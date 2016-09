Akaan lähiruokatilat avaavat ovensa yleisölle Läheltä lähtee! –tapahtumassa

Akaan Hunajaviikkojen jälkimmäinen puolikas huipentuu Läheltä lähtee! – lähiruokatapahtumaan lauantaina 10.9. Tapahtumaan osallistuu kaiken kaikkiaan 12 paikallista lähiruokatilaa tai –toimijaa, joiden ovet ovat auki vieraille klo 10-16. Mukana on sekä uusia tuttavuuksia että viime vuoden tapahtumasta tutuksi tulleita tuottajia. Monipuoliseen joukkoon kuuluu muun muassa lihatiloja, omenatila, panimo ja mehiläistarhoja.

Ainekset maittavaan ateriaan

Lihatiloilla on tänäkin vuonna vahva edustus lähiruokapäivässä. Jonkka Highlandin luomutilalla Kylmäkoskella esitellään ylämaankarjaa ja pidetään tilamyymälää auki. Tarjolla on myös kahvia ja kastettavaa. Ylämaankarjaan pääsee tutustumaan myös Mantereen tilalla Akaan ja Lempäälän rajalla. Sen lisäksi tarjolla on kukkoilua – asusteleehan tilalla myös luomukukkoja. Nälän yllättäessä voi suunnata tilan pop up –grillin makkaroiden pariin.

Mantereen naapurissa sijaitsevalla Tolvilan kartanon luomulammastilalla voi tutustua lampaisiin ja vierailla Paimenen Makasiini –tilamyymälässä ja pop up –kahviossa. Lammastietouden lisäksi kotiinviemisiksi on mahdollista hankkia Mannisen marja- ja yrttituotteita sekä liha- ja kalasäilykkeitä. Paimen on jututettavana klo 12 ja 14.

Vanajaveden rannalla, Teristen kartanolla saa seurata sekä laiduntavien eläinten eloa että sadonkorjuutöitä ja tehdä pihvilihaostoksia. Herkullinen kala on edustettuna Kylmäsavukeisarilla, jonka tiloissa Kylmäkoskella voi ostaa ja maistella aidolla leppäsavulla valmistettua lämmin- ja kylmäsavukalaa sekä tuoretta lähikalaa.

Lihan lisäksi tapahtumasta löytyvät myös muut ruokaympyrän herkut. Tuoreet perunat saa pöytään Perttu Kiurulta Kylmäkosken Riisikkalasta ja Terissaaren luomuomenatilalla Toijalassa pääsee kurkkaamaan mehustamoon sekä ostamaan tilan hedelmiä ja mehuja. Tilaesittelyt Terissaarella käynnistyvät klo 11 ja 13.

Ruokajuomiin tutustutaan paikallisen Hopping Brewsters –panimon uutukaisissa tiloissa Akaan Portissa. Panimo on saanut hiljattain tunnustusta oluenvalmistuksestaan; Warthog IPA voitti elokuussa vaaleiden tai keskitummien alejen sarjan Suomen Paras Olut -kilpailussa.

Lähellä Arajärveä sijaitsevalla Ojalan maitotilalla Viialassa maidontuotanto tulee tutuksi ja ohessa Hämeenlinnan Osuusmeijeri esittelee ja maistattaa omia tuotteitaan.

Hunaja vahvasti mukana

Hunaja on näkyvästi esillä myös lähiruokatapahtumassa, sillä mukana on yhteensä kolme hunajaista kohdetta. Akaan kaupunkimehiläistarhauksen alullepanija Risto Niilimäki esittelee mehiläisenhoitoa ja tarjoaa hunajamaistiaisia kaupunkitarhallaan vanhan harjatehtaan läheisyydessä Toijalassa. Sotkialla Kuhavuoren tilalla päästään tutustumaan myös mehiläisenhoitoon, hunajamyyntiä unohtamatta. Viialan leipomon kahviloissa Toijalassa ja Viialassa on tarjolla herkullisia hunajaleivonnaisia.

Kaikkiin kohteisiin on vapaa pääsy. Vieraiden kannattaa huomioida, että osassa tiloja on rajallisesti pysäköintitilaa. Yleisön kannattaa saapua paikalla kamerat ja kännykät ladattuina, sillä tilapäivänä järjestettävässä valokuvakilpailussa on luvassa herkullisia tuotepalkintoja kohteista.

Läheltä lähtee! -tapahtuma on osa Akaan Hunajaviikkojen ohjelmaa. Maan makeimpia tapahtumaviikkoja juhlitaan Suomen Hunajapääkaupungissa Akaassa 29.8. - 11.9.2016. Akaan lähiruokapäivänä vietetään myös valtakunnallista Osta tilalta -päivää.