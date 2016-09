Akaalaisen Markku Lepistön tohtorintutkinnossa harmonikka soi historiallista ja uutta musiikkia

Voiko harmonikka soida kirkossa? Tämä selviää ehkä lopullisesti tiistaina 31. toukokuuta, kun Akaan kirkossa soittavat harmonikkataitelija Markku Lepistö ja Akaan kanttori Juha Salmesvuori. Harmonikka mielletään tanssien soittimeksi, jonka "rääkyvä" ääni kantaa kauas tanssilavoilla ja markkinoilla.

– Maailma on onneksi muuttunut. Viulu soi jo kirkoissa, vaikka sillä on soitettu tansseja maailmasivu. Urut ovat alunperin gladiaattorien soitin. Taitaa tässä joukossa haitari olla puhtain, sanoo kanttori Juha Salmesvuori, joka on menestynyt takavuosina harmonikkakilpailuissa.

Markku Lepistö kertoo harmonikan epäsuosion alkaneen 1800-luvun lopulla, kun kuilu sivistyneistön ja talonpoikien välillä kasvoi. Rahvas rellesti haitarin tahtiin ja sivistyneistö opetteli kuviotansseja pianon tahtiin. Syntikin vilahteli puheissa.

– Harmonikka leimattiin markkina- ja rellestelysoittimeksi. Ja siihen kuului olennaisena osana vielä tanssiminenkin. Todella paha yhdistelmä sivistyneistön mielestä. Kun kansanvalistusaate levisi 1800-luvun lopulla levisi, ei siihen rellestämien mitenkään sopinut. Alunperinhän harmonikka oli salonkisoitin, 1920-luvulla.

Juha Salmesvuori puolustaa harmonikan asemaa hyvänä tanssisoittimena.

– Siinä on myös säestys, viulullahan saa vain melodian. Harmonikalla voi mennä mihin vain.

Tohtoriksi soittaen

Yhteiskonsertti on Markku Lepistön taiteen tohtoriprojektin päätös Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Työtä on tehty vuodesta 2010.

– Tämä on projektin viimeinen konsertti. Kysyin professoreilta, käykö konsertti Toijalassa. Aikaisemmat konsertit ovat olleet Musiikkitalossa Helsingissä. Siellähän olisi hieno urkusali, mutta myös valtavat jonot. Kaikille kävi tämä paikka ja lautakunta tulee tänne.

Taiteen tohtorintutkinto musiikissa tarkoittaa hyväksytyn tutkintosuunnitelman jälkeen soittokoetta, viittä suunnitelman mukaista konserttia ja kirjallista työtä.

– Taideyliopistossa ei väitellä, meillä puhutaan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuudesta. Tutkinnon tekeminen kestää kuutisen vuotta. Joillakin pitempääkin. Aila Puurtinen teki laulun tohtorintyön kolmessa vuodessa. Tässä työssä kaikki riippuu siitä, miten tähdet asettuvat kohdalleen, sanoo Lepistö.

Markku Lepistön tohtorityön taiteellinen työ keskittyy duosoitantaan. Hän tutkii vuorovaikutusta soitettaessa erilaisten muusikoiden ja erilaisista taustoista tulevien muusikoiden kanssa.

– Yleensä kirjallinen työ tehdään omasta taiteellisesta prosessista. Minun aiheeni on historiallinen. Teen työn harmonikan suomalaisesta historiasta vuosilta 1850–1900.

Kantaesitys harmonikalle ja uruille Akaassa

Markku Lepistön ja Juha Salmesvuoren konsertti koostuu osaksi traditionaalista kappaleista, jotka Markku on sovittanut. Mukana on myös Lepistön sävellyksiä, sekä kantaesityksenä Suite for Organ and Accordion.

– Kantaesityksen olen säveltänyt ihan meitä varten. Muuten konsertissa kuullaan uutta ja vanhaa kansanmusiikkia, kertoo Lepistö.

Markku Lepistön sävellys Lakeuden Risti, traditionaalinen harmonikkasoolo Hengellinen soitto Kuortaneelta ja virsi Sen suven suloisuutta viestittävät, että Lepistö on juuriltaan eteläpohjalainen Kuortaneelta.

Juha Samesvuoren mielestä konserttiin valmistautuminen on tuonut kivaa vaihtelua arkeen. Konserttiin on valmistauduttu tammikuusta alkaen.

– Kun tämä mies tekee niin vaikeita teoksia, niin pakkohan niitä on hinkata. Hienoa musiikkia, mukava tätä on soittaa. Ja erittäin hyvin tämä niveltyy kirkolliseenkin puoleen - rajaa kirkollisen ja kansanmusiikin välillä ei ole, sanoo Salmesvuori.

Markku Lepistö ja Juha Salmesvuori ovat tunteneet toisensa jo 1970-luvulta. Ensimmäisen kerran yhdessä he soittivat kuitenkin vasta Akaan kaupungin itsenäisyysjuhlassa Kylmäkosken kirkossa viime vuonna

– Tästä on pitkään puhuttu, että olisi kiva soittaa yhdessä. Olemme vanhoja kavereita. Olen seurannut Juhan uraa, hänhän on työskennellyt täällä pitkään. Ja minäkin olen ollut Hämeessä jo 11 vuotta. Satunnaisesti on nähty ja juteltu. Juha on joskus pyytänytkin soittamaan. Joulukuussa sitten soitettiin ja sehän toimi. En ole aikaisemmin soittanut urkujen kanssa, kertoo Markku Lepistö.

Konsertti Akaan kirkossa alkaa ensi viikon tiistaina kello 19.