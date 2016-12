Joulurock siirtyy Viialasta Toijalaan

Ravintola Kruuna & Klaavan uuteen ruokalistaan on painettu vanha Kummeli-slogan: Se on kuitenkin burgeri. Se on peräisin sketsistä, jossa asiakasta esittävä Heikki Silvennoinen päätyy tilaamaan kreikkalaiselta tarjoilijalta perunamuusia, jauhelihakastiketta, maitoa ja näkkileipää.

Vuonna 2015 vitsi osuu akaalaisessa ruokaravintolassa vähän turhan hyvin. Elokuussa á la carte -listan lanseerannut ravintola ei ole ravintolapäällikkö Henri Toivosen mukaan onnistunut houkuttelemaan tarpeeksi lounasajan ulkopuolisia ruokailijoita. Vaikka akaalaisen keittiöpäällikön Vesa Hovilaisen kehittämässä ja asiakkailla koemaistattamassa listassa ei ole sentään Kummeli-jutun tapaan lorauteltu kirkkaansinistä Curacao-likööriä sinne tänne, vilisee lista burgeria, soulia, cajunia, hunajabarbequemarinadia ja limeä. Vierassanoista huolimatta naudan liha ja hampurilaissämpylät tulevat omasta kaupungista.

– Vaikka lista on yksinkertainen, olemme saaneet siihen kuitenkin vaihtoehtoja. Eikä ruokaa tehdä millään pakkasesta parilaan -kaavalla, jota valitettavan monet suomalaiset ketjuravintolatkin nykyään suosivat, Toivonen selvittää.

Linjassa on toisinaan asiakkaan näkökulmasta haittapuoliakin. Jokin listan ruoka-aineista saattaa loppua päivän aikana, koska ravintola käyttää tuoreita tuotteita. Esimerkiksi savupossuhampurilaisen liha vaatii noin vuorokauden kypsyttämisen. Urjalalaisen Paijan tilan kassler savustetaan paikan päällä. Suolassa ja savussa kypsynyt kassler päätyy siivuina sämpylän väliin ja saa kylkeensä muun muassa barbeque-kastikkeen, coleslawn eli majoneesilla höystetyn porkkana-kaaliraasteen ja kasan ranskalaisia.

– Tällä annoksella ei ole mitään tekemistä marketissa myytävän kassler-lihan kanssa, ravintolapäällikkö Henri Toivonen vakuuttaa.

Lihasipsejä ja jutustelua

Toivonen on keittiöpäällikkönsä tavoin innostunut ruuasta. Alkupalaksi makealla chilikastikkeella maustetun jogurtin kanssa tarjoiltavat lihasipsitkin ovat löytäneet tiensä ravintolaan omassa keittiössä tehtyjen kokeilujen kautta.

– Kun paksut pojat kokkaa, niin metvurstisiivutkin heitetään rasvakeittimeen, Toivonen tuumaa.

Tyytyväisiä ovat olleet Toivosen mukaan myös ne akaalaiset, jotka ovat a la carte -listan löytäneet. Rouheaan rentouteen on pyritty listan lisäksi myös palvelussa.

– Jos on hiljaista, ehtii jutella ja palvella asiakasta enemmän. Asiakkaamme ovat selvästikin tykänneet siitä, että heille kerrotaan, mitä he syövät.

Talvisena perjantai-iltapäivänä ravintolasalissa on yksi kolmen hengen ruokaseurue. Akaalainen Marjo-Riitta Karhunen on kutsunut ystävättärensä Riikka Kirjavaisen ja tyttärensä Iina Jussilan Jyväskylästä Akaaseen syömään. Porukka antaa ravintolalle kiitosta sekä ruuasta, palvelusta että paikan ulkonäöstä.

– Olen nyt ensi kertaa täällä remontin jälkeen, ja ei voi kuin kehua. Ruoka on todella maistuvaa ja annokset ovat kauniit, palvelu on ollut erinomaista, ja jos ruoka tulee vielä läheltä, se on aina plussaa, Marjo-Riitta Karhunen luettelee.

Karhunen kertoo poikenneensa edellisenä päivänä ravintola Leskirouvassa lounaalla, mutta kertoo suosivansa myös paikallisia kebab-paikkoja. Päivän valintaa ”kärtsättyä” broileria, chiliranskalaisia ja grillattua vesimelonia Karhunen kehuu todella maistuvaksi. Chilimarinoiduilla jättikatkaravun pyrstöillä ja savustetulla lohella ryyditetyn salaatin valinnut Iina Jussila kiittelee myös annostaan.

– Ennakko-odotukseni olivat ehkä enemmän roskaruuan suuntaan. Mutta listalta löytyi kiva ja kevyt vaihtoehto.

Myös Henri Toivonen kertoo ruokailijoiden antaneen ruuasta hyvää palautetta. Toivonen on myös yksi ravintolan omistajista ja pääosin tyytyväinen vuosi sitten valmistuneeseen remonttiin.

– Jos olisin remonttia suunniteltaessa tiennyt, että alamme tehdä myös á la cartea, olisin sijoitellut pöytiä ja tuoleja vähän eri tavalla.

Kassa kilahtaa pikkutunneilla

Leijonan osa ravintolan liikevaihdosta tulee Toivosen mukaan viikonloppuöiden pikkutunneilla myydystä alkoholista.

– Jos meiltä nyt vietäisiin jatkoaikaluvat, olisi lyötävä laudat oville. Siksi viikonloppujen ohjelmaan kannattaa nähdä vaivaa, ja sijaintimmekin toimii lupien näkökulmasta hyvin, koska meillä ei ole tässä liiemmin naapureita.

Toijalan ainoa yökerho onkin syksystä lähtien houkutellut saliinsa nimekkäitä artisteja. Toijalan yössä on kuultu jo Petri Nygårdia, JVG:tä ja Lord Estiä. Perjantaina 6. maaliskuuta lauteille nousee Happoradio, huhtikuun 11. päivänä vuorossa on Klamydia ja markkinaperjantaina 5. kesäkuuta Teflon Brothers.

– Ihmisiä on ollut ihan hyvin, ja kaikki ovat ihan hyvin mahtuneet katselemaan bändejä. Olemme kyselleet myös asiakkaiden toiveita esiintyjistä, ja suunnitelmissa on järjestää myös ikärajaton tapahtuma, Toivonen visioi.