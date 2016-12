”Hetkeksi hiljene, maa…”

Meidän Elli sai ensimmäisenä joulunaan kummitädiltään kauniin joulukuuseen laitettavan enkelin. Ensimmäisestä joulusta lähtien tuo enkeli on ollut kuusessamme lähellä latvatähteä. Tuo enkeli on se, joka kertoi paimenille, ja kertoo meille joka joulu, että maailmaan on syntynyt Vapahtaja. Enkeli on ollut tärkeä. Se on kynttilöiden ja latvatähden jälkeen ensimmäinen koriste, joka kuuseen laitetaan. Etuoikeutettuna Elli on saanut ripustaa enkelinsä ensimmäisenä.

Enkelit kuuluvat jouluun. Enkelin iso tehtävä on toimia Jumalan sanansaattajana. Maria sai kuulla enkeliltä uutisen tulevasta vauvasta, jonka hän synnyttäisi. Joosef sai kuulla enkeliltä tulevansa Jumalan pojan isäksi. Ja paimenet olivat ensimmäisiä ihmisiä, joille enkeli kertoi Jeesuksen syntymästä. Suuri enkelijoukko lauloi yöllä kedolla ylistyslaulua Jumalalle.

Joulukuu on mukavaa aikaa. Pikku hiljaa joulu hiipii lähemmäksi ja lähemmäksi. Erilaisia jouluvaloja ilmestyy talojen pihoille ja ikkunoille. Erilaiset tuoksut leijuvat ilmassa, kun ihmiset leipovat ja valmistavat monenlaisia jouluruokia. Ihmiset kokoontuvat laulamaan joululauluja ja kuuntelemaan joulumusiikkia. Koteja siivotaan ja laitetaan esille perinteisiä joulukoristeita. Ja lopulta, kun kaikki on valmiina, kokoonnutaan juhlimaan joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa.

Todellisuudessa meidän joulumme näyttääkin usein aivan toisen näköiseltä. Joululaulut raikaavat kaupoissa jo marraskuun alusta alkaen. Ihmiset täyttävät täpötäydet ostoskeskukset ilta illan ja viikonloppu toisensa perään. Tuupitaan ja tönitään, halutaan juuri sama lelu tai esine lahjaksi, jonka joku toinen on ehtinyt napata ennemmin. Valitetaan ja mennään naama mutrussa. Kaikki valmistelut jäävät viime tippaan, ja niitä tehdään yömyöhään ja viime hetkeen asti. Kaikki on yhtä villiä vilskettä ja helinää helskettä. Tuntuu siltä, että kyllä se Jeesus-lapsi hukkuu ja unhottuu hankeen, jos nyt luntakaan on missään.

Me nykyajan ihmiset tarvitsisimme ison enkelijoukon sanomaan meille: ”Rauhoitu! Joulu on tässä: Jeesus on Vapahtaja.” Niin, siinähän se joulun ydin on. Joulu on ihan varmasti joka vuosi, vaikka ei millään lailla tekisi jouluvalmisteluja. Riittää, että antaa sen jouluenkelin sanoa: ”Sinulle on syntynyt Vapahtaja!”

”Hetkeksi hiljene, maa, kuuntele Jumalaa,

kuuntele viestiä enkelten, seuraa jälkiä paimenten.

Kuuntele Jumalaa.”

-virsi 935:1

Hele Ali-Löytty

kirjoittaja on Akaan seurakunnan nuorisotyönohjaaja