Toijalan helluntaiseurakunnan uutena pastorina aloittanut Juhani Kolehmainen sanoo edustavansa iloista kristillisyyttä.

– En ole tuomio- enkä lakihenkinen. Elämänasenteeni on hyvin myönteinen.

56-vuotias Kolehmainen on ollut eri helluntaiseurakunnissa evankelistana, saarnaajana ja pastorina. Viimeksi hän on toiminut pastorina Jyväskylän helluntaiseurakunnassa. Toijalan helluntaiseurakunnan johtajana Kolehmainen seuraa Lempäälän helluntaiseurakuntaan siirtynyttä Harri Johanssonia.

Kolehmainen työskenteli ensin Postin palveluksessa, mutta helluntailaisessa kodissa kasvaneelle ajatus hengellisestä työstä oli ollut vahvasti mielessä lapsesta asti.

– Mutta sitten kun siihen tuli mahdollisuus, en uskaltanutkaan. Olin postivirkailijana Jyväskylässä vuoden 1986 alkuun, jolloin sanoin itseni irti ja siirryin Jyväskylän helluntaiseurakuntaan. Siitä asti olen kiertänyt ympäri Suomea.

Kolehmaiset muuttivat Toijalaan Muuramesta. Ajankohta muuttoon oli otollinen Tarja-vaimon siirryttyä Postilta eläkeputkeen. Kolehmaisten neljä lasta ovat aikuisia, ja lapsenlapsia on kuusi. Kaikki lapset ovat aktiivisia helluntaiseurakuntalaisia.

Helluntaiseurakuntien yhdistyminen toisi etuja

Toijalan helluntaiseurakuntaan kuuluu noin 140 jäsentä, joita palvelee rukoushuone Sontulantien ja Asemantien risteyksessä. Myös Viialassa toimii oma 45 jäsenen helluntaiseurakunta, jonka tukikohta on elokuvateatteri Jumu.

Toijalan helluntaiseurakunnan pastori Juhani Kolehmainen pitää Akaan helluntaiseurakuntien yhdistymistä tulevaisuudessa realistisena.

– Kun samassa kaupungissa toimitaan, yhdistymisestä tulevat kaikki edut. Toimintojen yhdistäminen on oma prosessinsa, mutta ihmisiä haastateltuani ensimmäinen tuntuma on, että varmasti siihen on halukuutta puolin ja toisin.

Kolehmaisen mukaan ensitöikseen seurakunnat alkavat tehdä kalenteriyhteistyötä, jotta tapahtumia ei järjestetä Viialassa ja Toijalassa samaan aikaan.

– Alamme katsoa kalenteria, ettemme syö toistemme tilaisuuksia. Ne mietitään sillä tavalla, että tuemme toisiamme.

Akaassa ollaan hengellisesti hereillä

Juhani Kolehmainen pitää tärkeänä yhteistyötä luterilaisen kirkon kanssa. Yhteiskristillistä E4-toimintaa hän kuvailee Akaassa loistavaksi.

– Olin nukkunut paikkakunnalla vasta muutaman yön, kun olin jo puhumassa Akaan kirkossa. Se kuvaa tämän paikkakunnan hengellistä valveillaoloa. Täällä on pieniä seurakuntia, joita iso kirkko pitää yhteistyökumppaneinaan. Se on varmaankin kirkon työntekijöiden ansiota.

Kolehmainen haluaa olla Akaassa mukana myös katutyössä, jota hän on tehnyt ennenkin.

– Ollaan ihmisten parissa, jutustellaan, kuulostellaan ja rukoillaan. Siinä näkee ihmisten kirjon, joka ei ole sunnuntaikristityn kuva vaan arkikuva.

Kolehmainen sanoo omiksi vahvuuksikseen sielunhoidon ja diakoniatyön. Jyväskylässä hän teki sairaalan syöpäosastolla vapaaehtoistyötä kuolevien luona.

– Lähinnä musisoin ja kiersin potilaan luota toiselle. Siellä syntyi hyviä kontakteja, jotka olivat vaan hyvin lyhyitä – pisimmillään reilun vuoden ja lyhimmillään yhden päivän.

Yksi kannustin sairaalatyöhön oli kokemus lähipiiristä, kun Kolehmainen seurasi vaimonsa veljen, jyväskyläläisen kaupunginvaltuutetun ja helluntaiseurakunnan johtajan Vesa Pylvänäisen kuolemaan päättynyttä kamppailua syöpää vastaan.

Toijalan helluntaiseurakunnan pastori Juhani Kolehmainen soittaa venttiilipasuunaa ja flyygelitorvea. Kolehmainen on ilolla kuunnellut Toijalan helluntaiseurakunnan lapsikuoroa ja nuorten musiikkiryhmää. Musiikin ohella Kolehmainen harrastaa lenkkeilyä.