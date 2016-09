Kuutamolla kirkossa -ilta tarjoaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille

Kylmäkosken kulttuurikirkossa vietetään Kuutamolla kirkossa -iltaa lauantaina 24.9., jolloin ohjelmaa on koko illan. Tilaisuuksiin on ilmainen sisäänpääsy, lisäksi kello 16–18 on tarjolla lämmin ruoka.

Lapset voivat saapua paikalle jo kello 16, jolloin lastenohjaaja Veera Kinanen järjestää hauskaa ohjelmaa. Kello 17 paikalle pyrähtää lasten iloksi Maddalena-nukke, joka laulaa, tanssii ja jonka taskut ovat täynnä taikatemppuja.

Slaavilaisen musiikin konsertissa kello 18 mezzosopraano Sini Tuomisalo ja haitaristi Vesa Formunen vievät yleisön haikeisiin mutta kauniisiin tunnelmiin. Kello 19 konserttitarjontaa jatkaa Valkeakoski-opiston Hyvän mielen orkesteri, joka on vetänyt konserteillaan salit täyteen väkeä.

Illan päättää lattarihenkinen iltakirkko, jonka rytmit ovat peräisin Jamaikalta, Karibialta, Panamasta ja Brasiliasta.

Tilaisuuden järjestää Kylmäkosken kappeliseurakunta.