Käsivarsilla kaulaliina valmistuu puolessa tunnissa

Akaan Reumayhdistyksen puheenjohtajan Kirsti Linna kertoo, että yhdistyksen toimintaan kuuluu tänä vuonna muun muassa käsillä tekemistä, luentoja ajankohtaisista aiheista, yritys- ja teatterivierailuja sekä myyjäisiä ja matkoja. Torstaisin on avoimet ovet Tulestuvalla, joka on yhdistyksen vuokraama kerhotila Mustanportintiellä Toijalassa.

Seitsemänkymmentä vuotta ensi vuonna täyttävä Akaan Reumayhdistys ry on Suomen vanhimpia reumayhdistyksiä. Jäseniä on vähän yli 200, joista valtaosa on naisia. Jäsenistö on iältään 17–96 vuotta. Kirsti Linna on ottanut vetovastuun yhdistyksestä vuoden alusta.

– Toimintaa jatketaan samoilla linjoilla, mutta eiköhän jotain uuttakin mahdu mukaan, kunhan tutustun yhdistykseen paremmin, Linna kertoo.

Yhdistykselle omat kotisivut

Uutta on muun muassa Akaan Reumayhdistyksen siirtyminen digiaikaan. Yhdistyksen kotisivut valmistuvat kevään aikana, ja jäsenrekisteri on muutettu jo sähköiseksi.

Kasvokkain kuulumisia vaihdetaan Tulestuvalla aina torstaisin kello 15–17. Tarjolla on myös ohjelmaa. Helmirannekoruja valmistetaan 11.2., apteekkari Ulla-Maija Kimmel kertoo Kelan lääkekorvauksista 18.2., Kaisa Pyykkö puhuu energiahoidoista 10.3. ja Kirsti Linna kotitalousvähennyksestä 31.3. Vappumyyjäisiä vietetään 28.4.

– Useat tilaisuutemme ja matkat ovat avoimia muillekin kuin jäsenille, puheenjohtaja Kirsti Linna muistuttaa.

Puheenjohtajan mukaan ikääntyvä yhdistys kaipaa myös uusia jäseniä mukaan toimintaan.

– Yhdistykseen kannattaa liittyä, koska sieltä saa ystäviä, vertaistukea ja tietoa sairauksista.

Harvinainen reuma selvisi Heinolassa

Kirsti Linna on ollut mukana reumayhdistyksen toiminnassa vasta viime vuoden marraskuusta. Linna ei itse sairasta reumaa, mutta sairautta esiintyy suvussa lapsista aikuisiin. Linna sanoo saaneensa terveyden lottovoittona, mutta samalla hän iloitsee, että reumalääkityksen kehittyminen on tuonut apua monen sairastuneen arkeen.

Yhdistyksen taloudenhoitaja ja sähköisen jäsenrekisterin ylläpitäjä Raija Lehtimäki on liittynyt Akaan Reumayhdistykseen vuonna 2012. Lehtimäki on sairastanut vajaat kymmenen vuotta nivelrikkoa, joka vaivaa sormissa ja varpaissa.

– Nivelrikko on sairaus, jolle ei voi mitään. Se tulee, jos on tullakseen, kuten reumakin, Lehtimäki toteaa.

Reumaliiton tukihenkilönä toimiva Onerva Ahonen puolestaan sairastaa harvinaista MCTD-reumaa eli sekamuotoista sidekudosreumaa. Ahonen muistelee käyneensä oireiden takia ensimmäisen kerran lääkärissä vuonna 1969. Tuolloin lääkäri kehotti Ahosta matkustamaan Australian lämpöön.

– Alkuun oireet olivat todella sekalaisia. Sormenpäät ja varpaat olivat mustat ja nilkat ja ranteet olivat turvoksissa, Ahonen muistelee.

Sairaus selvisi lopulta Heinolan reumasairaalassa.

– Heinola oli minulle pelastus. Sairaus todettiin, kun olin ollut Heinolassa muutaman viikon. Ennen minua sama sairaus oli todettu vain kahdella ihmisellä Suomessa.

Ahosella oireet ovat helpottaneet iän myötä.

– Pahimmillaan en tiennyt, mikä vointi on seuraavana päivänä. Aamulla saatoin ensin rauhassa lukea lehteä, ja hetken päästä olikin 40 astetta kuumetta, hän muistelee.

Onerva Ahonen on toiminut Reumaliiton tukihenkilönä yli 20 vuotta.

– Yhteydenottaja on yleensä 25–30-vuotias nainen, joka on saanut diagnoosin, mutta ei tiedä sairaudesta mitään. Tukihenkilönä voi ainakin neuvoa, mistä kysyä apua, Ahonen kertoo.

Akaan Reumayhdistys ilmoittaa tapahtumistaan Akaan Seudun MeNyt-palstalla. Lisätietoja Akaan Reumayhdistyksestä voi kysellä sähköpostilla osoitteesta akaanreumayhdistys@gmail.com tai Raija Lehtimäeltä numerosta 0400 592 949. Tukihenkilö Onerva Ahosen tavoittaa numerosta 03 5434 252.

Akaan Reumayhdistys

Akaan Reumayhdistys ry on perustettu 26.10.1947. Sen puheenjohtajana toimii Kirsti Linna ja varapuheenjohtajana Matti Rantanen. Raija Lehtimäki hoitaa taloutta ja jäsenasioita, Lea Järvinen on sihteeri ja Onerva Ahonen tukihenkilö. Emäntänä on Hilkka Peltonen ja matkavastaavana Seija Viinanen. Marketta Leppänen on hallituksen jäsen.