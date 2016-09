Hilda hyvästeli muut

Akaalaisen Tallipaakari Oy:n kuusivuotias ruuna Bakels Birdland jatkoi Teivossa lauantaina komeaa menoaan. Valmentaja Harri Koivunen ajoi voittokoneen Pronssidivisioonan ykköseksi hevosen ennätyksellä 13,1a. Aikaisempi paras kohentui 0,7 sekunnilla, mikä tällä tasolla on jo aikamoinen harppaus. Ykköspalkinto oli viisi tonnia.

Ihan ilman vastusta eivät tonnit tilille vilahtaneet, sillä kakkoseksi Mika Forssin ajamana ravannut Flight April sai saman ajan.

Akaalaisen Timo Leivon tallin lämminveristen nuorimmainen syömähammas Baron De Rive oli päässyt Teivon All Out Cupin finaaliin, joka kisattiin poikkeuksellisena 15 hevosen autolähtönä. Normaalistihan autolähdössä on 12 valjakkoa, joista kahdeksan starttaa auton siivekkeen takaa eturivistä ja loput neljä hevosta takarivistä. Baron De Rive sijoittui kilpailussa neljänneksi ennätyksellään 14,6a. Voiton vei Antti Ala-Rantala Löten’s Anselmilla (14,2a).