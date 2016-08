Akaaseen suunnitellaan kuituverkkoa

Akaan kaupunki on päättänyt osallistua alueelliseen kuituverkkohankkeeseen yhdessä Urjalan, Vesilahden ja Juupajoen kanssa. Pirkanmaan ELY-keskus tukee hanketta Akaan osalta yhteensä 72 000 eurolla. Akaan kaupungin suora rahoitus hankkeeseen on 18 000 euroa. Kuituverkkoa suunnitellaan koko kaupungin alueelle. Suunnitelman on tarkoitus olla valmis toukokuussa 2017.

Akaan tietohallintopäällikkö Asko Mäkisen mukaan Akaassa kulkee tälläkin hetkellä operaattoreiden runkokuituja, ja niitä on ollut mahdollista saada esimerkiksi kaupungin kiinteistöihin.

– Lisäksi Viialassa Sonera kaivaa Koiviston alueelle kuitua tällä hetkellä. Kun selvitystä kuituverkosta aloitettiin, kävi kuitenkin selvästi ilmi, että operaattorit eivät tule laajentamaan kuituverkkoa Akaan alueella. Ne keskittyvät tarjoamaan langattomia mobiiliyhteyksiä, Mäkinen toteaa.

Tavoitteena laajakaista kaikille kaupunkilaisille

Laajakaistaliittymiä on ollut saatavilla Akaan alueella, joskaan ei koko Akaassa. Liittymät on toteutettu kupariverkon läpi. Akaan kaupungilla kuituverkkohankkeeseen lähdön taustalla vaikuttavat erityisesti tulevaisuuden tarpeet.

– Verkossa liikkuvan datan määrä kasvaa huimaa vauhtia. Kupariverkon yhteysnopeus ei ole riittävä edes tänä päivänä, puhumattakaan tulevaisuudesta, Mäkinen miettii.

Mäkinen ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, milloin kuituverkon läpi toimivat laajakaistayhteydet ovat kaikkien kaupunkilaisten käytössä.

– Tämä on tavoite jollakin aikavälillä. Toistaiseksi on sovittu vain kuituverkon suunnittelusta. Yhdessä Urjalan, Vesilahden ja Juupajoen kanssa pohditaan jatkoa.

Mäkisen mukaan kuituverkon rakentaminen tapahtuu vaiheittain.

– Pääosin tekniikkana tullaan käyttämään valokuitua, koska sen maksimikapasiteetti riittää vielä vuosiksi eteenpäin. Mutta suunnittelu tullaan tekemään niin sanotusti hybridiverkkona niin, että muut tekniikat ovat jossain kohtaa edullisempia kuin kuidun kaivaminen, Mäkinen kertoo.

Akaan kaupungin kuituverkkosuunnitelman tekijäksi valittiin Orbion Consulting, joka oli ainoa määräaikaan mennessä tarjouksensa jättänyt yritys. Yrityksen tarjoushinta oli 0,098 euroa metriä kohden, kun arvonlisävero on nolla. Orbion Consultingin tarjous täytti kaikki tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Alueellisen kuituverkon suunnittelun kilpailutuksen hoiti Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy.

Kuituverkkosuunnitelma tehdään Akaalle, Urjalalle, Vesilahdelle sekä Juupajoelle erikseen huomioiden kuitenkin seudulliset yhteistyömahdollisuudet. Kussakin kunnassa päätös hankinnasta tehdään itsenäisesti.