Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen alkoi

Keväällä peruskoulun päättäneillä Joni Uolamolla ja Ville Karirinteellä on paljon yhteistä. Molemmilla Toijalan yhteiskoulun kasvateilla keskiarvo on lähempänä kymppiä, kumpikin on toiminut koulun oppilaskunnassa, Ville puheenjohtajana ja Joni varapuheenjohtajana, ja molemmille urheilu on tärkeä osa elämää.

Urheilu vaikutti myös poikien lukiovalintoihin. Joni jatkaa Akaan lukioon ja Ville Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjalle.

– Akaan lukioon on helppo mennä eikä matkoihin kulu aikaa, jolloin illalla jää aikaa treenata ja lukea kokeisiin, Joni Uolamo perustelee.

Yleisurheilua harrastavan Jonin päälaji on seiväshyppy, jossa vauhtilainen on hypännyt tänä kesänä uudeksi ennätyksekseen neljä metriä. Jonin mukaan urheilulukio olisi mahdollistanut harjoittelun osana koulupäivää, mutta pidemmät koulumatkat ja sen myötä pidemmät koulupäivät eivät innostaneet.

Joni aikoo lukea lukiossa pitkän matematiikan sekä panostaa reaaliaineisiin. Kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja maantiedettä hän opiskelee pidemmän kaavan mukaan. Joni on valinnut myös kaikki liikunnan kurssit. Kursseja on Jonilla tiedossa alustavasti 81, kun vähimmäisvaatimus on 75.

Ympäristötekniikka kiinnostaa

Lukion jälkeen Joni suunnittelee lähtevänsä opiskelemaan diplomi-insinööriksi joko Tampereen teknilliseen yliopistoon tai Aalto-yliopistoon Helsinkiin. Ruotsin kielestä innostunut Joni on valmis lähtemään myös pariksi vuodeksi opiskelemaan tekniikkaa Ruotsiin.

Tulevaa lukiolaista kiinnostaa erityisesti ympäristötekniikka, josta hän innostui kahdeksannen luokan kemian tunneilla sekä katsottuaan televisiosta tiedeohjelmia.

– Haluan ruveta suunnittelemaan ilmastolle parempia vaihtoehtoja, Joni kertoo.

Kesällä Joni tekee töitä, lomalle hän ehtii vasta pari viikkoa ennen koulun alkua. Kesä kuluu lasten yleisurheiluleirin ohjaajana, rippileirin isosena ja S-marketissa.

Jalkapallo ja VR vievät Villen Hämeenlinnaan

Jalkapallomaalivahtina Hakan A- ja B-junioreissa pelaava Ville Karirinne aloittaa lukion Hämeenlinnan lyseon urheilulinjalla, koska koulu tarjoaa monipuolisia ja lajia tukevia aamuharjoituksia, jotka ovat osa opintoja.

– Haluan katsoa, kuinka pitkälle voin päästä jalkapallossa. Koska Hämeenlinnassa on mahdollisuus yhdistää jalkapallo ja koulu, halusin käyttää mahdollisuuden hyväksi, toteaa Ville, joka on myös pitkän matematiikan sekä pitkän ranskan lukija.

Keväällä Ville kävi tutustumassa lukioon ja tykästyi näkemäänsä. Hämeenlinnan puolesta puhuivat myös Tampereen suuntaa paremmat junayhteydet.

– VR on leikannut junavuoroja sen verran kovasti, että joutuisin lähtemään Toijalasta niin aikaisin, jos olisin mennytkin Tampereelle, hän huomauttaa.

Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjalle valittiin 36 oppilasta lukuaineiden keskiarvon ja soveltuvuusnäytön perusteella.

– Joukossa on jalkapalloilijoita, jääkiekkoilijoita, muutama yleisurheilija ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, Ville kertoo.

Villeä kiinnostavat tällä hetkellä juristin työt sekä kauppatieteet. Hän ei panisi pahakseen myöskään jalkapalloammattilaisuutta.

Kesän Ville käyttää jalkapalloon ja lepäämiseen, koska kesätöitä ei ahkerasta hakemisesta huolimatta löytynyt.