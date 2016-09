Valppaan lentopallonaiset eivät jatka 2-sarjassa

Toijalan Valppaan veteraanit ovat kokoontuneet kerran kuussa Metsola-salissa erilaisten teemojen ympärille. Tapaamisissa on muun muassa katseltu ja tunnistettu urheiluseuran vanhoja valokuvia, joista vanhimmat ovat seuran perustamisen alkuajoilta 1920-luvulta.

Veteraanijaosto on toiminut seurassa viime syksystä lähtien. Valppaaseen kuuluu aikuisjäseniä noin 270, joista yli 60-vuotiaita on 60–70. Metsola-salin tapaamisissa on osallistujia on ollut 15:n molemmin puolin.

– Veteraanijaostolle nähtiin tarvetta, koska seurassa on paljon veteraani-ikäistä jäsenistöä, joka maksaa jäsenmaksunsa, mutta heille ei ole minkäänlaista toimintaa seurassa. Sitä on yritetty kehittää muutaman viime vuoden aikana, seuran johtokuntaan kuuluva Pertti Tuomela kertoo.

Seniori-ikäisten suosimaa bocciaa on harrastettu Valppaassa viitisen vuotta. Lisäksi seuran veteraaneja käy pelaamassa kuntolentopalloa ja pöytätennistä sekä osallistuu joogaan, jossa ikähaitari on parikymppisestä yli kahdeksankymppiseen.

"Pitäkää naisistanne huolta"

92-vuotias kunnallisneuvos Toivo Seppänen käy Valppaan veteraanien tapaamisissa silloin, kun ehtii. Seppänen on harrastanut seurassa nuorena painia ja hiihtoa.

– Kiersin silloin tällöin kilpailuissa pitkin Suomea. Menestystä tuli jonkin verran kummastakin, mutta kun vastassa oli kovia poikia, silloin täytyi antaa periksi, Seppänen kertoo.

Seppänen pitää nykyisin kuntoa yllä lenkkeillen ja voimistelemalla kotona. Hän huolehtii myös kodin arkiaskareista, koska Marjatta-vaimo ei jalassa olevan voimakkaan hermosäryn vuoksi pysty osallistumaan kotitöihin. Seppänen sanoo arvostavansa naisten tekemää työmäärä.

– Neuvoisinkin, että pitäkää naisistanne huolta, Toivo Seppänen sanoo.

Sydämen krooninen vajaatoiminta johtuu aina jostain muusta sairaudesta

Valppaan veteraanien kevään viimeisessä tapaamisessa akaalainen lääkäri Katja Luukkanen kertoi sydämen kroonisesta vajaatoiminnasta. Vajaatoiminnassa sydämen pumppausvoima tai sydämen laajentuminen lepotilassa on heikentynyt. Lepotilaan liittyvässä häiriössä sydämeen ei mahdu niin paljon verta, kuin sitä olisi tulossa.

– Sydämen krooninen vajaatoiminta ei ole mikään yksittäinen diagnoosi tai sairaus, vaan se on aina seuraus jostain muusta sairaudesta. Jos perussyytä ei hoideta, potilas ei voi paremmin. Hoitamattomana sydämen vajaatoiminta johtaa potilaan menehtymiseen, Katja Luukkanen toteaa.

Kroonisen vajaatoiminnan aiheuttajia on monia. Niitä voivat olla muun muassa sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, verenpainetauti, läppäviat, kardiomyopatiat eli sydämen laajentumista aiheuttavat sairaudet, krooninen keuhkosairaus, keuhkoembolia eli keuhkoinfarkti, anemia, kilpirauhassairaudet, munuaisten vajaatoiminta, alkoholin liikakäyttö tai huumeet.

Vajaatoiminnan oireita ovat muun muassa hengenahdistus, poikkeava väsymys, painon nousu, turvotukset, tihentynyt syke, rytmihäiriöt, rahinat ja vinkunat keuhkoissa sekä suurentunut maksa.

– Kaikilla ei ole hengenahdistusta, mutta useimmilla on, ja poikkeavaa väsymystä melkein kaikilla. Usein lääkärit eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota siihen, kun potilas sanoo olevansa väsyneempi kuin ennen. Tärkeintä on kuitenkin uskoa sitä, mitä potilas sanoo, koska hän on oman elimistönsä asiantuntija, Luukkanen toteaa.

Sydämen vajaatoimintaa hoidetaan nesteenpoisto- sekä sydän- ja verenpainelääkkeillä sekä tarvittaessa sydämen tahdistimella.

Katja Luukkanen muistuttaa, että sydämen kroonista vajaatoimintaa sairastava ihminen pystyy tarkkailemaan vointiaan seuraamalla painoaan, turvotuksia ja hengenahdistusta.

– Potilas oppii oman sairautensa. Yksi voinnin mittari on muun muassa se, miten yöt menevät ja pystyykö ihminen nukkumaan selällään vai ei. Jos potilas joutuu nukkumaan kolmella tyynyllä ja puoli-istuvassa asennossa lisääntyneen hengenahdistuksen vuoksi, alkaa olla kiire ottaa yhteyttä lääkäriin, Luukkanen muistuttaa.