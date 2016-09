Splizzeria-ketju saapui Akaaseen

Pitsoja ja salaatteja tarjoava Splizzeria-ketju aloittaa perjantaina 9.9. Akaassa. Splizzeria palvelee asiakkaita Toijalan Nesteellä.

– Halusimme täydentää kahvilatarjontaa, ja siinä pitsa oli ykkösvaihtoehto. Kun Splizzeriaa esiteltiin Nesteen kauppiaspäivillä, innostuin heti asiasta. Myös henkilökuntamme innostui siitä, kertoo Toijalan Nesteen yrittäjä Teijo Mattila.

Mattila sanoo uuden aluevaltauksen täydentävän Nesteen tarjontaa. Yrittäjä odottaa sen näkyvän sekä myynnissä että asiakasmäärissä.

– Jos ajatellaan esimerkiksi perheitä, meillä on tässä nyt kattava tarjonta. Yksi voi ottaa pitsan, toinen hampurilaisen ja kolmas lehtipihvin. Splizzerian myötä pystymme tarjoamaan myös salaatteja, joita ei aikaisemmin ollut.

Splizzeria Neste Toijala on suomalaisketjun kuudes ravintola. Ensimmäinen avautui vuonna 2014 Salossa. Ketjulla on omia ravintoloita on myös Turussa ja Helsingissä. Toijalassa, Tuuloksessa ja Kaarinassa Neste-asemien yhteydessä sijaitsevat Splizzeriat toimivat franchising-periaatteella.

Uusia makumaailmoja

Splizzeriassa pitsa on splizza ja salaatti zalaatti. Splizza on pitsa, jossa on kaksi toisiaan täydentävää puoliskoa. Asiakas voi valita pitsansa listalla olevista makupareista tai valita puoliskot omien mieltymystensä mukaan. Pitsapuolikkaan tai koko pitsan voi korvata myös salaatilla, joka on tehty pitsan raaka-aineista.

– Normaalipitsoista splizza eroaa siinä, että olemme panostaneet makumaailmoihin. Tuttujen makujen lisäksi kokkimme Marko Laine on laatinut makumaailmoja, joissa on käytetty normaalista poikkeavia raaka-aineita, kertoo Splizzerian aluepäällikkö Hilma Heinä.

Heinän mainitsemia raaka-aine-erikoisuuksia ovat muun muassa korianterijogurtti, pinjansiemenet ja tomaattivaniljahilloke. Aluepäällikön mukaan salaattivaihtoehdot kiinnostavat erityisesti naisia, jotka muodostavat ketjun asiakkaista jopa 65 prosenttia.

Splizzeria palvelee Toijalan Nesteellä asiakkaita päivittäin kello 10–21. Uutta aluevaltausta varten keittiöön on hankittu uuni ja pitsaprässi. Toiminnan laajentumisen myötä henkilökunta kasvaa yhdellä osa-aikaisella työntekijällä. Neste työllistää kaikkiaan 8–10 henkilöä.

Yrittäjä Teijo Mattilan mukaan uudistuminen on tämän päivän henki yritysmaailmassa.

– Uskoisin, että asiakkaatkin tykkäävät, että valikoimaa ja tarjontaa muutellaan, ettei aina mennä samalla vanhalla kaavalla. Se piristää myös henkilökuntaa, kun tulee jotain uutta, Mattila perustelee.