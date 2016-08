Hunajahulinat valtaa Toijalan torin

Aiempi Akaan Hunajaviikko on tänä vuonna venynyt kahden viikon tapahtumaketjuksi. Puolivälin krouvissa vietetyt Hunajahulinat täyttivät lauantaina Toijalan Torin myyjillä, esittelijöillä, esiintyjillä ja ennen kaikkea hunajaa ja huvituksia himoitsevalla yleisöllä. Aurinko paistoi ja lämmitti jopa kuumuuteen asti, kun kansa kierteli kojuja ja kasaantui esiintymislavan eteen.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren hunajaisten avaussanojen jälkeen aamupäivän ohjelmassa nähtiin ja kuultiin kantelemusiikkia ja Kengurumeininki-yhtyeen konsertti.

Puolelta päivin juontaja Iida Repo haastatteli hunajakirjailija Mari Koistista, minkä jälkeen muusikko Ville Leinonen palasi jälleen kerran Toijalaan, tällä kertaa Enkelin-yhtyeen kanssa.

Hunajahulinat huipentuivat Vuoden Kuhnurin palkitsemiseen kello 14, jolloin suurin yleisömeri oli jo valunut koteihinsa tai muiden ajanvietteiden pariin. Toriohjelman lisäksi päivän aikana järjestettiin myös kaksi opastettua kierrosta läheiselle mehiläistarhalle.

Kuhavuoressa saatiin hyvä sato

Hunajahulinoilla oli tänä vuonna ainakin kolme akaalaista myymässä omien mehiläistarhojen tuotteita. Tommi Sormunen teki torikauppaa ensimmäistä kertaa, eikä sotkialaisen Kuhavuoren tilan hunajaa ole tähän mennessä saanut myöskään paikallisista liikkeistä. Kauppojen kanssa on kuitenkin keskustelut käynnissä.

– Teen tätä vasta toista vuotta, ja viime vuonna hunaja meni tutuille ja sukulaisille. He hakivat sitä meiltä, ja postin kauttakin laitettiin. Kun sato kasvaa, on mahdollista myydä muuallekin, Sormunen sanoo.

Kuhavuoren tilalla, keskellä Akaata, on tällä hetkellä 25 mehiläispesää jaettuna kolmelle tarhalle. Tommi Sormunen on kesään tyytyväinen.

– Monet ovat valitelleet, että tänä vuonna on tullut huonosti hunajaa, mutta meillä keskisato on ollut tosi hyvä, noin 50 kiloa per pesä.

Sormunen suunnittelee lisäävänsä pesien määrää vähitellen. Vaikka tarhaajana on takana vasta pari kautta, on hunaja pyörinyt mielessä jo pikku pojasta.

– Ukkini veli tarhasi, ja itsekin hankin mehiläistarhausta käsittelevän kirjan jo 15 vuotta sitten. Tajusin sen sisällön kuitenkin vasta käytyäni Risto Niilimäen vetämän mehiläistenhoitokurssin.

Herra Hunajasta on ollut Sormuselle paljon apua kurssin jälkeenkin.

– Risto on ollut loistava mentori. Häneltä on saanut paljon käytännön oppia.