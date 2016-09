Tiistaiseura pohtii säästämistä

Seniorituvalla Kirkkotori 6:ssa kokoontuva Tiistaiseura keskustelee tiistaina 27.9. kello 15 aiheesta Missä säästän, missä tuhlaan?

Lähestymistapa on hyvin henkilökohtainen. Nykyinen elämänmeno tahtoo tehdä meistä kuluttajia, esiintyypä jopa poliittisissa ohjelmissakin suorastaan vaatimusta sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta yhteiskunnassa, joilla saataisiin kulutusta lisää.

Rahahan kiertää, mutta kiertääkö oikeissa asioissa? Miten vähällä voisi tulla toimeen, mistä voisi luopua vaikkapa netissä esitettyjen listausten mukaisesti? Missä asioissa olen tuhluri?

Sakari Räsänen on viisaasti eräässä mietelmässään todennut: “Laskeskelen elämäni hintaa. Turha on ollut kalleinta.” Mutta onko jotakin sellaista, missä saisin olla suorastaan anteliaampi ja tuhlaavaisempikin, jos niin halutaan asia ymmärtää? On sanottu, että penni on miljoonan alku, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että sentti on jo mittayksikkö matkalla konkurssiin.