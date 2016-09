The Autokoulu avasi toimipisteen Akaaseen

Viime helmikuusta lähtien virtuaalisia etäteoriatunteja pitänyt The Autokoulu aloitti viime keskiviikkona teoriatuntien lähiopetuksen vasta remontoiduissa uusissa tiloissaan Toijalassa osoitteessa Alventie 2.

– Toimimme Akaassa aikaisemmin ilman kiinteää toimipistettä. Olemme pitäneet täällä ajotunteja, mutta nykyään myös teoriatunneille voi osallistua toimipisteessä. Täältä on helppoa lähteä ajamaankin, ajo-opettaja Hanna Lehmusvirta-Riihimäki kertoo.

Alventien tila on The Autokoulu -ketjun neljäs kiinteä toimipiste. Lempääläläisen Hanna Lehmusvirta-Riihimäen ja yrityksen toimistosihteeri,valkeakoskelaisen Riikka Laineen mukaan Akaan toimitilat hankittiin siksi, että paikkakuntalaiset ovat olleet aktiivinen asiakasryhmä virtuaalituntien osalta. Alventielle yrityksen sai erinomainen sijainti keskellä kaupunkia.

– Löysimme tästä näppäränkokoiset ja hyvät tilat. Meillä on myös naapurikunnista paljon oppilaita, jotka voivat jatkaa virtuaalitunneilla tai tulla tänne, Riikka Laine toteaa.

Naiset kertovat olevansa erittäin innoissaan uusista tiloista.

– On hienoa, että nyt tässä pystyy olemaan ihan kunnolla läsnä, Lehmusvirta-Riihimäki sanoo.

Tarjolla on myös mopotunteja

The Autokoululla on toimintaa Akaan lisäksi myös Lempäälässä ja Vesilahdella sekä kahdeksalla muulla paikkakunnalla. Ketjun omistaa turkulainen Kyösti Yrjänäinen. Akaan The Autokoululla on käytössään yksi opetusauto, mutta tarvittaessa apua saadaan naapurikunnista.

Laine kertoo, että Akaan toimipisteen on tarkoitus lähteä maltillisesti liikkeelle ja katsoa miten toiminta kehittyy jatkossa. Hänen mukaansa firmalla on tosin sellainen tyyli, että nälkä kasvaa syödessä ja kysyntään pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin.

– Uusi juttu on se, että jatkossa meiltä saa myös mopotunteja. Aikaisemmin olemme ajattaneet pääasiassa B-ajokortteja, Lehmusvirta-Riihimäki sanoo.