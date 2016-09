Kokoomuksen käy ihan hyvin, mutta työtähän se vaatii

Päätoimittaja Juha Kosonen pohti 14.9. pääkirjoituksessaan, miten käy kokoomuksen. Tässä kirjoituksessa kerrotaan aiheesta Akaan Kokoomuksen paikallisyhdistyksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmän puheenjohtajan näkökulmasta.

Akaan Kokoomus kannattaa uuden valtuuston kooksi kuntalain mukaista minimiä 27 kaupunginvaltuutettua. Tälläkin määrällä saamme hyvän kattavuuden motivoituneita päättäjiä kaikista poliittisista ryhmistä ja kaupungin eri osista. Lisäksi sote-uudistus vähentää kuntien tehtäviä, joten tämäkin puoltaa pienempää määrää valtuutettuja.

Nukkumalähiö ei ole suunta, johon Akaata tulee kehittää. Akaa on tulevaisuudessa aktiivinen, edistyksellinen ja monipuolinen kaupunki Suomen johtavalla kasvukäytävällä. Meillä on kolme taajamaa, joita kehitetään niiden vahvuuksien kautta. Hyvin todennäköisesti Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen työpaikat vetävät ihmisiä myös Akaaseen.

Onnistunut kaavoitus etenkin asemien lähettyvillä mahdollistaa asukasluvun kasvun ja verotulojen kasvun. Haluamme jatkaa yhteistyötä paikallisen yrityselämän kanssa ja tuemme kaupunkikehitystoimen ja yritysklustereiden arvokasta työtä. Jos näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta Akaan Kokoomuksen toiminta koetaan passiivisena, olemme valmiita muuttumaan. Kokoomus on myös avannut nettisivun, jossa voi käydä vastaamassa kyselyyn miten kotikaupungistasi tulisi parempi. Sivu löytyy osoitteesta http://www.kaikillehyva.fi

Ennen hyvinvointikeskuksesta päättämistä kokoomuksen ryhmässä käytiin keskustelua, ja jokainen sai perustella mielipiteensä. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajalla ja valtuustoryhmän puheenjohtajalla on täysi luottamus kaikkiin Akaan Kokoomuksen kaupunginvaltuutettuihin ja varavaltuutettuihin. He osaavat muodostaa mielipiteensä omaan kokemukseensa ja esitettyihin faktoihin perustuen.

Mitä tulee virkamiesten takana seisomiseen, luottamus heidän ja päättäjien välillä on todella tärkeää. Virkamiesten on kerrottava oletusarvoisesti heti ja avoimesti kaikki päätöksentekoon vaikuttavat asiat. Valtuutetuilla ja lautakuntien jäsenillä on oma vastuunsa kysyä tarvittavien tietojen perään ja varmistettava myös päätösten toteuttaminen. Tästä on Akaan Seutu ansiokkaasti huomauttanut.

Kaupunkilaiset ovat olleet useissa asioissa pettyneitä johtavien virkamiesten viestintään. Esimerkiksi VR:n junavuorojen vähentämisen ympärillä pyörivä keskustelu edellyttäisi kaupunginjohtajalta aktiivisempaa kommentointia. Ei riitä, että kaupungin virallinen lausunto tulee kaupungin nettisivulle muiden pöytäkirjojen joukkoon luettavaksi. Toivomme myös toimialajohtajien osallistuvan enemmän ajankohtaisia asioita käsitteleviin keskusteluihin. Tulevan hyvinvointikeskuksen investointilupahakemus on valmisteltava äärimmäisen huolellisesti ja ammattitaidolla. Meillä ei ole varaa tyriä tätä hanketta, ja Akaan Kokoomus haluaa auttaa kaikin tavoin, jotta hanke onnistuu.

Akaan Kokoomus on sitoutunut tasapainottamisohjelman toteuttamiseen. Joka vuosi budjettivalmistelun yhteydessä lautakuntien pitää huolellisesti tarkastella ettemme säästä vääristä asioista. Jos ja kun sote-puolen asiat vähitellen siirtyvät maakuntien vastuulle, painopiste kunnissa siirtyy elinvoiman puitteiden kehittämiseen, sivistykseen ja infrastruktuuriin.

Elinvoimapolitiikka tulee olemaan kaupungin menestyksen kannalta ratkaisevaa ja siksi Kokoomus on ollut luomassa kaupunkikehitystoimialaa Akaaseen. Kokoomus on tulevaisuudessakin elinkeinopolitiikkaa tekevä puolue ja vie elinkeinoelämän sekä yrittäjien asioita eteenpäin. Koulut ja kulttuuri ovat säästöistä kärsineet, ja Akaan Kokoomus on mukana etsimässä keinoja tilanteen parantamiseksi. Lisäksi toivomme kaikkien kaupunkilaisten ja poliittisten ryhmien osallistuvan avoimeen ja jatkuvaan keskusteluun rakkaan kaupunkimme puolesta. Tehdään yhdessä kaikille hyvä Akaa.

Tomi Koistinen

Akaan Kokoomus ry:n puheenjohtaja

Jaakko Leinonen

Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja