Hunajahulinat-jalkapalloturnaus pelattiin Toijalassa

Akaan Hunajaviikkojen ohjelmistoon kuulunut junioreiden Hunajahulinat-jalkapalloturnaus pelattiin 3. syyskuuta. Tämänvuotisen turnauksen pelipaikat olivat Toijalassa Keskusurheilukentällä sekä Lastumäen kentällä.

Yli 300 junioria pelasi päivän aikana 50 ottelua. Neljän ikäryhmän ja 26 joukkueen tapahtuma kesti aamusta yhdeksästä pitkälle yli seitsemään illalla.

Menestystä Akaaseen tuli heti nuorimman ikäryhmän F9 sarjassa. Viialan Peli-Veikkojen joukkue voitti tämän sarjan ylivoimaisesti menettämättä pistettäkään.

Toijalan Pallo-49 oli viides ja TP-49 Musta oli kuudes.

E10 -sarjan voitto meni Keuruun Pallolle. Tässä sarjassa TP-49 voitti pronssiottelussa Valkeakosken Nappula Liigan.

E11 poikien ykkönen oli FC Kangasala. TP-49 oli kuudes.

D13 junioreiden sarja kutistui kolmeen, kun yksi joukkue jäi tulematta. Sarja pelattiin kaksinkertaisena, ilman sijoitusotteluita. Järjestyksessä ensimmäiseksi tuli TPV valkoinen, toiseksi TaPa ja kolmanneksi TP-49.

Näin on Hunajahulinat-jalkapalloturnaus hiljentynyt vuodeksi. Toijalan Pallo-49 kiittää kaikkia turnauksessa olleita, ja sen onnistumiseen vaikuttaneita. Nähdään taas ensi vuonna!

Jalkapalloa riittämiin taas lauantaina

Jalkapallo on taas isosti esillä tulevana lauantaina Toijalan Keskusurheilukentällä. Toijalan Pallo-49:n entisten aikojen junioreiden Maksamme velkaa -turnaus aloittaa futis-lauantain. Iltapäivällä TP-49:n edustusjoukkue kohtaa nelosdivisioonan ottelussa LeKi-futiksen Lempäälästä Osuuspankki-ottelussa. Kevätkierroksen ottelussa kesäkuun alussa Topa oli huonoimmillaan ja LeKi otti ansaitun 3-1 kotivoiton.

Kuluva kesä on kuitenkin näyttänyt millä tasolla joukkueiden peli keskimääräisesti pyörii. Kotijoukkue on vakiinnuttanut asemansa keskitasoa ylemmäksi. Vieraat kamppailevat putoamista vastaan. LeKi tarvitsee pisteitä kipeästi. Mutta tekeekö laadukkaampi Topa vieraille tosi kipeää? Se nähdään tulevana lauantaina, kun peli alkaa kello 15. Otteluun on vapaa pääsy.