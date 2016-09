Laman läpi menestyksen tekijäksi

Pienkuormaajia vuodesta 1991 Ylöjärvellä valmistaneen Avant Teknon toimitusjohtaja Risto Käkelä juttelee lupsakkaasti yrityksensä vaiheista. Kaikki lähti liikkeelle Ylö Tehtaiden konkurssista, jonka pesästä mies osti tekemistä itselleen.

– Satuin saamaan kumma kyllä kolme myötämieliseksi ostolle: pankin, asiakkaat ja emännän. Ihan rehellisesti voin sanoa, että jos olisin tiennyt, minkämoinen lama tuli, en varmaan olisi aloittanut.

– Tämä yrittäjäksi lähteminen on vähän niin kuin uimahyppy. Jos kympistä lähtee, on ysin kohdalla turha kysellä enää mitään, miettii Käkelä

Tänään Ylöjärvellä sijaitsevan pitkälle automatisoidun tehtaan Avant Teknon myyntiyhtiöt löytyvät Saksassa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa. Tämän lisäksi kuormaajia myydään sopimuksin yli 40 maassa.

Risto Käkelä on siirtämässä pikkuhiljaa vastuitaan pojalleen. Talossa hän pyörii silti aktiivisesti päivittäin. Miehen tavat tunnetaan reiluiksi.

– Ne niin kuin odottaa, että suutun silloin tällöin, nauraa Käkelä.

Toimitusjohtaja Risto Käkelä alusti arvoistaan ja johtamisajatuksistaan Toijalan Seudun Reserviupseerikehon Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä -semininaarissa viime viikon torstaina Toijalan yhteiskoululla.

Kaikki yhden koneen ympärille

Avant Tekno on toimintaa suunnitellessaan ratkonut muiden yrityksien tapaan sekä myynnin että valmistuksen ongelmia. Peruskone on pääpiirteittäin sama, joten sen kokoamisessa tarvitaan enemmän samoja osia. Valmiiseen kuormaajaan voidaan sen sijaan myydä nyt 190 erilaista työlaitetta.

– Sama kone sopii hyvin monelle asiakasryhmälle. Aloitimme maataloudesta, sieltä siirryttiin viherrakentamiseen, sitten hevostallit, kiinteistönhoidot ja jopa yksityishenkilöt vuokrakoneillaan. Meillä on koneita teollisuudessa, rakentamisessa ja rakennussaneerauksessa.

Yritykselle oli alusta asti selvää, että kaikkea mahdollista ei pyritäkään tekemään. Silti suunnitteluosasto pyrkii täyttämään asiakkaiden toiveita, koska Avant Tekno haluaa olla asiakkaitaan aina hieman edellä.

– Asiakastyytyväisyyttä seurataan tarkasti. Johtamisessa on kilpailijoidenkin seuraaminen tärkeää. Usein vien asiat porukan keskelle. Kysyn, lähdetäänkö tähän vai ei. Emme pyri matkimaan, mutta meitä kyllä matkitaan.

Arvot arjesta

Risto Käkelä on työstänyt Avantin arvot itse. Vastuuntunto, luotettavuus, innovatiivisuus ja osaaminen sopisivat minkä tahansa yrityksen arvoiksi. Sitten tulee kuudes arvo: yrittämisen arvostaminen.

– Lähden siitä, että voimme seistä arvojemme takana. Asiakkaalle ei voi sanoa, että vika taitaa olla ratin ja penkin välissä. Olemme luotettavia niin asiakkaisiin kuin työntekijöihimme päin. Yrittäjyys on minulla verissä. Pohjanmaalla sanotaan, että sellaista Jumalankin auttaa joka itsekin yrittää. Yrittää edes, vaikka ei osaa. Kyllä meillä kaveria jeesataan, sanoo Käkelä.

Älä rakenna hallintolaatikoita

Yli 200 henkeä Suomessa maailmassa työllistävä Avant Tekno ei pidä sisällään hallintolaatikoita. Yrityksestä löytyvät tuotanto, tuotekehitys, myynti ja markkinointi sekä taloushallintoa.

– Haluan, että meillä on mahdollisimman tehokkaat ja yksinkertaiset prosessit. Minua varten ei tarvitse kerätä tietoa, kuinka tehokkaasti koneet leikkaa tai reikiä porataan. Minua kiinnostaa se, kuinka monta konetta viikossa valmistuu. Ja jos ne kerran tulee, on niihin varmaan reikiäkin porattu. Tämä on johtanut hyvin selkeään tuotannon johtamistapaan.

– Olemme aika pitkälle epähierarkkinen yritys, eikä tämä tarkoita sitä, että meillä ei olisi vastuita jaettu.

Yrityksessä on palkitsemisjärjestelmä. Toimihenkilöiden palkitseminen on tuloksesta riippuvainen ja maksetaan vuosittain, tuotannon työntekijöitä palkitaan kahden viikon välein.

– Meillä on sellainen bonusjärjestelmä, että johto on iloinen samasta asiasta kuin verstaan miehet: paljonko laadukkaita koneita viikossa saadaan ulos.