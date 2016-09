Rasin koulun opettajan Sarika Ilomäen mukaan sisäilmaoireista kärsivät eivät valita turhasta

Akaan Seutu kertoi viime viikolla Rasin koulun musiikkiluokan sulkemisesta huonon sisäilman vuoksi ja tutkimusten aloittamisesta luokassa. Jutussa haastateltu vt. kiinteistöpäällikkö Juha Jalonen kuvaili luokan ilmaa ummehtuneeksi.

Luokan ilmanlaatua havainnoi toissa viikolla kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa olivat mukana vt. kiinteistöpäällikkö, sivistysjohtaja, kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä koulun, työterveyshuollon ja vanhempainyhdistyksen edustus. Koulun edustajina työryhmään kuuluivat rehtori Markku Putkinen ja kolmannen luokan opettaja Sarika Ilomäki.

– Sisäilmatyöryhmästä neljä ihmistä sai fyysisiä oireita, kun menimme luokkaan. Oireet olivat muun muassa yskimistä, eikä se johtunut siitä, että luokkaa ei olisi hetkeen tuuletettu, kertoo Ilomäki.

Ilomäen mukaan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä ei vieraillut luokassa kesken oppitunnin, kuten vt. kiinteistöpäällikkö Akaan Seudussa kertoo, vaan luokka oli tyhjä. Ilomäki sanoo saaneensa lehtijutusta asiaa vähättelevän kuvan.

– Me jotka olemme kärsineet pitkään sisäilmaoireista, emme valita siitä, että jossain on huono ilma. Se on minusta ihmisten aliarvioimista ja vähättelemistä. Toiset joutuvat kärsimään fyysisiä oireita ja syömään lääkkeitä pystyäkseen olemaan töissä.

Sitkeä köhä jatkui pitkään

Ilomäki on toiminut Rasin koululla opettajana vuodesta 2003. Lukukaudella 2013–2014 hän joutui olemaan paljon sairaslomalla. Oireisiin kuului huimausta, pääsärkyä, poskiontelotulehduksia, äänenmenetystä ja yskää.

– Isoin ongelma oli, ettei ääni meinannut palautua ollenkaan. Köhä oli tosi sitkeä, Ilomäki kertoo.

Rasin puukoulun oppilaat siirtyivät väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi joulukuussa 2014. Myös kivikoulussa oireiltiin, mutta opetus jatkui siellä poikkeusjärjestelyin kevään 2015. Lähes vuoden kestäneen evakkoajan jälkeen oppilaat palasivat marraskuussa 2015 Rasin puukoululle, jossa sisäilmaongelmien korjaamiseksi oli puhdistettu alapohjaa ja tehty tiivistyskorjauksia. Kivikoulu ei ole tällä hetkellä käytössä.

Altistunut oireilee muuallakin

Sarika Ilomäki kertoo, ettei oireillut väistötiloissa Aseman koululla Kylmäkoskella. Oireilu alkoi uudelleen Rasille paluun jälkeen mutta lievempänä kuin ennen.

– Tilanne on itselläni ollut sikäli parempi, että oireet eivät ole olleet niin pahoja. Lääkekuureja on ollut vähemmän, eivätkä ne ole olleet niin pitkäkestoisia, Ilomäki toteaa.

Hänen mukaansa oireilua on ollut Rasilla muillakin – sekä henkilökunnalla että oppilailla.

– Toisilla on oireilua tietyissä tiloissa, toisilla joka puolella riippuen siitä, kuinka pahasti on altistunut. Itse välttelen uudistettua opettajanhuonetta ja musiikkiluokassa yskiminen alkaa välittömästi, Ilomäki toteaa.

Ilomäeltä on tutkittu äänihuulet, joissa ei ole todettu pysyviä vaurioita, mutta oireita hän saa nykyisin muissakin rakennuksissa.

– Herkistymisessä ongelma on juuri se, että siinä ei voi mennä kuin alaspäin. Parantua ei voi. Huoli on varsinkin näistä lapsista, jotka ovat vielä pieniä. Jos lapset altistuvat, heillä on vielä enemmän elämää edessä.

