käytännössä koko ajan. Jos niitä kahta elementtiä ei olisi ollut, en osaa oikein edes sanoa, mitä tämä työ näiden asioiden takana olisi. Ne ovat olleet arkipäivää ja sitä duunia, mitä on tehty.

Vaan eivätpä nämäkään asiat tulleet Oksalle puun takaa.

– Ne olivat kyllä tiedossa, kun hain tätä työtä neljä vuotta sitten keväällä. En tiedä onko tässä mitään yllättävää ollut. Se vaan on tämmöistä tämä sivistysjohtajan työ.

Oksa ei myöskään nosta esiin mitään yksittäistä asiaa tai palvelua, jossa – hänen itse aiemmin käyttämäänsä termiä lainaten – talouden tasapainottamiskiima olisi erityisesti näkynyt.

– Pääsääntöisesti kaikki asiat ovat hankalia, kun aletaan resursseja nipistää. Eikä se ole pelkästään minun sektorini juttu. Kun taloutta tasapainotetaan, toimenpiteet ovat tosi rankkoja ja vaikuttavat palvelutasoon ja kuntalaisten elämään.

Entä tajusivatko päättäjät ja kuntalaiset tai tajuavatko vasta nyt, mitkä ovat esimerkiksi ryhmäkokojen suurentamisen ja henkilökunnan vähentämisen vaikutukset kouluissa? Oksa katsoo taas ilmeisimmän vastauksen yli kohti heleämpää horisonttia.

– Kun ”leikataan ja kurjistetaan” ja tehdään rankkoja liikkeitä, eihän sillä hetkellä osata katsoa eteenpäin varsinkaan kehittämismielessä. Mutta kun on nähty, että syntyy sitä tulosta mitä lukujen kautta on haettu, uskon että päästään vähitellen palvelujen kehittämisen moodiin.

Kotitarvebasisti puoskaroi parhaansa mukaan

Akaan kaupungin säästökuurissa absoluuttisen karsinnan kohteeksi joutui sivistystoimen alle kuuluva kulttuuritoimi. Kulttuurikoordinaattorin ja museonhoitajan toimet ovat teoreettisestikin mennyttä 1.1.2017 alkaen.

Jukka Oksa näkee tälläkin sektorilla toivoa. Akaan valtuusto päätti viime viikolla, että vapaa-aikalautakunta selvittää huhtikuun loppuun mennessä, miten kulttuuri- ja liikuntatoimessa jatkossa hoidetaan yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kuka tai ketkä vastaavat kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä muista liikunta- ja kulttuurialueen tehtävistä.

– Minun huoleni on aina ollut tiedossa, mutta valtuustokeskustelu ja selvityspyyntö osoittivat sen, että päättäjät toivoisivat, että kulttuuriasiat ovat paremmin hanskassa kuin että kotitarvebasisti niitä puoskaroi ja jälki on tämmöistä, Oksa tikkaa itsekritiikin tikarilla.

Sääksmäellä asuva ja jatkossa kiskoitse Helsinkiin työmatkaileva ex-sivistysjohtaja toivoo asioivansa myös Akaassa lukion koulutuspalveluja myyden. Oksan seuraaja ei löydä manttelia kaupungintalon naulakosta eikä testamenttia työpöydältään.

– Jokainen tekee siitä työstä oman näköisen ja pelaa omilla vahvuuksilla ja mahdollisuuksilla. Uskon, että asiat hoituvat jatkossakin ja osaavat ihmiset tietävät mitä tehdä ilman, että menneisyyden haamut tulevat huutelemaan ja neuvomaan.

Toistaiseksi Akaan sivistysjohtajan tehtävistä vastaa kaupungin hallintosäännön mukaisesti oman työnsä ohella Akaan lukion rehtori Tuovi Ronkainen.