Huono startti toi Topalle tappion

Kilpajuoksu Tampere Unitedin-Kannattajien ja Parolan Visan välillä jalkapallon Tampereen piirin nelosdivisioonan voitosta jatkuu tiiviinä. Molemmat joukkueet voittivat viikonloppuna ottelunsa. Lisäksi hurjassa kymmenen peräkkäisvoiton putkessa porhaltava Peli-Pojat-70 on aivan tuntumassa.

Kolme kierrosta ennen loppua TamU-K:lla on 45 pistettä, Parolan Visalla 44 pistettä, PP-70:llä 40 pistettä. TamU-K ja PP-70 kohtaavat 13.9.

TamU-K kävi Toijalan keskusurheilukentällä lauantaina 5. syyskuuta Toijalan Pallo-49:n vieraana. Keväällä akaalaisille hävinneet tamperelaiset olivat nyt saaneet latauksen kohdalleen. Numerot 0–4 (0–1) olivat turhan leveät, sillä tekopaikkoja oli kotijoukkueellakin.

Vieraat menivät johtoon jo kymmenen peliminuutin kohdalla kapteeninsa Otto Pitkäsen tarkalla ylänurkkavedolla. Avausjaksolla tuli Topalle parikin maukasta maalipaikkaa. Harmittavan pienestä kiinni olivat maalit.

Keskialueen syötönkatkosta tullut 0–2-läpiajomaali vajaan tunnin kohdalla tuli erittäin pahaan paikkaan. Topa nimittäin aloitti päätösjakson mallikkaasti.

Viimeisen kympin aikana tulivat ottelun kaksi viimeistä osumaa. Tärkeät miehet Jirka Järvi, Toni Niskala ja Tero Tromstedt puuttuivat lauantaina kotijoukkueen kokoonpanosta.

Lauantainen miehistö venyi kuitenkin mallikkaasti ison katsojamäärän edessä. Vieraiden Sinikaarti- faniryhmä oli paikalla monikymmenpäisenä, mutta myös Topan faneja oli hyvin katsomossa.

Neljän viimeisen joukossa sinnittelevä Urjalan Palloseura on Topan seuraava vastustaja. Joukkueet kohtaavat 12. syyskuuta kello 15 alkaen Urjalassa.

Ottelun TP-49-TamU-K palkitut: TP: Mikko Alahäivälä. TamU-K: Juho Kanto. Raadissa TP-49 Killan jäsenet Lasse Niemi, Esa Sandholm sekä TP-49 ikämiespelaaja Petri Saariniemi. Raati jakoi tähdet Topan parhaille: 3 Mikko Alahäivälä, 2 Janne Hevonoja, 1 Mikko Tromstedt.

Peli-Veikot pysyy viivan alla

Toijalan Pallo-49 kakkosjoukkue Peli-Veikot pysyy entistä tiiviimmin putoamisviivan alapuolella viitosdivisioonassa. Lamminpään Pallopeli Projekti varmisti tätä asiaa ottamalla 4–1 (0–1) -voiton 3. syyskuuta Tampereen Ikurissa.

Peli-Veikot vei avausjakson 0–1 Miikka Innalan osumalla. Tutuksi viime peleissä on tullut, että akaalaisjoukkue pysyy pelissä mukana pitkät tovit. Valitettavasti jossain vaiheessa tulee repsahtaminen. Nyt LaPro tasoitti reilun tunnin kohdalla ja teki vielä kolme osumaa lisää. Tappio oli TP-49/Peli-Veikoille kuudes peräkkäin.

Kaksi peliä on jäljellä, joista seuraava on 11. syyskuuta kello 18 Viialan Urheilukentällä. Vastassa on juuri viivan yläpuolella oleva FC Pisa Valkeakoskelta.