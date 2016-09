Luottamushenkilönä Akaassa, numero 14

”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.” Näin varmaankin on.

Olin viisi vuotta kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa, ja siitä ajasta kolme viimeistä vuotta puheenjohtajana. Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöä koskevasta strategisesta suunnittelusta, myöntää luvat vapaaksi tulleiden virka- ja työtehtävien täyttämiseen ja osallistuu monin tavoin henkilöstöasioiden hoitoon: oppisopimuskoulutus, yhteistoimintamenettely, työehtosopimusneuvottelut, palkkauksen yleisperusteet ja tehtäväkohtaiset palkat. Paljon työn sujumisen kannalta tärkeitä asioita.

Jaoston suhtautuminen koulutukseen ja työntekijän itsensä kehittämiseen oli pääsääntöisesti hyvinkin myönteinen. Jos keskustelua syntyi, se puhkesi arvioista, miten päätettävänä oleva koulutus palvelee juuri tässä tapauksessa Akaan etua. Ihan luonnollista. Oma näkemykseni oli usein hiukan laajempi. Mielestäni koulutus on aina hyväksi. Julkisen puolen ihmiset pysyvät usein koko työelämänsä ajan julkisella puolella. Kun he kouluttautuvat, ovat he taas parempia tehtäviinsä omalla paikkakunnalla, ja jos vaihtavat työpaikkaa – yleensä isommalle paikkakunnalle – työntekijä pääsee urallaan etenemään ja kuntasektori voittaa kokonaisuudessaan.

Jatkuva kouluttautuminen paikkaa myös kuntasektoria vaivaavaa jäykkyyttä. Kuntien kesken on kovin vähän hyvien käytäntöjen systemaattista seurantaa ja tarvittaessa omaan käyttöön ottamista. Sopiva ja hallittu työntekijöiden kierto kuntien kesken on mitä toivottavinta – näin hyvät käytänteet leviävät luonnollisella tavalla.

Lähellä meitä on muutama ihan mielenkiintoinen kohde, joihin pienellä ydinporukalla kannattaisi tutustua. Yksi on Forssan seutu ja sen ratkaisut sosiaali- ja terveysasioissa – ovat itse kovinkin tyytyväisiä kuntien väliseen yhteistoimintaan. Toinen voisi olla Ylöjärven ratkaisut elinkeinoasioiden hoitamisessa. Yrittäjien lausuntojen mukaan toiminta on nopeaa, ammattitaitoista ja luottamuksellista. Kolmantena on Hattula, joka on kehitellyt palkkiopalkkausjärjestelmää. Palkkiopalkkaushan on julkisella puolella vähän käytetty motivointikeino, jolle kuitenkin olisi sijaa meilläkin.

Kun paljon puhuttu Sote-uudistus vuosikymmenen lopulla otetaan käyttöön, poistuu kunnilta runsas puolet budjetista. Uudistus merkitsee sitä, että tulevaisuudessa kunnat vastaavat varhaiskasvatuksesta, peruskoulutuksesta, maankäytöstä ja liikuntaan ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista. Kuntaveroa kerätään 7–8 prosenttia. Nyt, jos koskaan on isompien yksiköiden aika – samalla hallinnolla edellä mainittuja asioita voi hoitaa menestyksellisesti isommallakin alueella. On aika avata rakentavat keskustelut Valkeakosken kanssa.

Eero Lapinleimu