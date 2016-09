Jukka Hellström ja Jere Isberg voittivat maisemakuvillaan kesäkuvakisan

Akaan kaupungin ja Akaan Seudun järjestämän Minä ja Akaa -kesäkuvakisan voittajat ovat Jukka Hellström ja Jere Isberg.

Viialassa asuva Hellström voitti kuvakisan aikuisten sarjan kuvallaan Kesäillan väriloistoa, joka kuvaa elokuista auringonlaskua Luttusten uimarannalla. Kuvakisan raati arvosti kuvassa tunnistettavaa akaalaista maisemaa ja kuvassa tavoitettua kesäillan levollista tunnelmaa. Raati piti kuvaa teknisesti harkittuna ja taidolla toteutettuna.

Hellström kertoo lähteensä katsomaan auringonlaskua Luttusten uimarannalle yhdessä ystävänsä kanssa, joka Hellströmin lailla harrastaa valokuvausta.

– Katsoimme, että näyttäisi tulevan tosi kaunis auringonlasku, ja lähdimme saman tien katsomaan sitä. Luttusten uimarannalle sopii aika nätisti auringonlasku elokuun alussa. Se värjää maiseman kauniin näköiseksi. Taivas, vesi ja uimaranta näyttivät tuolta noin viiden minuutin ajan, Hellström kuvailee kuvanottohetkeä.

Hellström ei ole käsitellyt kuvan sävyjä, mutta kuva on niin sanottu HDR-kuva, jossa useampi otos on yhdistetty yhdeksi kuvaksi.

Tietojärjestelmien parissa työskentelevä Hellström on harrastanut valokuvausta useita vuosia, mutta valokuvakilpailuihin hän ei ole aiemmin osallistunut. Mieleisiä kuvauskohteita voittajalle ovat luonto ja arkkitehtuuri.

– Kuvaan sellaista, mikä näyttää silmään kauniilta, Hellström toteaa.

Taivas palaa

17-vuotias Jere Isberg Toijalasta voitti kuvakisan 13–18-vuotiaiden sarjan kuvallaan Combustion eli palaminen, joka viittaa kuvassa taivaan palamiseen. Kuva on otettu Pappilassa Toijalantien sillalta. Raati piti kuvaa voimakkaana maisemakuvana, jossa värimaailman muokkaaminen jälkikäteen korostaa dramaattista tunnelmaa. Raadin mielestä kuvassa näkyvät selvästi myös kuvaajan oma persoona ja tyyli.

– Olin iltakävelyllä Toijalassa, kun huomasin, että maisemasta voisi saada hyvän kuvan. Taivas oli silloin jollain lailla tulessa. Jälkikäsittelyssä laitoin siihen päälle tyypilliset efektit, kertoo Jere Isberg.

Isberg kertoo, että kuvan oikeassa laidassa oleva tumma alue on suojakuorien reunusta.

– Kun epäonnistunut näyttikin kuvassa siistiltä, päätin jättää sen siihen.

Isberg opiskelee audiovisuaalista viestintää Tampereella. Valokuvaus on Isbergille vielä harrastus, mutta ehkä tulevaisuudessa myös työ. Isberg on kuvaajana kiinnostunut erityisesti isoista elementeistä, rakennuksista ja maisemista. Valokuvauksen ohella Isberg on musiikkimiehiä ja soittaa bassoa akaalaisessa Ambush-yhtyeessä.

Pörriäinen auringonkukassa

Raati palkitsi lisäksi kunniamaininnalla Seppo Santalan kuvan Korvaamaton työläinen, joka kuvaa kimalaista auringonkukassa. Raatia viehätti kuvan pirteä värimaailma ja pörriäisaihe, joka saa katsojan hyvälle tuulelle. Teknisesti tarkka kuva viestii myös hunajaisen Akaan teemaa.

Santala on ottanut kuvan kännykkäkameralla omalla kasvimaallaan, jossa kasvaa muutama iso auringonkukka.

– En luokittele itseäni edes harrastajavalokuvaajaksi, olen peruspulliainen valokuvauksen saralla, studiopalveluiden ja musiikkituotannon parissa töitä tekevä Santala tuumaa.

Kuvakisan voittajat palkitaan lahjakorteilla akaalaisiin liikkeisiin ja kunniamaininnan saaja kaupungin hunajaisella tuotesetillä.

Kesäkuvakisan raatiin kuuluivat Akaan kaupungin vastaava nuoriso-ohjaaja Johanna Ala-Pappila, nuoriso-ohjaaja Laura Oksanen, kirjastonhoitaja Merja Eloranta sekä toimittaja Tarja Antola Akaan Seudusta. Raadin sihteerinä toimi Akaan kaupungin viestintä- ja markkinointisihteeri Sini Kantola.