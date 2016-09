Vain optimoitu johtaminen vie kilpailuun kärkipaikoista

Suomi on lamassa. Sanotaan, että suuri idea on hukassa. Vienti ei vedä, elämämme velaksi ja kotimarkkinoiden kulutuksen varassa. Vainoin aikaansaadun yhteiskuntasopimuksen jälkeenkin maan hallitus haluaa neuvotella muun muassa muutoksista työttömyysturvaan. Kuinka pitkälle tämä on johtajuusongelma?

Ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali Kim Jäämeri ei allekirjoita väitettä, että Suomen idea olisi hukassa.

– Kyllä meillä idea on. Sen kanssa tosin on viime vuodet kamppailtu, saadaanko se säilytettyä. Joku puhuu hyvinvointivaltiosta, joku toinen jostakin muusta. Kyllä siinä ideaa on, ja poliittisessa päätöksenteossa tästä näyttää kuitenkin vallitsevan tietty yhteisymmärryksen pohja. Sen sijaan keinot, joilla hyvinvointivaltion ideaa voidaan jatkaa, ovat hukassa.

Jotta Suomen idea hyvinvointivaltiosta säilyisi, tarvitaan Kim Jäämeren mielestä johtajuuden lisäksi myös joustavuutta.

– Jos löydetään yhteiset päämäärät, joihin voidaan sitoutua, niin johtamisen haasteen siinä voi nähdä. Mutta en näe Suomessa johtajuusongelmaa. Meillä on poliittinen järjestelmä kunnossa. Se on yksi terveimpiä maailmassa ja kansan valitsemat johtajamme ovat kohtuullisessa suosiossakin.

Kenraali Kim Jäämeri oli yksi alustajista Toijalan Seudun Reserviupseerikerhon Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä –seminaarissa viime viikon torstaina. Akaalaisille yritysjohtajille suunnattu seminaari veti Toijalan yhteiskoulun auditorion täyteen.

Kilpaillaanko kärkipaikoilla?

Johtaminen on Kim Jäämeren mielestä toimintaa annetuin toimivaltuuksin toivotun tuloksen aikaansaamiseksi.

– En tiedä, onko annettu oikea termi, vai pitäisikö puhua ansaituista tai olemassa olevista toimivaltuuksista. Annettu termi viittaa siihen, että johtajan toimivalta perustuu tunnustettuun auktoriteettiin.

Jos Suomen idea on tallella ja johtamisessakin korkeintaan haasteita, niin miksi Suomi takkuaa. Miten se on sopeutettu tavoitteisiin ja vallitseviin tilanteisin on Kim Jäämeren mielestä aivan keskeinen kysymys.

– Mikäli johtaminen ei ole optimoitua toimintaa toimintaympäristöön, ei voida kilpailla kärkipaikoista. Yleisiä totuuksia löytyy, mutta niillä ei päästä kuin keskinkertaisuuksiin. Jos halutaan huipulle, johtamisen täytyy olla toimintaympäristöön optimoitua.

Tämä ei ole Ilmavoimien komentajan vastaus Suomen ongelmiin, mutta vastaus johtamisen haasteisiin se on. Tehkööt muut johtopäätöksiä.

Turvallisuustilanne on muuttunut

Johtamista ja johtajuutta haastetaan Suomessa nyt monella tavalla. Kim Jäämeri joutuu usein kysymään, onko sotilasjohtaminen ajan tasalla?

– Tapamme toimia nojaa iäkkääseenkin kokemukseen ja pitkään traditioon, niin voidaanko se haasta modernilla johtamisella. Kysyn usein, onko sotilasjohtaminen menettänyt merkityksensä? Ei välttämättä. Sen täytyy kuitenkin olla toimintaympäristöönsä optimoitua ja siellä vallitsevat toisenlaiset lainalaisuudet kuin vaikka ohjelmistoyrityksessä, joka tekee projektiluontoista työtä.

Ilmavoimat on tänään Suomessa paljon haltija. Turvallisuusilmastomme on muuttunut ja kansainvälisessä ilmatilassa näkee kaikenlaista. Mitä ilmassa tapahtuu ja pystyykö nuori lentäjä toimimaan tarvittaessa.

– Jo ihmisten valinnassa lähdetään laatuperiaatteiden mukaisesti liikkeelle ja saadaan äärimmäisen motivoituneita ja lahjakkaita yksilöitä. Meillä hyvien tuloksien saavuttaminen tapahtuu asettamalla riittävän sopivat haasteet, sisäisen kilvoittelun, ulkopuolisen kilpailun ja tiimityön korostamisen kautta.

Ilmavoimat haluaa tehtäviinsä oikeat ihmiset. Qualitas potentia nostra (Voimamme on laatu). Kim Jäämeri ei jättänyt alustuksessaan epäselväksi, ettei Suomen ilmavoimat pystyisi sille annettua tehtävää täyttämään.

– Olemme kouluttamisen laatuammattilainen. Miellä on metodit kunnossa ja kunnon välineet. Taistelussa on pakko pärjätä laadulla ja laadun on korvattava lukumäärää. Takaan ettemme jää toiseksi. Sen ovat kansainväliset harjoitukset meille osoittaneet, sanoo prikaatikenraali Kim Jäämeri.