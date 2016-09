Kotihoitoyksikkö väistämässä perhekeskuksen tieltä teollisuusalueelle

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lasten ja lapsiperheiden palveluja tarjoava perhekeskus siirretään Wiiala-talolta Toijalan torin laidalle Kauppiastavarataloon. Siirron syy ovat henkilökunnan sisäilmaoireet ja niistä johtunut henkilökuntavajaus ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

Lautakunta halusi päätöksessään korostaa, että ratkaisu on väliaikainen. Lautakunta myös toivoi, että hankesuunnitelmassa tuodaan esille enemmän asiakasnäkökulmaa.

Samalla lautakunta esittää, että Kauppiastavaratalossa nyt toimiva vanhusten kotihoitoyksikkö siirtyisi kaupungin omistaman teollisuushallin toimistotiloihin Puskuritielle. Sinne keskitettäisiin myös nykyisten Viialan ja Kylmäkosken kotihoitoyksiköiden toiminta.

Esittelytekstin mukaan kolmen yksikön yhdistäminen yhteen toimipisteeseen lisäisi toiminnallista tehokkuutta ja mahdollistaisi yhteisen esimiehen ja tasapuolisen esimiestyön.

Tällä hetkellä kaupunki maksaa perhekeskuksen tiloista vuokraa omistamalleen Viialan Asuntotuotannolle 44 400 euroa vuodessa. Kauppiastavaratalon vuokra yksityiselle omistajalle olisi noin 25 000 euroa vuodessa.

Siirtoluvan lisäksi tarvitaan valtuustolta 22 000 euron määräraha.

Tieto ongelmista on levinnyt

Akaan perhekeskus perustettiin vuonna 2011 Toijalaan valtion virastotaloon, mutta sieltäkin se jouduttiin siirtämään pois sisäilmaongelmien vuoksi.

Nyt perhekeskuksen siirtoa selvittäneen työryhmän hankesuunnitelmassa kerrotaan, että useat Wiiala-talossa työskennelleet työntekijät ovat jatkuvasti ilmaisseet oirehtivansa työpaikallaan. Oireista on ilmoitettu myös työterveyshuoltoon.

Oireita ovat olleet muun muassa jatkuva päänsärky, epätavallisen voimakas väsymys ja hengitystieinfektiot.

Wiiala-talon rakenteita on tutkittu ja epäkohtiin on pyritty puuttumaan. Korjaustoimenpiteistä huolimatta työntekijöiden oirehdinta ei ole poistunut, ja työntekijät viestittävät joutuvansa riskeeraamaan oman terveytensä työskennellessään rakennuksessa.

Hankesuunnitelman mukaan rakennuksen sisäilmaongelmista tiedetään yleisesti seutukunnan ammattilaisten keskuudessa mutta myös laajemmin. Tämä heijastuu suoraan rekrytointiin.

– Alkukesästä seutukunnalla toimiva toinen perheneuvola haki vapautuneeseen tehtävään uutta työntekijää. Tietojen mukaan toistakymmentä kelpoisuuden omaavaa hakijaa tavoitteli paikkaa. Viime vuosien hakuprosesseissa Akaan perheneuvolan vapautuneita paikkoja on hakenut vain muutama kelpoisuuden omaava hakija, hankesuunnitelmassa kerrotaan.

Myös työntekijöiden vaihtuvuus on ollut erittäin suurta.

– Lähteneiden työntekijöiden antaman palautteen mukaan tärkeimmäksi yksittäiseksi lähtöön johtaneeksi syyksi työntekijät ovat nimenneet sisäilmaongelman.

Vuodesta 2011 eli perustamisestaan lähtien perhekeskuksessa on ollut kuudella eri vakanssilla 23 eri henkilöä, ja 17 työsuhdetta on päättynyt kokonaan.

Kommentti

Perustelut vaihtuvat, piilottelu jatkuu

Toukokuussa 2015 Akaan perhekeskusta oltiin siirtämässä Puskuritien teollisuushallin päätyyn Toijalaan. Sekä asian valmistellut tekninen johtaja Antti Kemi että ma. perusturvajohtaja Elina Anttila mainitsivat perusteluina liikuntarajoitteisen työntekijän ja siirtymisen kaupungin omiin tiloihin.

Asia tuotiin poikkeuksellisesti lautakuntien ohi suoraan kaupunginhallitukseen, mutta puheenjohtaja Jouko Rytkönen kumosi perustelut valheellisina (Akaan Seutu 20.5.2015), ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari veti kaupunginhallitukselle tekemänsä esityksen takaisin. Asiaa ei edes käsitelty.

Siirtoa ei siis viime vuonna perusteltu henkilökunnan vakavilla ja pitkäaikaisilla sisäilmaoireilla eikä sillä, että niiden vuoksi perhekeskuksen työntekijät irtisanoutuvat eikä uusia saada tilalle.

Kun perhekeskuksen siirtoesitys nyt tuotiin Akaan ja Urjalan yhteiseen perusturvalautakuntaan, pykälän nimi oli Kotihoitoyksikön yhdistäminen. Esittelytekstin puolivälissä hyppää silmille ihan toinen teema. Liitteenä oli hankesuunnitelma, josta käyvät ilmi perhekeskuksen sairastelut ja rekrytointiongelmat.

Lautakunta käsitteli asian 23. elokuuta. Kokouksen pöytäkirjassa pykälän nimi on muuttunut. Se on nyt Kotihoitoyksikön yhdistäminen ja perhekeskuksen toimitilan siirto. Vaikka päätöksessäkin viitataan hankesuunnitelmaan, sitä ei enää ole liitteenä. Poikkeuksellisesti suunnitelma on poistettu kaupungin nettisivuilta myös esityslistan yhteydestä.

Hankesuunnitelma kertoo, että tieto Akaan perhekeskuksen ongelmista on kiirinyt alan työntekijöiden keskuudessa. Silti kaupungin organisaatiossa ilmeisesti luullaan edelleen, että peittely, pitkittäminen ja pähkähullusti nimetyt pykälät parantavat sekä sisäilman että kaupungin imagon.

Edellisen siirtoyrityksen yhteydessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rytkönen totesi, että kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren tehtävä on vetää johtopäätökset toistuvasta virheellisestä valmistelusta. Ainakaan julkisuudessa ei johtopäätöksiä ole nähty eikä kuultu.

Mikko Peltoniemi