Kiinteistösijoitusyhtiö YCR Oy osti Akaan Ainutlaatuisten tilat

Viialan torin laidalla sijaitsevan Akaan Ainutlaatuiset -liikekeskuksen tilat ovat täyttyneet yrittäjistä. Liikekeskuksen omistaa Talonvaltaajat Oy, jonka taustalta löytyvät Aku Hirviniemi ja Janne Kataja. Akaan Ainutlaatuisten katon alta löytyvät muun muassa Jaanan Jalkahuolto, Pieni Pilatespaja, Hi! Cake -kahvilakonditorio, Tiura Group, työvoiman vuokrauspalveluja tarjoava Road Staff Oy, Novum4Kids Oy, tapahtumajärjestelyihin erikoistunut Liike Oy, kuvauspalveluja tarjoava Kuvaoiskiva, Pieni Kalustekauppa, laihdutus- ja ravitsemusneuvoja tarjoava Cambridge-ohjelma, Lankakauppa Neulovilla, Rakennus W Oy ja Hiusateljee JennyF.

Mari Pitkäsen pitämä Hi! Cake -konditorio aloittaa toimintansa heinäkuun aikana. Tiloista löytyy tuotteiden valmistustilat sekä kolmen asiakaspaikan kahvila, josta Pitkäsen valmistamia tuotteita voi ostaa mukaansa.

– Tilauksesta teen ihan minkälaisia kakkuja asiakas toivoo. Myymälään teen nykyaikaisia tuotteita, kuten juustokakkuja. Panostan myös

erityisruokavalioihin ja terveellisyyteen, Pitkänen kertoo.

Pitkänen on koulutukseltaan leipuri-kondiittori, ja oman konditorion perustaminen on ollut hänelle pitkäaikainen haave.

– Yläasteella etsiskelin omaa suuntaani elämässä, ja kun se löytyi, olen sillä tiellä vieläkin. Kovasti olen tykännyt tästä alasta. Nämä tilat kun tulivat tarjolle ajattelin, että nyt täytyy oma yritys laittaa pystyyn, Pitkänen sanoo.

Tiura Groupin pääasiallinen toimiala on kotisiivoukset, mutta yritys tekee myös muun muassa pihojenhuoltoa ja ikkunoiden pesua. Tiura Groupin kotipaikka on Urjala, mutta sen toimisto sijaitsee Akaan Ainutlaatuisissa. Toimistoa pyörittää Minna Mäkinen.

– Näissä tiloissa otetaan vastaan tilatut työt ja hoidetaan palkanlaskenta, laskutus ja Tiura Groupin kirjanpito sekä Finn Wheeler Oy:n laskutus ja kirjanpito. Myös Finn Wheelerin omistaa

Juha Tiura, kuten Tiura Groupinkin. Urjalassa Tiura Groupilla on laitteet ja tarvikkeet, mutta täällä minulla on yksi työntekijä, joka tekee töitä tällä alueella, Mäkinen kertoo.

Kuuden neliön minihoitola

Jaanan Jalkahuollon yrittäjällä Jaana Pahikka-aholla on Toijalassa 40 neliömetrin toimitilat. Akaan Ainutlaatuisissa sijaitsevat tilat ovat muutamaa astetta pienemmät, sillä niillä on kokoa ainoastaan kuusi neliötä.

– Minun piti tulla tänne vain katselemaan tiloja, kun niitä keväällä esiteltiin, mutta sitten innostuinkin kovasti. Minulla ei hirveästi käy viialalaisia asiakkaita Toijalassa, joten ajattelin, että täytyypä avata jalkahoitola Viialaankin, Pahikka-aho muistelee.

Alkuun Akaan Ainutlaatuisten vapaat tilat vaikuttivat aivan liian suurilta Jaanan Jalkahuollon tarpeisiin, mutta Janne Kataja keksi ehdottaa Pahikka-aholle pikkuruista tilaa, josta saisi remontoimalla oivan minihoitolan.

– Katajalla oli heti visiot kohdallaan, ja kyllä minäkin siitä sitten innostuin. Remontin jälkeen tätä ei samaksi tilaksi tunnistanut, huhtikuusta minihoitolaansa pyörittänyt Pahikka-aho kertoo.

Jaanan Jalkahuollon miniversiosta saa samat palvelut kuin Toijassa sijaitsevasta suuremmastakin hoitolasta. Tarjolla on siis jalkahoitojen lisäksi muun muassa intialaista päänhierontaa.

Hiusateljee JennyF:n yrittäjä Jenny Fröjdman tekee kampaamotöiden lisäksi nykyään Akaan Ainutlaatuisissa myös ripsienpidennyksiä. Ripsitöitä varten yritys laajeni kampaamon vieressä olevaan vapaaseen liiketilaan.

– Ripsipuoli on ollut toiminnassa toukokuun puolestavälistä lähtien, ja näissä tiloissa olen pitänyt kampaamoa tammikuusta. Eräänä päivänä asiakas peruutti aikansa ja minulla oli kolme tuntia ylimääräistä aikaa. Mietin siinä, että mitähän tässä tekisi, ja siltä seisomalta päätin ilmoittautua ripsikurssille, Fröjdman kertoo.

