Tangon sävelet soivat Kylmäkosken iltakirkossa

Kylmäkosken kirkossa toimitetaan sunnuntaina 23.10. kello 17 iltakirkko tangon sävelmin. Musiikista vastaa paikallinen tanssiorkesteri Fiilarit. Jumalanpalveluksessa saarnaa Sana-lehden toimittaja, kirjailija Heli Karhumäki, ja liturgina toimii kappeliseurakunnan kappalainen Riina Saastamoinen.

Jumalanpalveluksessa lauletaan Fiilareiden säestyksellä syksyiset tangot Syyspihlajan alla, Punaiset lehdet ja Kukkani lumen alla. Nuo tangot kertovat syksystä, joka vääjäämättömästi etenee kohti talvea kuten ihmisen elämäkin etenee vuosikymmenten edetessä kohti päätöstään: Kallisarvoiset hetket jäävät taakse rakkaiksi muistoiksi, eikä elämä ole aina mennyt kuten on suunnitellut. Ihminen ymmärtää jokaisen hetkensä, oman elämänsä ainutlaatuisuuden Jumalan antamana lahjana. Lisäksi lauletaan Pieni sydän ja Satumaa-tango, joka kertoo ihmisen kaipuusta jotakin suurempaa kohti.

Kylmäkoskella kirkonmenot tangon sävelmin toimitetaan jo toista kertaa. Suomalaiseen mielenmaisemaan sopii melankolisuus, jota tangoissa on yllin kyllin. Tangot on valittu niin, että ne sopivat kirkkoon ja kertovat ihmisen elämästä ja pienuudesta.

Laulut on sijoitettu jumalanpalveluksen kaavaan niihin kohtiin, joissa on laulun tai virren paikka. Muuten jumalanpalveluksen kaava on normaali rukouksineen ja raamatunkatkelmineen.

Aiemmin Kylmäkosken kirkossa on laulettu muun muassa Junnu Vainion, Katri Helenan ja Kari Tapion lauluja sekä vietetty lattari- ja gospelbluesmessuja.