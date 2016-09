Aarre Nord jatkaa Suomen Wahojen Tovereiden johtokunnassa

Sosialidemokraattien tamperelainen eurovaaliehdokas, Sorin Sirkuksen apulaisrehtori Kaisa Penny vieraili Akaassa puhumassa Akaan Wanhoille Tovereille. Euroopan demarinuorten puheenjohtaja ja Euroopan sosialidemokraattisen puolueen puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsen painotti jokaisella eurooppalaisella olevan toukokuisissa eurovaaleilla paljon vaakakupissa.

– Kohta kuusi vuotta jatkunut talouskriisi ja sitä seurannut työttömyyskriisi ovat näyttäneet oikeistojohtoisesti harjoitetun politiikan virheellisyyden. Talouden tasapainottaminen vain leikkaamalla ja valtionvelan vähentämiseen keskittymällä on itse asiassa vain kasvattanut kriisimaiden velkataakkaa ja tuhonnut kasvun edellytyksiä kaikkialla Euroopassa.

Kaisa Pennyn tärkeimpiä vaaliteemoja on nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Pennyn mukaan Euroopassa on jo lähes 12 miljoonaa nuorta työtöntä, joista kolmannes on ollut työttömänä yli vuoden. Eurofondin laskujen mukaan nuorisotyöttömyys maksoi eurooppalaisille valtioille jo vuonna 2011 100 miljardia euroa vuodessa.

– Olemme menettämässä kokonaisen sukupolven, jonka on todella vaikea saada kiinni yhteiskunnasta, vaikka talous lähtisikin nousuun, kahden tyttären äiti totesi.

Pennyn mukaan työttömyys taittuu vain luomalla kasvua.

– Koska EU:ssa eletään myös merkittävää investointilamaa, on kasvu mahdollistettava julkisin toimin. Tarvitsemme investointeja infrahankkeisiin, koulutukseen ja innovaatioihin, tulevaisuuden teknologioihin ja tukea erityisesti pk-yrityksille työn luomiseen.

Kaisa Pennyn mukaan eurooppalainen sosiaalidemokraattinen liike haluaisi laajentaa Euroopan keskuspankin mandaattia inflaation torjunnasta työllisyyden sekä esimerkiksi koulutus- tai innovaatioinvestointien rajaamista alijäämärajoitteiden ulkopuolelle.

Valtioiden välisestä solidaarisuudesta

Kaisa Pennyn mielestä Suomi ei vientivetoisena valtiona voi eristää itseään muusta Euroopasta.

– Niin kauan kuin Euroopassa kärsitään lamasta, suomalainen vienti ei vedä, ja työttömyys tulee pysymään korkeana. Emme siis voi ajatella, kuten perussuomalaiset ja muut populistit esittävät, että meidän tulisi huolehtia vain omasta itsestämme.

Uudenlainen Eurooppa syntyy Kaisa Pennyn mielestä lisäämällä eurooppalaisten valtioiden välistä solidaarisuutta.

– Pohjoinen Eurooppa tarvitsee myös eteläisen Euroopan mukaan kasvuun, jos se ikinä itse mielii kestävän kasvun polulle päästä.