Fröjdmanin mukaan asiakkaat ovat löytäneet hänen yrityksensä hyvin, joten yrittäjä tekee jatkuvasti täyttä päivää. Hiusateljeen palveluvalikoimaan kuuluvat hiusten leikkaukset, värjäykset ja permanentit miehille ja naisille sekä klassinen ripsienpidennys.

– Olen viihtynyt näissä tiloissa erinomaisesti. Tilanne täällä Akaan Ainutlaatuisissa elää jatkuvasti. Vaikka me yrittäjät tulimme tänne ihan omina yrityksinämme, silti meillä on liikekeskuksen omistajien tuki ja turva. Jos menisin jonnekin yksin, en ehkä olisi niin innovatiivinen, sillä tässä on paljon yhteistyötä paikan muiden yrittäjien kanssa, Fröjdman pohtii.

Toimiston perustaminen oli päähänpisto

Rakennus W Oy tekee rakennusalan töitä, kuten uudisrakentamista ja korjausrakentamista. Yritystä pyörittävät Marko Vakkala ja hänen veljenpoikansa Joni Vakkala.

– Tämä on aivan uusi yritys. Minulla on ollut toiminimi kymmenen vuotta, mutta päätimme tuon veljenpojan kanssa perustaa osakeyhtiön, joka on ollut toiminnassa huhtikuusta. Olemme tosin tehneet Jonin kanssa töitä yhdessä ennenkin, Marko Vakkala kertoo.

Vakkalat työskentelevät yrityksessä kaksin, tosin toisinaan heillä on mukanaan myös apumies. Yrityksen on kuitenkin tarkoitus palkata tulevaisuudessa lisää työvoimaa.

Rakennus W Oy:n yrittäjät työskentelevät noin 50 kilometrin säteellä Akaasta. Marko Vakkalan mukaan yritys tekee paljon töitä Valkeakoskella, ja myös tamperelaiset projektit työllistävät kaksikkoa.

– Toimiston perustaminen Akaan Ainutlaatuisiin oli oikeastaan päähänpisto. Tilojen esittely sattui olemaan samoihin aikoihin kun perustimme yritystä, joten se sattui hyvään saumaan. Parempi tässä on paperitöitä hoitaa kuin olohuoneen nurkassa. Paljon emme tosin ole ehtineet toimistolla olemaan, sillä varsinaiset työt tapahtuvat aivan muualla, Marko Vakkala sanoo.

Novum4kids Oy:llä on neljän hengen toimisto Akaan Ainutlaatuisissa. Yrityksessä työskentelevät Marja-Leena Penttilä, Jonne Hallikas, Joni Lindgren ja Anna-Kaisa Pietiläinen. Novum4Kids myy esimerkiksi päiväkotikalusteita, pehmorakennussarjoja, leikkipuistokalusteita sekä piha- ja puistokalusteita. Yrityksen tuotteita on mahdollista nähdä esimerkiksi Sahurin päiväkodissa elokuusta lähtien.

– Jonkin verran valmistamme tuotteita Suomessa Finture Oy:n nimellä, ja me olemme jälleenmyyjä heidän kalusteilleen. Lisäksi Novum-tuotemerkillä valmistetaan kalusteita Puolassa, ja me tuomme myös niitä maahan. Tämä on perheyritys, jonka pääosakkaat ovat Jussi ja Tea Mäenpää, Jonne Hallikas kertoo.

Alunperin verkkokauppana vuonna 2013 perustetun yrityksen tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu Marja-Leena Penttilän mukaan firman vieminen eteen päin.

– Tämä on kohtuullisen tuore yritys, ja haluaisimme saada firman nimeä ihmisten mieliin. Nyt työskentely on alkanut tuottamaan aika hyvin tulosta. Olemme tämän hetkiseen tilanteeseen tyytyväisiä, mutta tarkoitus on kehittää yritystä edelleen, Penttilä tuumii.

Satu Hokkanen ohjaa Pienessä Pilatespajassaan muun muassa pilatesta ja syvävenyttelyä. Lisäksi hän pitää myös stressinpoistokursseja.

– Stressinpoistokurssilla ensisijaisesti rentoudutaan. Tarkoitus on että kehon kautta mennään mieleen, esimerkiksi hengittelemällä. Lisäksi teemme muun muassa lempeitä ja pitkäkestoisia venytyksiä, joiden avulla saadaan jumeja auki kehosta ja mielikin rentoutuu. Kysyntää tällaiselle riittää, sillä ihmiset kärsivät stressistä kiireisen elämäntavan takia, Hokkanen kuvailee.

Hokkanen kertoo Akaan Ainutlaatuisissa sijaitsevan tilan sopivan erityisesti yksityisasiakkaiden ja pienryhmien tarpeisiin.

– Tila on niin pieni, ettei täällä voi kovin isoja ryhmiä pitää, mutta esimerkiksi lyhytkursseihin tai tietyille kohderyhmille tarkoitettuihin kursseihin tämä sopii hyvin, Hokkanen sanoo.