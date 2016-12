Kylmäkosken Lions Club ja Lions ladyt muistivat vähävaraisten perheiden lapsia

Akaan Seutu lahjoitti perjantaina pipokilpailun pipoja Akaan seurakunnan diakoniatyölle. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 21 pipoa, joista 12 jatkoi tekijöidensä toiveen mukaisesti hyväntekeväisyyteen. Lisäksi lahjoitukseen kuuluivat yhdet tossut.

Akaan seurakunnan diakonin Aila Laaksosen mukaan seurakunta jakaa pipoja ensi jouluna lahjana tarvitseville sekä mahdollisesti myös turvapaikanhakijoille.

Akaan seurakunnan diakoniatyöllä on kaikkiaan 600–700 asiakasta. Laaksonen kohtaa työssään monenlaista avuntarvetta.

– Esimerkiksi sähkönhinnan nousu on näkynyt meillä. Sähkörästejä on paljon ja jopa siihen asti, että uhkana on ollut sähköjen katkaisu. Myös asuntojen kallistuminen on ollut aika hurjaa tuloihin nähden. Vuokrasääntely on purettu, mutta jonkinasteista sääntelyä kyllä kaivattaisiin. Kun vuokrat ovat tulotasoon nähden korkeita, johtaa se siihen, että isoja perheitä asuu hyvin, hyvin ahtaasti.

Laaksosen mukaan nuoret voivat sotkea taloutensa pikavipeillä.

– Nuoret käyttävät pikavippejä elintasojuttuihin kuten kännykkää varten. Nuorilla pääsääntöisesti kyse on siitä, etteivät he osaa arvioida, mihin omat tulot riittävät. Optimistisesti ajatellaan, että saadaan töitä, mutta jäädäänkin yhtäkkiä työttömäksi ja joudutaan olemaan työttömänä pitkiä aikoja.