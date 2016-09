Toijalan Martat lahjoitti omenapuun Torkonkartanoon

Päivölän opiston kuvataide- ja arkkitehtilinja on toteuttanut kevään ajan ”Piirrä minut – näe minut” - Taiteesta hyvinvointia -projektia. Projekti on linjan johtajan, kuvataiteilija Satu Kiurun suunnittelema sekä koordinoima. Muina ohjaavina opettajina ovat toimineet kuvataiteilija Petra Kallio sekä valokuvaaja, videotaiteilija, mediakasvattaja Maikki Kantola.

Taiteesta hyvinvointia -projektissa kuvataide- ja arkkitehtilinja on jakautunut pienryhmiin, jotka ovat vierailleet eri laitoksissa tekemässä taidetta asukkaiden kanssa. Opiskelijat ovat myös haastatelleet asukkaita vanhusten palvelutaloissa, mielenterveyskuntoutujien keskuksissa, ja vastaanotto- sekä vammaispalvelukeskuksissa. Vierailut on taltioitu, ja niistä on editoitu lyhyet koosteet.

Projektiin sisältyi myös luentokokonaisuus, jossa Trager-liikunnan opettaja Sirpa Jauhiainen kertoi Tragerterapiasta, Satu Kiuru luennoi tiedostamattoman ilmenemisestä ja sen merkityksestä ja taiteen tohtori Mika Karhu avasi näkökulmia neuropsykologiaan sekä taiteen ja ihmisen kehityshistoriaan.

Kuvataidelinjalaiset Piela Auvinen, Amanda Ollinaho ja Laura Kaunisto saivat projektiinsa mukaan toijalalaisen 105-vuotiaan Toini Eerolan Torkonkartanon palvelutalosta. Toinille taide monessa muodossa on ollut lähellä sydäntä koko elämän. Hän on 12-vuotiaana aloittanut runojen teon, vanhemmalla iällä maalannut paljon ja nauttii hyvästä musiikista. Onpa häneltä ilmestynyt runokirjakin.

105 vuotta elämänhalua

Kuvataidelinjalaiset kävivät tapaamassa Toini Eerolaa kevään aikana useamman kerran ja samalla piirsivät sekä jutustelivat yhdessä hänen kanssaan. Erilaiset luontoaiheet olivat keskeisiä sekä Toinin että kuvataidelinjalaisten piirroksissa. Tapaamiskerroista syntyi 105 vuotta elämänhalua -niminen videokooste. Jutusteluhetkissä korostui joka kerralla erityinen asia: iästään huolimatta elämänhalu tuntuu Toinilla kasvavan vuosi vuodelta.

Koska ennen niin liikkuvan Toinin näkö sekä kävelykyky ovat huonontuneet, hän ei pysty enää toimimaan samalla tavalla. Tästä syystä kuvataidelinjalaiset päättivätkin kiitoksena Toinille projektiin osallistumisesta järjestää hänelle yllätyksen.

Opiskelijat kutsuivat Toinille erittäin tärkeän oopperalaulajan Pentti Hietasen ja häntä säestäneen puolison Heini Kivimäki-Hietasen pitämään pienen erityiskonsertin Toinille ja samalla muillekin Torkonkartanon asukkaille. Konserttia seurasi kahvitarjoilu muhkeine voipullineen. Päivän päätteeksi Toinille tärkeä kappalainen Ensio Partanen Lempäälän seurakunnasta kävi vielä häntä tervehtimässä.

Taide ja piano ovat tervetulleita

Iltapäivä oli Torkonkartanon väelle mieluisa ja vastaavanlainen toiminta on aina tervetullutta. Yhtenä Taiteesta hyvinvointia -projektin tärkeänä tavoitteena oli madaltaa kynnystä tuoda taidetta ja taidetoimintaa erilaisten laitosten arkeen ja näin tehdä pysyvää muutosta laitosten käytänteisiin. Torkonkartanon seinille tarvittaisiin kipeästi taidetta, ja olisipa pianokin erittäin toivottu lisä kalustoon.

Prosentti taiteelle -periaate, jossa pyritään käyttämään osa rakennushankkeiden budjeteista taiteelle, on todennäköisesti tulevaisuudessa laajentumassa myös sote-alalle, jolloin prosenttitaiteeseen käytettäisiin osa sote-alan käyttömenoista.

Toinin tarinan sekä muut Taiteesta hyvinvointia -projektin videot voi nähdä Valkeakoskella Myllysaaren museolla ensi syksynä.

Piela Auvinen