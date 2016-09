Veturimuseon ympäristön asemakaavaluonnos nähtäville

Kyykkäharrastus täyttää Kylmäkoskella tänä vuonna 50 vuotta. Kylmäkosken Kyykkä juhlistaa merkkivuotta järjestämällä juhlaottelun lauantaina 16.7. Matinpuiston kentällä Toijalassa.

Kyykkä on lähtöisin Karjalasta, jossa sitä on pelattu lähinnä Vienan ja Aunuksen Karjalassa sekä Laatokan Karjalassa Suojärvellä ja Salmissa. Karjalaisten mukana perinnepeli on levinnyt laajalle.

Ehoniemestä tuli Kyykkäliiton perustaja

1980-luvun puolivälissä laji sai oman valtakunnallisen järjestönsä, jota oli perustamassa Kylmäkosken Kyykän kantaviin voimiin kuuluva Pentti Ehoniemi. Vuonna 1978 Ehoniemi luki sanomalehdestä eduskunnan suunnittelemasta liikuntalaista. Lähes samalta istumalta hän tilasi liikuntalakikomitean laatiman 350-sivuisen mietinnön ja tutustui sen sisältöön. Hän kiinnitti erityistä huomionsa kohtaan, jossa korostettiin liikuntakulttuurin kansallisen omaleimaisuuden säilyttämistä. Ehoniemi päätti selvittää, sopisiko kyykkä tuohon määritelmään.

Pentti Ehoniemi esitti ajatuksensa valtakunnallisesta liikuntajärjestöstä kyykkätoimintaa toteuttaneen Karjalaisen Kyykkävaltuuskunnan jäsenelle Kosti Pamilolle ja sai vapaat kädet viedä asiaa eteenpäin. Myös Karjalan Liiton silloinen toiminnanjohtaja Paavo Suoninen innostui hankkeesta.

– Yhdessä päätimme kutsua liikuntaneuvoston puheenjohtajat, sosiaalineuvos Väinö Soinisen ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Paavo Pekkasen neuvotteluun Karjalatalolle, Pentti Ehoniemi kertoo.

Liikuntaneuvostojen puheenjohtajat yhtyivät näkemykseen kyykän säilyttämisen tarpeellisuudesta.

– Karjalatalon saunan lauteilla löimme kättä päälle ja sovimme, että kyykästäkin tulee valtakunnallinen liikuntajärjestö. Paavo Suoninen antoi minulle tehtäväksi hoitaa laji liikuntalain pariin, Ehoniemi mainitsee.

Ohjeet opetusministeriltä

Maaliskuussa 1980 Pentti Ehoniemi ja Paavo Suoninen tapasivat silloisen opetusministeri Kalevi Kivistön, joka opasti perustamaan kyykkää varten erikoisliiton, koska Karjalan Liiton päätehtävä ei ollut kyykän pelaaminen. Kyykkäliitto perustettiin 14.3.1984, ja yhdistysrekisteriin se hyväksyttiin syyskuussa 1986. Pentti Ehoniemi valittiin Kyykkäliiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Vuotta myöhemmin valtioneuvosto hyväksyi Karjalaisen Kyykkäliiton valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi. Vuonna 1993 liitto muutti nimensä Suomen Kyykkäliitoksi.

– Suomen Kyykkäliittona toimintamme on saanut lisää tarvittavaa näkyvyyttä muun muassa kansainvälisten kilpailujen kautta, Pentti Ehoniemi perustelee.

Harjoittelu venyi aamuyön tunneille

Kylmäkoskella on pelattu kyykkä vuodesta 1966 lähtien. Lajin pariin opastivat Tuomas Kuparinen Hämeenlinnasta ja Erkki Känkänen Forssasta.

– Harjoittelu aloitettiin heti, kun saimme hankittua välineet. Into oli niin valtava, että joskus ymmärsimme lopettaa pelaamisen vasta aamuyön tunteina, Pentti Ehoniemi kertoo.

Kun harjoituspaikasta oli aluksi pulaa, Ehoniemen vasikat joutuivat evakkoon haastaan ja tilalle rakennettiin kyykkäkenttä.

– Itse suunnitellusta kentästä tuli niin hyvä, että siellä heitettiin jopa Suomen ennätyksiä, Pentti Ehoniemi kertoo.

Kylmäkosken Kyykkä on tehnyt kyykkää tunnetuksi myös kouluissa, mistä Ehoniemi kiittää asiasta innostuneita kouluja ja opettajia.

Suomen mestaruuksia 64

Kylmäkosken Kyykällä on Suomen mestaruuksia enemmän kuin millään muulla kyykkäseuralla Suomessa. Seuralla on

hallussaan 64 Suomen mestaruutta. Seuran parhaimpiin pelaajiin kuuluvalla Kauko Rupposella on seitsemän joukkuemestaruutta ja neljä henkilökohtaista mestaruutta. Veli-Pekka Ehoniemi on mestaruuksiensa lisäksi ainoana maailmassa saanut kyykät ulos pelialueelta kolmella heitolla. Veli-Pekka Ehoniemellä on kaksi kyykän maailmanmestaruutta, Kiovasta vuodelta 2004 ja Moskovasta 2014. Kummallakin kerralla voittotulos oli 28 pistettä, kun Suomen ennätys on 30 pistettä. Isä Pentillä on kymmenen Suomen mestaruutta, joista kuusi M-sarjassa ja neljä veteraanisarjassa.

Pentti Ehoniemi aikoo osallistua myös lauantain juhlakilpailuun, jos voimia vain riittää. Juhlakilpailuja edeltävänä päivänä 90 vuotta täyttävä Räisälän poika lupaa varmistaa, että tulostakin syntyy.

Kylmäkosken Kyykän mestaruussarjamestaruudet

Joukkuemestaruudet (neljä heittäjää): 1976 Pori, 1977 Imatra, 1982 Lahti (Olavi Ahtiainen, Pentti Ehoniemi, Kauko Rupponen, Pertti Rupponen), 1984 Lappeenranta, 1991 Kouvola (Pentti Ehoniemi, Veli-Pekka Ehoniemi, Kauko Rupponen, Pertti Rupponen), 2008 Tampere (Tero Kivistö, Kauko Rupponen, Anssi Valtonen, Juha Vedenpää), 2008 Lieto (parikilpailu, Kauko Rupponen, Anssi Valtonen).

Henkilökohtaiset mestaruudet: 1983 Pertti Rupponen, 1984 Pentti Ehoniemi, 1993 Kauko Rupponen, 1997 Kauko Rupponen, 2013 Anssi Valtonen.

Henkilökohtaiset mestaruudet 5-ottelussa: 1994, 1997 Kauko Rupponen.

Kylmäkosken Kyykän saavuttamat 64 Suomen mestaruutta sarjoittain

Miesten mestaruussarja 14 kpl, miesten A-arja 9, miesten B-sarja 4, miesten veteraanisarja (yli 60 v.) 4, naisten A-sarja 2, naisten B-sarja 4, juniorit alle 15 v. (tytöt ja pojat) 27.