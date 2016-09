Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt Wiialan Sentteri ry:n eli Viialan työttömien yhdistyksen puheenjohtajaa ja jäsentä vastaan nostetut syytteet. Kihlakunnansyyttäjä vaati molemmille tuomiota törkeästä kunnianloukkauksesta ja toissijaisesti kunnianloukkauksesta. Kumpikin vastaaja kiisti molemmat syytteet.

Syytteet perustuivat pääosin kahteen Akaan Seudun ja yhteen Aamulehden artikkeliin, jotka ilmestyivät 19.–26.2.2014. Kyseinen viikko oli syytteen mukaan rikoksen tapahtuma-aika, ja tapahtumapaikkana oli Akaa.

Syyttäjän mukaan vastaajat olivat yhdessä esittäneet yhdistyksen toiminnanohjaajasta valheellisia vihjauksia sekä muulla tavoin halventaneet häntä käyttämällä joukkotiedotusvälineitä. Syyttäjän mielestä vastaajat antoivat lehtiin julkaistavaksi lausuntoja, joissa toiminnanohjaajan henkilöllisyys on paljastettu ja hänet on kytketty yhdistyksessä ilmenneisiin taloudellisiin epäselvyyksiin ja väitettyyn rahojen väärinkäyttöön.

Syyttäjän mukaan vastaajat olivat myös vihjanneet toiminnanohjaajan syyllistyneen rikokseen, ja toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan hänelle vahinkoa ja kärsimystä.

Syytteet hylänneen käräjäoikeuden mukaan kumpikaan syytetyistä ei ollut esittänyt valheellisia tietoja tai vihjauksia tai muulla tavoin halventanut toiminnanohjaajaa. Lehtiartikkeleissa ei myöskään väitetty, että toiminnanohjaaja olisi syyllistynyt johonkin rikokseen. Vastaajat eivät toimineet yhdessä, koska heitä haastateltiin lehtiin erikseen.

Kokoukset keskeytyivät toistuvasti riitelyyn

Wiialan Sentteri ry:n asia tuli vireille 17.9.2014, ja Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli sitä 10.12. Todistajina kuultiin asianomistajan ja vastaajien lisäksi yhdistyksen hallituksen jäseniä, yhdistyksen kirjanpidosta aiemmin vastannutta henkilöä sekä yhtä yhdistyksen ulkopuolista henkilöä ja häntä poliisitutkinnassa kuullutta vanhempaa konstaapelia.

Henkilötodistelulla selvitettiin muun muassa sitä, mikä yhdistyksen taloudellinen tilanne on viime vuosina ollut, ketkä siitä tiesivät sekä miten ja milloin ongelmiin puututtiin. Toinen teema oli se, miten lehtikirjoitukset olivat vaikuttaneet asianomistajaan.

Akaan Seutu kertoi 19.2.2014, että Wiialan Sentterillä oli tuolloin ulosotossa 50 527,63 euroa. Käräjäoikeudessa kuultiin, että talousvaikeuksia on ollut jo vuosikausia, syitä on monia, ja niiden selvittelyssä yhdistyksen sisällä on ollut vaikeuksia.

Ongelmat alkoivat paljastua laajemmin vuonna 2013. Silloisen kirjanpitäjän mukaan maksamattomia laskuja alkoi tulla niin paljon, että tie alkoi olla tukossa, sillä yhdistyksen tulot olivat pieniä. Kirjanpitäjän mielestä toiminnanohjaajan olisi pitänyt tuoda asia hallituksen tietoon mutta myös hallituksen olisi paremmin pitänyt kysyä ja ottaa selville, missä mennään taloudellisesti.

Yhdistyksen talousongelmia selviteltiin vuonna 2013 sekä kokouksissa että niiden ulkopuolella. Erään todistajan mukaan hallituksen kokoukset keskeytyivät aina riitelyn takia, ja myös ensimmäinen syyskokous päättyi riitelyyn. Uusi syyskokous pidettiin joulukuussa 2013.

Vaikka syyte perustui helmikuussa 2014 julkaistujen lehtiartikkeleiden sisältöön ja vaikutuksiin, osa todistajista kuvaili toiminnanohjaajan tilaa ja jaksamista syksyllä 2013. Väitettyyn rikoksen tapahtuma-aikaan toiminnanohjaaja oli ollut sairaslomalla jo yli kuukauden.

Yhdistyksen ulkopuolinen todistaja, jota kuultiin yleisestä keskustelusta kylällä, kertoi käräjäoikeudessa, ettei hän ole kuullut kylällä puhuttavan asiasta.

Kommentti

Minä tiedän!

On melko mielenkiintoista lukea omiin lehtijuttuihinsa perustuvaa käräjäoikeuden syytettä, jossa sekä juttujen synnystä että itse lehdestä kerrotaan faktana yhtä sun toista. Näistä kunnianloukkaussyytteen perustana olleista päätelmistä ja käsittämättömistä termeistä nousi mieleen aika monta kysymystä.

Miten poliisi on voinut tutkia lehtijuttujen syntymistä kuulematta kertaakaan niiden kirjoittajia? Miten kihlakunnansyyttäjä voi väittää tavallisesta journalistisesta uutisesta, että siihen haastatellut henkilöt ovat käyttäneet joukkotiedotusvälineitä hyväkseen ja lehtikirjoittelulla halunneet mustamaalata asianomistajaa?

Onko se joukkotiedotusvälineiden hyväksikäyttöä ja lehtikirjoittelua, että vastaa toimittajan kysymyksiin, ei johdattele häntä mitenkään eikä kirjoita itse yhtään mitään yhtään mihinkään? Sitäkin mietin, toimiiko Pirkanmaan käräjäoikeus Tampereella vai Moskovassa.

Syyttäjää en saanut puhelimella kiinni, mutta poliisin sain. Rikoskomisario Joni Länsipuron mukaan lehtiin ei soitettu, koska nyt epäiltiin tiedon alkuperäistä välittäjää. Tässä kohtaa lähdettiin siitä, että koska se on sillä tavalla esitetty, ehkä lehti on mennyt siihen juttuun mukaan, kertoi komisario.

Siis että Akaan Seutua ja Aamulehteä on vedätetty syöttämällä sinisilmäisille toimittajille pajunköyttä, jonka he auliisti ovat painaneet lehtiinsä?

Vaikka poliisi perinteisesti tutkii, syyttäjä syyttää jos syyttää ja tuomari tuomitsee, tiesi komisario Länsipuro tässä tapauksessa, miten asiat ovat. Aamulehden juttu oli kuulemma vihjaileva, ja uutisista sai semmoisen käsityksen, että tämä tietty henkilö on vienyt ne rahat.

Käräjäoikeudessa syytetyiltä kysyttiin, miten Akaan Seudun toimittaja osasi soittaa ja kysellä asiasta, ketä kaikkia hän haastatteli ja missä paikoissa, ja käyttikö toimittaja juttuun kaiken haastattelumateriaalin. Meinasin hypätä ylös ja huutaa, ”Ei ne sitä voi tietää! Minä tiedän!” Tämähän ei kuitenkaan yleisöstä käsin käy päinsä.

Kuinkahan monessa oikeusjutussa syytetty joutuu vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat tyystin muiden ihmisten tekemisiä, ja joista heillä itsellään ei voi olla mitään hajua? Entä kuinka usein tällaiseen tutkintaan ja todisteluun perustuva päätös johtaa syytteen mukaiseen tuomioon?