Kerubeja ja kiehkuroita – Mian romanttinen puutarha hurmaa

Timo ja Tiina Santarannan etupiha on hämmästyttävä. Viialalaisessa puutarhassa kumpuilee kiviasetelmia, joiden välissä välkkyy kaksi lammikkoa. Niitä reunustavat muun muassa kuunliljat, koristeheinät, kurjenmiekat, saniaiset ja osmankäämit. Kasvien ja kivien välissä kurkistelee viehkeitä neitopatsaita, tonttuja ja muita olentoja, jotka luovat satumaista tunnelmaa. Toisen lammikon vieressä kasvaa omenapuu, jonka oksille on ripustettu sinisiä lyhtyjä. Omenapuun alla on ryhmä posliinisia majakoita. Pieni putous solisee veteen kivikasan päältä. Ja kiveä – sitä on kaikkialla.

– Tuossa on karkeasti arvioiden reilu 40 tonnia kiveä. Olen ollut 16 vuotta murskaamolla töissä, ja aika paljon kiveä on tuotu sellaisista paikoista, jossa olemme olleet murskaamassa. Osa on Urjalasta ja on Vesilahdesta, Timo kertoo.

Kiviä on tarttunut pariskunnan mukaan myös Oriveden Eräjärveltä, jossa on vanha maasälpälouhos. Osa puutarhan kivistä on varsin suuria lohkareita, joten lohkareiden siirtämiseen ja lammikoiden kaivamiseen Timo vuokrasi minikaivinkoneen. Loput on raahattu paikalleen käsivoimin kottikärryjen avulla.

Lammikoissa kiertää 20 kuutiota vettä

Santarantojen kivipuutarha on nykyisessä kuosissaan toista kesää. Kolme vuotta sitten pihassa oli nurmikko, jota varjosti suuri mänty. Koska pihassa vesi nousee herkästi pintaan, oli nurmikko aina märkä ja kurainen. Nykyään pihalammikoissa kiertää yli 20 kuutiota vettä, jota pyörittää viisi uppopumppua. Vesi on peräisin pihassa olevasta kaivosta.

– Tuolla on kaksi itse rakennettua suodatinpyttyä, jotta vesisysteemi ei menisi tukkoon roskista. Niiden kanssa joutuu puljaamaan jonkin verran, että vesi pysyisi kirkkaana. Kesällä lehdet ja siitepöly ovat suurimmat murheet. Syksyllä kun lehtiä alkaa tippua, silloin ne murheet vasta todenteolla alkavat, Timo nauraa.

Talvella pumput ovat pois käytöstä, mutta vettä ei lammikoista ole tyhjennetty. Vesi on jätetty jäätymään rauhassa. Tiinan sydäntä lähellä ovat kynttilät, ja syksyisin ja talvisin niitä syttyy pihalle jopa satamäärin. Myös pihan valaistus on pariskunnalle tärkeä asia.

– Olemme valaisseet pihan eri alueita sekä molemmat terassit, ja olen rakentanut lyhdyille omat pylväät, Tiina kertoo.

Terassi on kuin kreikkalainen taverna

Tiina Santaranta kertoo, että piha on pyritty rakentamaan siten, että rikkaruohojen määrä pysyisi vähäisenä.

– Peltokortetta täällä tosin nousee joka raosta. Se on viheliäinen kasvi. Kuunlilja on siinä mielessä hyvä, että se kasvaa runsaana ja jättää rikkaruohot alleen. Tässä pihassa on lisäksi joitakin vanhoja perennoja ja

kesäkukkia tuomassa väriä. Etupiha alkaa olla valmis, mutta muilla alueilla riittää vielä töitä.

Santarantojen piha jatkuu talon etupuolen kahdelle terassille. Toisella terassilla on kylpypalju sekä sohvaryhmä ja toisella ruokapöytä. Ruokapuolen terassia koristavat suuret kukka-amppelit ja säleikössä kiemurtelevat runsaat villiviinit. Katosta roikkuu valtava määrä muovisia viinirypäleterttuja ja viininlehtiä, kuin kreikkalaisessa ravintolassa konsanaan.

– Meillä on oma taverna, ei tarvitse matkustaa ulkomaille. Voimme tässä ottaa ouzoa ja kuvitella olevamme Kreikassa, Tiina nauraa.

Betoniset pehmolelut koristavat lammikonrantaa

Viime kesän projektina pariskunnalla oli betonityöt, joita löytyy lammikoita ympäröiviltä alueilta eri hahmoissa.

– Olemme betonoineet esimerkiksi lasten pehmoleluja ja tuo enkeli on mielestäni aika onnistunut, Tiina sanoo osoittaen eteeristä hahmoa, jolla on nuken kasvot.

Isot betoniruukut on tehty asettamalla pyyhe pöllin päälle ja kaatamalla päälle betonia. Betonin kuivuttua tuotos käännetään ympäri, ja tuloksena on persoonallinen ruukku. Ruukkuihin Santarannat ovat asetelleet kesäkukkia.

Santarantojen pihaprojekti on vaatinut valtavan määrän työtä ja aikaa. Kaikkea he eivät kuitenkaan ole joutuneet tekemään yksin, sillä suunnittelu- ja ideointiapuna heillä on ollut romanialainen ystävänsä Adrian Tapi, johon pariskunta tutustui Facebookin kautta.

– Nyt alkaa piha olla siinä kunnossa, että josko siitä pääsisi pikkuhiljaa jo nauttimaankin, Timo sanoo.