Seitsemän kiinteistöä laiminlöi siistimiskehotuksen

Hakalehdon vanhainkodista tehtiin kuntotutkimus vuonna 2011, koska henkilökunta ja vanhainkodin asukkaat kärsivät monenlaisista sisäilmaoireista. Hämeen Rakennustutkimus Oy:n tutkimusraportissa todetaan, että mikäli kaikki riskit haluttaisiin täysin poistaa, niin järkevimmäksi vaihtoehdoksi jää purku ja uuden rakentaminen. Akaan kaupunki päätti tehdä näin, ja viime syksynä vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta muuttivat läheiseen Torkonkartanon uudisrakennukseen.

Hämeen Rakennustutkimus Oy:n tutkimusraportin mukaan Hakalehdossa on useita rakenteellisia ongelmia ja riskejä. Suurimpia ovat muun muassa matala perustuskorkeus, puutteelliset maanpinnan kaadot sokkelin vieressä, salaojituksen puuttuminen ja rakennuksen alustäytön mikrobivaurioituva tavara.

Kuntotutkimusraportti on julkaistu 10.9.2011. Akaan teknisen lautakunnan puheenjohtajalle ja Hakalehdon kanssa samassa rakennuskompleksissa työskentelevälle osastonhoitaja Sirpa Hämäläiselle (kok) raportti ei ole tuttu.

– En ole siihen raporttiin kerinnyt vielä tutustua enkä pysty ottamaan kantaa sen sisältöön.

Miksi?

– Voi kuule, minulla on paljon paljon muutakin tekemistä.

Entä miksi rakennus on aiemmin ollut purettavien listalla, mutta nyt A-osa aiotaan vuokrata Työterveyshuolto Akaasialle?

– Se on vanha rakennus, ja siellä oli sellaisia potilashuoneita, missä asiakkailla on omia tavaroita. Kyllähän ne ryijyt ja taulut pölyyntyy kauheasti. Kun me peruskorjataan se kunnolla, en epäile että siitä saataisiin kuranttia tavaraa. Käsittääkseni siellä perustukset ovat kunnossa.

Mutta eihän rakennuksen A-osaan suunnitella mitään peruskorjausta vaan pintaremonttia. Tutkimusraportissa annetaan lukuisia jatkotoimenpide-ehdotuksia. Salaojat pitäisi uusia koko rakennuksen ympärille, käyttövesiputket olisi uusittava, sokkelia vasten pitäisi asentaa perusmuurilevyt, maanpinnan kaadot tulisi korjata rakennuksesta poispäin ja lattioiden märkiä ja kosteita kohtia pitäisi kuivata kosteusrasituksen vähentämisen jälkeen.

– Nämä ovat asioita, jotka olisi pitänyt tehdä. En näe sitä ongelmana, koska vesi ei tule alakertaan sisälle. Jos mietitään kenen tahansa taloa, niin kyllähän siellä on kivijalat kosteita keväällä, Hämäläinen kommentoi.

Akaan kaupungin rakennusinsinöörin Jaakko Parviaisen mukaan salaojia tai putkia ei ole uusittu, maanpinnan kaatoja ei ole korjattu eikä perusmuurilevyjä asennettu.

– Mitään ulkopuolisia töitä ei ole tehty, Parviainen kertoo.

Sirpa Hämäläisen mielestä työterveyshuolto Akaasia voi silti hyvin siirtyä entiseen Hakalehtoon.

– Akaasia on ihan itse halukas sinne menemään. Heille on kerrottu mitä sinne tehdään, ja heille on kerrottu, mistä sisäilmaongelma johtuu. Ne salaojat ja muut varmaan tehdään tulevaisuudessa, en epäile ollenkaan. A-osa on minun mielestäni koko ajan ollut sellaisessa kunnossa, missä ei isompaa hätää ole ollut.

Mutta kun tämä tutkimusraportti on kyllä A-osastakin ihan toista mieltä.

– Minä en ole uskoani menettänyt.

Riittääkö tässä pelkkä usko?

– Kyllä, teknisen puolen miehiin ja rakennusmiehiin. Ja positiivinen mieli. Se riittää pitkälle.