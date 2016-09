Finlandia-palkittu kirjailija Johanna Sinisalo kävi viime tiistaina osana Hunajaviikkojen ohjelmaa kertomassa Viialan kirjastossa Vilkussa vuonna 2011 julkaistusta kirjastaan Enkelten verta. Kirjan tapahtumat sijoittuvat lähitulevaisuuden maailmaan, josta mehiläiset ovat kadonneet. Alustuksessaan Sinisalo valotti kirjansa taustoja ja syitä sen kirjoittamiseen.

Sinisalon kiinnostus mehiläisiä kohtaan heräsi jo 2000-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäisiä kertoja uutisoitiin niin sanotusta colony collapse disorder -ilmiöstä, jossa mehiläisyhdyskunnan työmehiläiset hylkäävät pesänsä, jättäen jäljelle ainoastaan kuningattaren ja kuoriutumattomia toukkia. Ilmiö kiusasi erityisesti Yhdysvaltoja.

– Asia kiinnosti minua siksi, että se oli kovin mystinen. Vaikka sitä tutkittiin kovasti, yhtä yksiselitteistä syytä sille ei tuntunut löytyvän, Sinisalo toteaa.

Sinisaloa hämmästytti miten vähän ihmiset kiinnostuivat mehiläisten katoamisesta, sillä asia koskettaa mehiläisten lisäksi myös ihmiskunnan ruokataloutta. Laskutavasta riippuen mesipölyttäjien toiminnan varassa on 40-60 prosenttia ihmiskunnan ruoasta. Välinpitämättömyys mehiläistuhoja kohtaan johti Sinisalon pohtimaan länsimaista taipumusta kieltää kuolema.

– Meillä on taipumus olla näkemättä lähestyvää tuhoa. Sama on tapahtunut esimerkiksi ilmastonmuutoksen kanssa, kyllä me kaikki näemme mitä siitä seuraa. Jostakin syystä kuitenkin ajattelemme, että jos unohdamme asian, se menee ehkä itsestään pois, Sinisalo kietyttää.

Sinisalon kirjassa mehiläisten kuolema on edennyt joukkotuhon asteelle. Yhdysvalloissa tilanne on katastrofaalinen ja muu maailma uhkaa seurata perässä.

Kuolema on helppo lakaista maton alle

Kuolema ja sen kieltäminen ovat Sinisalon kirjan kantavia teemoja, joita hän käsittelee tekstissään yhtä aikaa monella tasolla eri näkökulmista. Kirjan päähenkilö Orvo on paitsi mehiläistarhaaja, myös hautausurakoitsija. Hänen poikansa Eero kuolee tarinassa, eikä Orvo hyväksy asiaa. Juoneen kutoutuvat myös neljän sukupolven väliset ristiriidat ja konfliktit. Sinisalo sanoo sukupolviajattelun olevan eräs kuoleman kieltämisen tapa; elämä jatkuu tulevissa sukupolvissa.

Sinisalon mukaan länsimainen tapa kieltää kuolema näkyy jokapäiväisessä elämässämme selkeästi. Ihmisten lähes ainoa kontakti kuolemaan on väkivaltaviihde, joten kuolema on helppo lakaista maton alle epätodellisena. Ja kun läheinen kuolee, ei kuolemaa kutsuta kuolemaksi eikä ruumista ruumiiksi, vaan turvaudutaan kiertoilmaisuihin; edesmennyt nukkui pois. Kuoleman kieltämiseksi Sinsialo lukee myös uskonnot ja ajatukset iankaikkisesta elämästä sekä kuolemattomuutta ja kuolleista herättämistä käsittelevät myytit.

– Suunnitellessani tätä teosta olin hämmentynyt sellaisesta yhteensattumasta, että mehiläiset ovat käytännössä kaikissa kulttuureissa eräs kuolemattomuuden symboli. Ne ovat jumalten lähettiläitä, jotka kulkevat maailmojen välillä. Myös mehiläisyhdyskunta on tavallaan kuolematon, sillä vaikka yksittäiset mehiläiset kuolevat, jatkaa pesä olemassaoloaan.

Mehiläisen täytyy lentää vapaana

Sinisalo ottaa kirjassaan kantaa myös ihmisen suhteeseen luontoon, eläimiin ja tehomaatalouteen. Sinisalon mukaan ihmisen taipumus kieltää kuolema ulottuu myös muihin elollisiin olentoihin.

– Mitä vähemmän tiedämme siitä miten pihvi on lautaselle päätynyt, sitä tyytyväisempiä olemme. Monikaan lapsi tuskin tietää, että lihapullaa varten on ensin pitänyt tappaa eläin.

Sinisalo kertookin oivaltaneensa mehiläisten olevan poikkeuksellisia tuotantoeläinten joukossa. Niitä ei voi laittaa ketjulla seinään kiinni eikä sulkea häkkiin, vaan niiden on annettava lentää vapaina. Ihmisen on pitänyt sopeutua siihen, että tämä tuotantoeläin noudattaa omia lakejaan.

– Mehiläinen voi myös lakata tekemästä yhteistyötä. Jos sitä kohdellaan riittävän huonosti, voi se käytännössä tehdä lakon. Se voi parveilla tai koko yhdyskunta voi tuhoutua.

Parveilu tarkoittaa sitä, että vanha kuningatar lähtee pesästä ja ottaa osan yhdyskunnasta mukaansa uuteen pesäpaikkaan.

Ehkä ihmeet ovatkin totta

Enkelten verta voidaan lukea maagisen realismin genreen, sillä tunnistettavan todellisuuden lisäksi kirjassa on läsnä myös mystinen ja fantastinen taso. Tarinassa päähenkilö Orvo löytää portin toiseen todellisuuteen, johon pääsee ainoastaan kuollut mehiläiskuningatar taskussaan.

Vaikka Sinisalo kertoo pitävänsä itseänsä vannoutuneena rationalistina, joka tarkistaa kirjojensa faktat huolellisesti, kirjoittaa hän kuitenkin mieluusti tarinoita, joka irtoavat arkitodellisuuden kehyksistä.

– En kauheasti tykkää kirjoittaa sellaista tekstiä, joka on aivan kopio todellisuudesta. Kun tuon ihmeen, magian tai mystisyyden mukaan tekstiini, se antaa lukijalle luvan nähdä sen tarinana. Lukija ei tällöin ala lukea tekstiäni minun kokemuksinani tai minun elämäkertanani eikä ala vertailla sitä omaan elämäänsä.

Sinisalon mukaan ihmettä, maagista ja mystistä ei ylipäänsä kannattaisi karkottaa omasta ajattelumaailmastaan kokonaan, ainakaan niin kauan kuin ihminen ei tiedä maailmasta kaikkea.

– Jos ihminen kokee jotakin, joka ei mahdu rationaalisen ajattelun piiriin, voidaan jättää pieni varaus, että kokemus on totta, mutta emme tiedä vielä mikä sen on aiheuttanut, Sinisalo pohtii.