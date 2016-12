Ruotsin opiskelu on tärkeää koulussa

Olen huomannut, että jotkut eivät pidä ruotsin opiskelua tarpeellisena ja he perustelevat sen usein sillä, että kaikki osaavat kyllä puhua englantia ja että sillä pärjää. Mutta se ei aina pidä paikkaansa, koska kaikki eivät välttämättä osaa englantia ja silloin ei pystyisi juttelemaan heidän kanssaan.

Mielestäni olisi hyvä osata ruotsia. Ruotsi on tärkeää, koska se on se on toinen kotimaan kieli eivätkä kaikki suomenruotsalaiset välttämättä osaa sujuvaa suomea. Myös sen kannalta olisi hyvä osata ruotsia, jotta pystyy kommunikoimaan ruotsia äidinkielenään puhuvien kanssa. Minulle ruotsin opiskelu on tärkeää, koska minulla asuu Ruotsissa sukulaisia ja he eivät välttämättä osaa suomea tai englantia, joten sen kannalta, että osaa kommunikoida sukulaisten kanssa on hyvä osata ruotsia.

Olen siis vahvasti sitä mieltä että ruotsin opiskelu koulussa on tärkeää ja jotta kaikkien mielestä se olisi kivempaa voisi keksiä kaikenlaisia uusia oppimistapoja. Kuten erilaisia pelejä ja leikkejä, koska jotkut eivät saata tykätä perus ”kirja opiskelusta”, mutta minusta se on ihan kivaa. Toivon että kaikki tykkäisivät ruotsin opiskelua tärkeänä ja kivana.

Julia Grönholm

Viialan yhtenäiskoulu, 8A