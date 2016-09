Akaa-Volley on valmis sarjakauteen

Suurin odotuksin lentopallon 1-sarjakauteen lähtenyt Akaa-Volley koki viikonloppuna karvaan pettymyksen. Kauden aikana Akaan miehistö oli osoittanut, että liigaunelmasta puhuminen tällä joukkueella ei ole vain sananhelinää. Kovia joukkueita toisensa perään sai kyytiä akaalaisilta Toijalan Monarilla ja vieraskentillä, ja peli näytti kulkevan vapautuneesti. Tuntui, että nyt on Akaa-Volleyn miehistö sekä nimekkäämpi että kovempi kuin minään aikaisempana vuotena. Puolivälieräviikonloppuna kuitenkin sitkeä Maaningan Mahti osoitti, että liigakarsintojen sijoituksia ei jaeta runkosarjojen eikä aiempien meriittien perusteella.

Maaninka otti ensin lauantaina 27. helmikuuta ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikasta kotonaan yllätysvoitolla Akaa-Volleystä. Sunnuntaina 24 tuntia edellisen pelin päättymisestä Mahti toisti temppunsa Toijalan Monarilla ja passitti Akaan miehistön tylysti kesälomille.

Lauantain pelissä Maaningalla Akaa-Volley ei tahtonut saada konettaan käyntiin kahdessa ensimmäisessä erässä. Kolmannen erän puolessa välissä Dima Borichev herätteli otteillaan Akaan taisteluun mukaan ja erävoitto tuli Pirkanmaalle, vaikka Mahdilla oli jo pari ottelupalloakin.

Neljäs erä meni täysin akaalaisten otteessa, mikä varmasti johtui maaninkalaisten kolmannen erän pettymyksen jälkimainingeista. Maaninka keräsi kuitenkin voimansa oikein ja sai heti viidennen erän alkuun parin pisteen johdon, josta se ei suostunut luopumaan koko lyhyen erän aikana. Näin ensimmäinen kiinnitys välieräpaikasta Mahdille lukemin 3-2 (25-23, 25-14, 25-27, 17-25, 15-12).

– Voittohan olisi aina parempi, mutta joka tapauksessa olemme samassa tilanteessa nytkin. Huomenna peli on Monarilla voitettava. Nyt toki pitää voittaa vielä kultainen erä otteluvoiton päälle sanaili ulkoisesti varsin tyynesti avaustappion ottanut Akaa-Volleyn pääkäskijä Lauri Tihinen.

Tihinen muistutti samaan hengenvetoon viime kevään pleijareista.

– Voitimme silloin NaPan vieraissa tiukan pelin jälkeen ja kotisalissa olimme toisessa osaottelussa täysin vastaantulijoita. Kultaiseen erään keräsimme kuitenkin loistavasti itsemme ja menimme jatkoon. Täydellä luottamuksella lähdemme myös nyt toiseen osaotteluun, tiedämme kuntomme eikä tässä mitään paniikkia ole.

Akaalaisilla musta sunnuntai

Yskähdellen lähti liikkeelle akaalaisilta myös sunnuntain peli. Ensimmäisessä erässä vierailijat olivat kuskin paikalla hienoisesti, mutta toiseen erään Akaa-Volley tuli selvästi sisuuntuneena. Akaan komennossa mentiin aina tilanteisiin 15-10 ja vielä 20-16 mutta niin vaan kiri Mahti rinnalle ja meni viime metreillä ohi vieden erän viimeiset pisteet lukemin 3-9. Pitkän erätauon jälkeen oli Akaa-Volley siis todella selkä seinää vasten ja Maaninka puolestaan erävoiton päässä jatkopaikasta.

Hieman enemmän poltteli pallo sormia Mahdin puolella kolmannessa erässä ja kotijoukkue vei erän nimiinsä. Neljännen erän akaalaiset nappasivat taskuunsa lähes näytöstyyliin. Kolmannessa erässä kentälle tullut keskitorjuja Rami Rekomaa pelasi loistopeliä ja toinen oma juniorikasvatti Sakari Liehu yleispelaajan roolissa näytti neljännessä erässä, millä tasolla puolustuksen tulisi näissä peleissä toimia.

Tiukkaakin tiukempi viides erä ratkesi vierailijoiden eduksi jatkopisteillä. Akaa-Volleyllä oli erässä yksi ottelupallokin, mutta niin vain Mahti selvitti sen ja marssi toisesta omasta ottelupallostaan otteluvoittoon. Näin sinetöityi Akaa-Volleyn ennenaikainen kesäloma lukemin 2-3 (23-25, 23-25, 25-21, 25-13, 15-17).

Akaa-Volleyn kakkosvalmentaja Risto Lahti kertasi ottelusarjan lyhyesti pakettiin.

– Vaikka kuinka kovaa hyökättiin palloa, tuntui Mahti puolustavan kaiken peliin. Ollaan totuttu siihen, että kun kaksikko Mikkonen - Borichev takovat meiltä hyökkäyksiä, niin pallot tuppaa kuolemaan. Maaninka oli puolustusakselilla meitä parempi ja näkisin, että se ratkaisi tämän otteluparin. He kaivoivat ne ”jo menetetyt pallot” peliin, mitä me emme ylös saaneet, Lahti totesi.

Lahden mukaan on turhaa on jossitella otteluparien ennakkosuosikeista, sillä peleissä on mukana kahdeksan todella kovaa joukkuetta ja mitä tahansa voi tapahtua.

– Maaningan Mahti oli tässä otteluparissa nyt parempi, päätti Lahti analyysinsä.

Tyhjiä katseita pelin jälkeen Monarin seiniin luonut akaalaismiehistö kiittää uskollisia kannattajiaan kaudesta, hyvähenkisestä tunnelmasta sekä kannustuksesta.