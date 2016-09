Väliraportissa esitetään leikkaustoiminnan keskittämistä Tampereelle ja Valkeakoskelle

Viialan yhtenäiskoulun salibandyjoukkueen järjestämän hyväntekeväisyystapahtuman tuotto oli 2 200 euroa. Joukkue pelasi tapahtumapäivänä neljä ottelua koulun muita oppilaita vastaan sekä vastasi pelaajaesittelyistä, selostuksesta ja monenlaisesta oheistoiminnasta. Poikien juostessa parketilla tytöt pyörittivät koko päivän kioskia.

Kioskin käteen jäänyt tuotto oli noin 1000 euroa, minkä lisäksi yritykset lahjoittivat noin 1200 euroa. Suunnitelman mukaisesti rahoilla ostettiin Taysin lastenklinikan toivomia ja tarvitsemia leluja ja pelejä, jotka oppilaat kävivät lahjoittamassa viime viikon torstaina.

– Te olette tehneet kyllä todella hienon tempauksen. Leluja on paljon, mutta niin on käyttäjiäkin. Suurin tarve on leikki-ikäisten leluille kuten pikkuautoille, duploille ja keppihevosille, kertoi ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen.

Hyväntekeväisyystapahtuman ideoinut ja salibandyjoukkueen kapteenina toiminut yhdeksäsluokkalainen Mico Vuorinen katsoi Taysin kiitoskahveilla ja kotimatkalla jo tulevaisuuteen.

– Nyt tuntuu ihan hyvältä, ja meitä on jo pyydetty tekemään sama homma uudestaan. Ehkä me pelataan ensi vuonna fudista.

Lähes kaikki koulun joukkueen pelaajat ovat Vuorisen tavoin ysiluokkalaisia, joten ensi vuoden tapahtuma edellyttäisi heiltä paluuta vanhaan opinahjoonsa tai käytännössä esimerkiksi Viialan urheilukentälle tai uudelle tekonurmikentälle. Haastettavan osa lankeaisi koulun silloisista oppilaista kootulle joukkueelle.

Syöpäosaston hoitoajat lyhentyneet

Lahjakassit otettiin Taysissa vastaan räjäytysten tärisyttäessä taloa. Sairaala elää ja toimii louhintatyömaan keskellä, ja uuden lasten ja nuorten keskuksen on määrä olla käyttökunnossa vuonna 2020.

Lapset viettävät Taysin eri osastoilla hyvin eri pituisia aikoja. Jotkut käyvät tarkastuksessa tai viipyvät muutaman päivän, mutta esimerkiksi vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla lapsi saattaa olla puoli vuotta. Vaikka potilas ei vielä leiki, käyvät perheiden muut lapset vanhempien kanssa usein vierailulla.

Lasten syöpäosastolla hoitoajat ovat Tarja Heino-Tolosen mukaan lyhentyneet huomattavasti. Tämä on Tampereen vahvuuksiin kuuluvan kotisairaalatoiminnan ansiota.

– Esimerkiksi leukemia-tapauksissa hoitoajat ovat nyt joitain viikkoja, kun ennen oltiin kuukausitolkulla. Kotisairaalalla yritetään vähentää pitkiä sairaalajaksoja.