Ilomäki on tyytyväinen, että työterveyshuollossa oireisiin on suhtauduttu vakavasti.

– Lääkärissä minut on aina otettu asiallisesti ja oireet on otettu tosissaan. Minulla ei ole tullut sellaista oloa, ettei minua uskottaisi.

Uusi rehtori joutui karuselliin

Markku Putkinen aloitti tänä syksynä Rasin koulun rehtorina, kun Kirsi Taura siirtyi vuodeksi opettamaan Pappilan koululle. Putkinen tuli Rasille Kirkonkylän koululta, mitä ennen hän työskenteli pitkään Nahkialan koululla.

– Aikamoisessa karusellissa tässä on ollut. Pienenä en uskaltanut olla karusellissa edes huvipuistossa, Putkinen kuvailee koulun alkua.

Rehtori näkee tilanteen hyvänä puolena, että sisäilmaongelmaan puututaan.

– Kun katson tätä 16–17 vuoden perspektiivillä, arvostan sitä, että kiinteistöpäällikkö edes yrittää tehdä jotain. Mutta ymmärrän senkin, että hänen on tosi vaikea tehdä mitään yksin, kun resurssit ovat sellaiset mitä ovat, eikä tämä ole ainoa paikka, jossa on ongelmia.

Putkinen myöntää olevansa huolissaan henkilökunnan jaksamisesta, koska poikkeusjärjestelyt ovat olleet pitkään kouluarkea.

– Henkilökunta on ainakin kaksi vuotta taistellut näiden asioiden kanssa. Koulua on käyty hyvin epätyypillisissä paikoissa ja opettajien on pitänyt muokata tekemisensä niin, että työtä pystytään tekemään vaihtelevissa oloissa. Jossain vaiheessa siinä tulee seinä vastaan.

Tällä hetkellä osa ruokalasta on opetuskäytössä, koska musiikkiluokka on pois käytöstä.

– Se tuo haasteita sekä opettajalle että keittiöstä ja talon siivouksesta huolehtivalle, Putkinen toteaa.

Puupöly kulkeutuu ilmanvaihdon mukana

Parhaillaan mietitään myös vaihtoehtoja puutyöluokalle, joka on puukoulussa.

– Se on tavallinen luokka ja vielä pienluokka, jonka ilmanvaihto on osa koko kiinteistön ilmanvaihtoa. Teknisen työn luokassa pitää aina olla oma ilmanvaihtonsa eikä se saa olla yhteydessä muihin tiloihin, koska muutenhan pölyt menevät muihin luokkiin. Nykyinen puutyöluokka sopii askarteluun, mutta ei teknisiin töihin, Markku Putkinen huomauttaa.

Vaihtoehtona on mietitty kivikoulun teknisten töiden luokan ottamista uudelleen käyttöön. Vt. kiinteistöpäällikkö Juha Jalonen kertoi viime viikon Akaan Seudussa, että tietyillä korjaustoimenpiteillä tila saadaan opetuskäyttöön.

Rehtori Markku Putkinen sanoo luottavansa kiinteistöpäällikön sanaan. Kivikoulun tutkimustuloksia hän ei ole nähnyt.

– En tiedä mitä ongelmia kivikoululla on ollut, mutta sen tiedän, että teknisen työn tila on huomattavasti suurempi, tilavampi ja ilmavampi ja sinne saa laitteita, joita välttämättä tarvitaan.

Avoimuus kantaa hedelmää

Rehtori kertoo vanhempien ottaneen aktiivisesti yhteyttä Rasin koulun tilanteesta. Vanhempainillassa vt. kiinteistöpäällikkö oli vastaamassa vanhempien kysymyksiin.

– Arvostan suuresti sitä, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lastensa työympäristöstä. Esitinkin vanhempainillassa, että jatkamme tällaista yhteydenpitoa, koska se kantaa jossain vaiheessa hedelmää, kun ollaan avoimia, Markku Putkinen toteaa.