Topalle maalin tappio Kangasalla

Jalkapallon nelosdivisioonassa Toijalan Pallo-49 joutui antautumaan Kangasalan Voitolle vieraissa. KaVo voitti tällä kaudella toistamiseen akaalaiset sarjapelissä, nyt lukemin 3–2 (1–0).

Topa sai perjantaina jalkeille juuri 11 pelaajaa. Vaihtopenkillä olivat vain valmentajat Jari Hakala ja Juha Pietikäinen. Peli oli tärkeä putoamista vastaan tappelevalle KaVolle, joka menikin jo kuuden minuutin kohdalla 1–0 johtoon. Tuomas Lummikko puski kulmapotkusta joukkueelleen avausmaalin. Muuten avausjaksolla potkittiin aika tasatahtiin. Huolellisuus ja tarkkuus eivät kummallakaan joukkueella olleet etusijalla.

Toisella jaksolla näkyvimmässä roolissa ollut Topan Tero Tromstedt pamautti läpiajonsa päätteeksi 56. minuutilla yläputkeen. Hetkeä myöhemmin sama mies otti varoituksen. Tämä tiesi korttitilin täyttymistä ja pitää miehen poissa seuraavasta pelistä.

Maalin makuun päästiin 69. minuutilla, ja sen teki Voiton Tommi Lehtimäki.

Tero Tromstedtin kavennusmaali 2–1:een rankkarista 74. minuutilla nostatti joukkuehenkeä mukavasti, eikä sitä lannistanut Tommi Lehtimäen 3–1 johtomaali 83. minuutilla.

Topan kavennus tuli 86. minuutilla Tero Tromstedtin 25 metristä ampumalla vaparilla. Hetkeä myöhemmin Tero pommitti hiukan lähempää vapaapotkunsa yläputkeen.

Topan huoltaja Hannu Rokkanen jakoi tähdet joukkueensa parhaille: 3 Tero Tromstedt, 2 Jesse Järvi, 1 Viljo Valoma.

Sarjakakkonen vastassa lauantaina

Topan seuraava vastustaja on sarjassa kakkostilaa kaksi kierrosta ennen päätöstä pitävä Tampereen Palloveikkojen kakkosjoukkue. Kesäkuun puolivälissä Topa otti 1–0-taisteluvoiton tamperelaisista. TPV on pitänyt kakkospaikkaa hallussaan lähes koko kauden.

Joukkue on nuori, liikkuva ja energinen. Kunhan kotimiehistö saa jalkeille täyden ryhmän, nähdään varmasti mielenkiintoinen ottelu. Toijalan Pallon tämän kauden viimeinen kotipeli pelataan 24.9. Toijalan Keskusurheilukentällä kello 15.

Kuutosdivisioonassa kierros jäljellä

Jalkapallon kuutosdivisioona on kierrosta vaille päätöksessä. Lohkossa 2 pelaavilta akaalaisilta joukkueilta on kausi mennyt alakanttiin. Kymmenen joukkueen sarjassa kuudentena majailee Viialan Peli-Veikot. ViiPV:n viimeisin tulos on kotitappio 0–5 FC Kangasalalle 16.9.

Viimeisenä tässä kuutosen kakkoslohkossa oleva FC Mietokastike löi 17.9. paikallispelissä Taipaleen kentällä sijaa ylempänä olevan Kylmäkosken Veikot 3–1.