Kuntavaalit ovat ovella.

"Politiikassa pätee sama haaste kuin yrittäjyydessä. Tarvitaan hyvä kyky hahmottaa monimutkaisia asioita. Hyvä tahto ei riitä tulosten aikaansaamiseksi. Jotta jokin muuttuu, on tehtävä päätöksiä, jotka muuttavat asioita. Muutosten onnistumista on varmistettava määrätietoisesti."

Kunnallispolitiikka on politiikan osa-alueista raadollisin, jos ulkopuolelle jätetään toiminta poliittisten yhdistyksien sisällä. Politiikassa viholliset löytyvät usein hyvin läheltä - samasta puolueesta. Kunnallispolitiikassa toimitaan ihmisten iholla, joten palautetta tulee herkästi. Yllä oleva lainaus on sukuyhtiötään vetävän Philip Aminoffin sitaatti tuoreimmasta Kauppalehti Optiosta 1. syyskuuta. Akaan kaupungissa on päällä varsin raju talouden tasapainottamisohjelma, joka hyvin kelpaa Aminoffin sitaatin esimerkiksi. Tällainen päätöksenteko tuo varmasti palautetta päättäjilleen.

Valtuustotyön on Akaassa jättämässä poikkeuksellisen suuri joukko kokeneita luottamushenkilöitä. Tästä on kirjoitettu tällä palstalla ennenkin. Nyt viimeiseen syksyyn lähtevä valtuustokausi on ollut poikkeuksellisen kuluttava, jopa raaka. Miltei kaikki suuret päätökset hunajapääkaupungiksi julistautumista lukuun ottamatta ovat olleen ikäviä, joten ei ihme, jos muutakin tekemistä löytyy. Jos päätöksenteko tuntuu ja myös näyttää karvaalta, saa myös kysyä, tehdäänkö oikeita päätöksiä.

Näillä näkyminen maakuntien ja soten Suomi aloittaa 1. tammikuuta 2019. Huhtikuussa valittava valtuusto aloittaa vanhan vallan aatelina, mutta päättää toimintansa rampana ankkana. Tuleva valtuusto vie Akaan uuteen aikaan. Jos tulevasta valtuustosta loistavat konkarit poissaolollaan, on vaarana, että uuteen aikaan kävellään viranhaltijoiden taluttamana. Akaassa on jo nyt taipumusta uskoa viranhaltija enemmän kuin omaa harkintakykyä tai taitoa omaksua esiteltäviä asioita. Aina on olemassa vaihtoehtoja ja aina voidaan myös päättää päätösesityksen vastaisesti.

Tulevassa valtuustossa tarvitaan elinkeinoelämän osaamista ja hyvin laaja-alaista tietämystä sivistyksestä tai vaikkapa kaavoituksesta. Pelkkiä sosiaalipoliitikkoja ei tarvita yhtään, heidän paikkansa on maakuntavaltuustoissa. Tuleva valtuusto tekee Akaasta elinvoimakunnan!

Kuntavaalit 2017 ovat erittäin tärkeät uuden Akaan kannalta. Ei riitä, että lupaudutaan nimeksi listalle, nyt on ihan oikeasti haluttava mukaan. Työnsä päättävä valtuusto on useampaankin kertaan huomauttanut viranhaltijoita huonosta valmistelusta. Onpa valtuuston lainvoimaisin päätöksiäkin jätetty täytäntöön panemattakin. Tällaiseen epämääräisyyteen en ole enää varaa. Kysymyksessä on niskoittelu vallan edessä.

Vielä on hyvin aikaa miettiä vaalistrategiat kuntoon ja asettua ehdolle päättämään uuteen maailmaan astuvan Akaan suurista ja pienistä linjoista. Talous on tulevaisuudessakin tärkeässä roolissa, mutta talousasioiden ei saa antaa halvaannuttaa luovaa ajattelua ja kiihkeää kehittämistä. Talousarviolla ei kaupunkia johdeta. Akaan keskustaan Toijalaan arkkitehtuurikilpailun satona syntyneet ajatukset sopivat hyvin valtuuston strategiatyön pohjaksi. Akaan valtuustoon tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät tekemään päätöksiä, jotka muuttavat asioita. Kunnallispolitiikan perusoppeihin myös kuuluu, että tehtyjen päätösten vtoteutuminen varmistetaan.