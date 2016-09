Kylmäkosken, Urjalan ja Valkeakosken kehittämishanke ensimmäinen Pirkan Helmen historiassa

Pirkan Helmen toimisto muutti kesän aikana Kylmäkoskelta Valkeakoskelle, koska toiminta-alue on laajentunut Urjalan, Akaan ja Valkeakosken lisäksi Pälkäneelle. Nyt toiminnanjohtaja Heikki Konsala ja hankeneuvoja Eliisa Vesisenaho ovat taas keskellä aluetta.

– Kylmäkoskelta oli Luopioisten perälle 79 kilometriä, ja me käymme kuitenkin aika paljon asiakkaiden luona, kaksikko kertoo.

Pirkan Helmessä ja sen kautta tukia hakevissa yrityksissä ja yhteisöissä elettiin epätietoisuudessa tämän vuoden toukokuuhun saakka. Vuosien 2014–2020 Leader-tukien haku avautui lopulta 11. toukokuuta, ja hakemuksia tullut on jo yli 20.

– Se on tosi paljon, mutta tauko oli pitkä. Edellisen kauden hankkeiden haku päättyi vuoden 2013 lopussa, ja yritystukia haettiin vielä 2014 alussa. Nyt määrässä ovat tietysti mukana myös Pälkäneen hakemukset, Konsala sanoo.

Pirkan Helmen käsittelystä tukihakemukset etenevät Pirkanmaan Ely-keskukseen, joka päättää tukien myöntämisestä. Siellä byrokratian rattaista puuttuu vielä vaseliinia, jota etenkin investointeja tekevät yrittäjät tarvitsisivat.

– Tämänhetkinen käsitys on, että Ely-keskus ehtisi marraskuussa käsitellä ensimmäiset hakemukset. Osa yrittäjistä on jo aika epätoivoisia, kertoo Konsala.

Käytettyjen koneiden ostoa ei enää tueta

Edellisellä ohjelmakaudella suurin osa yritysten investointituista myönnettiin käytettyjen koneiden hankintaan. Nyt niihin ei enää saa tukea, mutta tukea voi saada investoinnin toteuttamisselvitykseen.

– Tällä tuella voi selvittää esimerkiksi sitä, ostetaanko joku kone itse vai liisataanko, ja mihin esimerkiksi rakennus kannattaa sijoittaa, Konsala sanoo.

Yksi uusi avustus on yrityksen perustamisavustus. Tästä, kuten muistakaan, ei Pirkan Helmellä ole vielä yhtään konkreettista kokemusta.

– Se on suuri mysteeri. Tukea voi saada uuteen yritykseen tai vähintään kolme vuotta toimineen yrityksen kehittämiseen. Summa on 5 000–35 000 euroa, ja mitään prosenttiosuutta kuluista ei ole. Tukea ei voi käyttää yhdessä starttirahan tai nuoren viljelijän aloitustuen kanssa.

Eikä siinä vielä kaikki.

– Koska enimmäisprosenttiosuutta ei ole, me emme tiedä, saako summa olla jopa 100 prosenttia kuluista. Summat ovat tulleet EU:sta, ja linja alkaa muodostua vasta, kun viranomaispäätöksiä alkaa tulla, Eliisa Vesisenaho toteaa.

Kenties suurin muutos verrattuna edelliseen kauteen on hankkeiden tai investointien toteutuneiden kulujen maksatus. Ennen kuittivirta kulki Pirkan Helmen kautta, mutta nyt kaikki maksatus menee suoraan Ely-keskukseen.

– Se on meille iso haaste. Teemme edelleen asiakkaan kanssa maksatushakemuksen, mutta kehittämisen ajatus katoaa, jos vuoropuhelu matkan varrella loppuu. Esimerkiksi kylätalon remontissa olemme nyt mukana vain hakemusvaiheessa ja sen jälkeen lopussa katsomme, mitä maksetaan, toiminnanjohtaja Konsala harmittelee.

Aktiiviset ihmiset jaksavat ihmetyttää

Pirkan Helmen kehittämistyö on tähän asti poikinut hankeketjuja, kun yhdistys on oppinut hyödyntämään apua ja tukia hakemuksissa ja toteutuksessa.

– Kylmäkosken Veikot on käyttänyt tätä välineenä, ja he ovat saaneet näkyvää jälkeä aikaan majan ympäristössä. He ovat toteuttaneet kaiken hirmu hienosti ja ovat huippuesimerkki. Ja kaikki on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä, Konsala ja Vesisenaho kehuvat kilpaa.

Kaiken byrokratian ja uuden kauden muutosten keskellä kumpikin pitää innokkaiden ihmisten kohtaamista ja heidän aikaansaannoksiaan työnsä parhaana puolena.

– Se on hurjaa, kuinka aktiivisesti ihmiset viitsivät kehittää omaa harrastustoimintaa ja -ympäristöä ja kuinka pyyteetöntä työtä he tekevät.

Poikkeuksellista on myös se, että Pirkan Helmessä ja muissa vastaavissa toimintaryhmissä esitykset Ely-keskukselle tekee hallitus, joka kootaan toiminta-alueen kuntien harrastajista, päättäjistä ja kuntalaisten edustajista.

– Tämä on ainoa EU-raha, jonka käytöstä ihan tavallinen kansalainen saa päättää, Konsala ja Vesisenaho muistuttavat.

Leader-tukien hakuaika on jatkuva, ja saapuneita hakemuksia käsitellään Pirkan Helmen hallituksessa noin kuukauden välein. Seuraavat hakemusten käsittelyajankohdat ovat 22.9., 3.11. ja 8.12.

Pirkan Helmi

Pirkan Helmi ry on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tarkoituksena on kannustaa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena, kiinnittää huomiota alueen ympäristön tilaan sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Pirkan Helmi toteuttaa paikallista Leader-kehittämisohjelmaa sekä osallistuu muiden maaseudun kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, kehittää paikalliselta tasolta lähteviä ideoita, harjoittaa tutkimustoimintaa, tekee esityksiä ja ehdotuksia, sekä antaa lausuntoja, toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa, järjestää toimialueellaan koulutus-, neuvonta-, ja tiedotustilaisuuksia, sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Alueellisesti Pirkan Helmi ry toimii Akaassa, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella.