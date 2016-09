Noora Lähteenmäki voitti V1600-luokan SM-hopeaa

Akaalainen rata-autoilija Toni Lähteenmäki ajoi Camarollaan Suomen mestariksi FinRacen Camaro-cupissa. Suomen mestaruus oli Toni

Lähteenmäelle tänä vuonna jo toinen. Talvella hän ajoi V1600-luokan mestariksi jäällä.

Samalla ajetussa V8 Thundercars -cupissa 22-vuotias Lähteenmäki sijoittui Jari Nurmisen jälkeen toiseksi. Hopeasija tiesi Lähteenmäelle 3485 euron pottia. Suomalaisten lisäksi mukana oli myös virolaisia ja ruotsalaisia kuljettajia.

Lähteenmäen kausi asfalttiradalla sujui ilman isompia ongelmia toisin kuin viime vuonna, jolloin tekniikkamurheet kiusasivat kuljettajaa. Lähteenmäki ajoi viime vuonna Camaro-cupissa ensimmäistä kertaa ja oli kolmas.

Lähteenmäki kiittelee ”ihan ok” sujuneesta kaudesta sekä yhteistyökumppaneitaan sekä mekaanikkojaan Harri Toivosta, Esa Viitasta, Juha Salmea, Janne Lähdettä, Sulo Salosta sekä erityisesti isäänsä, moninkertaista rata-autoilun Suomen mestaria Pasi Lähteenmäkeä ja rataa ja jäärataa ajanutta isoisäänsä Arto Lähteenmäkeä.

– Kaikki ovat tehneet mielettömästi töitä ja mahdollistaneet sen, että saan elää unelmaani.

Lähteenmäen mukaan parannettavaa jäi silti, koska kokonaistuloksissa sijoitus oli toinen.

Ammattilaisura vaatisi rahaa ja tuuria

Syyskuun lopussa Lähteenmäki ajaa Camarolla Ruotsissa yhden osakilpailun.

– Ruotsissa on kovatasoinen sarja, katsotaan miten vauhti riittää siellä.

Chevrolet Camaron 6,2-litraisesta moottorista löytyy tehoja 510 hevosvoimaa. SM-sarjassa Lähteenmäki arvioi kaasutelleensa nopeimmilla osuuksilla 240 kilometrin tuntivauhtia.

Talvella Lähteenmäki vaihtaa asfaltin jäähän, jos sää vain sen sallii. Tänä vuonna jääradan SM-sarja kutistui yhteen kisaan.

Parolannummella asepalvelustaan suorittanut Lähteenmäki on kesäkuun lopussa vapautunut armeijasta tykkimiehenä. Parhaillaan hän opiskelee oppisopimuksella Akaan Muuraus ja Laatoitus Oy:ssä rakennusmieheksi. Työmaana on asunnoiksi ja toimisto- ja liikuntatiloiksi remontoitava vanha kehräämö Toijalassa. Myös Lähteenmäen kotiosoite on viime vuonna vaihtunut Viialasta Toijalan puolelle.

Lähteenmäki ajaa nyt neljättä vuotta kilparadoilla. Valkeakosken-Toijalan Seudun Urheiluautoilijoita edustavan kuljettajan pitkän tähtäimen tavoite on saada ajamisesta ammatti.

– Mutta se ei ole niin yksinkertaista. Se vaatii paljon rahaa ja hyvää tuuria. Pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteistyökumppaneita on tosi vaikea löytää, mutta yritetään talven aikana saada muutama mukaan. Osa ajamisesta saadaan maksettua sillä, että isä vuokraa pienemmän luokan autoja, Toni Lähteenmäki kertoo.