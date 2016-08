Akaan seurakuntaan kanttori-diakoniatyöntekijän virka

Akaaseen perustetaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Tamperelainen Hoivapalvelu Valkokulta on vuokrannut sitä varten 11 huoneistoa Rautalassa sijaitsevasta 30 asunnon kerrostalosta. Osa huoneistoista tulee toimisto- ja vastaanottokäyttöön esimerkiksi sosiaalityöntekijälle ja sairaanhoitajalle ja loput asunnoiksi.

– Olemme toivoneet lapsiperheitä ja ikäihmisiä, koska meillä on siihen hoivapalveluyrityksenä vahvin osaaminen. Jos saadaan perheitä, yritämme pitää ne kokonaisina, kertoo Hoivapalvelu Valkokullan toimitusjohtaja Riikka Salakari.

Vuokratut asunnot ovat kaksioita, kolmioita ja neliöitä. Yhdessä isossa asunnoissa voi olla parikin perhettä.

– Talon kellaritiloihin tulee julkista tilaa, missä voidaan kokoontua ja pitää esimerkiksi tiedotustilaisuuksia, Salakari sanoo.

Muutama asukas harkitsee lähtöä

Maahanmuuttovirasto on pyytänyt hoivapalveluyrityksiltä apua turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Riikka Salakari sattui törmäämään Etelän Tehtaat Oy:n ja Riihirakenne Oy:n yrittäjiin, jotka olivat ostamassa Rautalasta Kunta-Asuntojen kauppaamaa vuokrakerrostaloa.

– Talon hankintapäätös oli jo tehty, mutta sitten tuli yllättäen tällainen yhteydenotto, kertoo Etelän Tehtaita ja Riihirakennetta edustava Pekka Riihimäki.

Talon muut asukkaat voivat jatkaa vuokralaisina tai muuttaa pois ilman irtisanomisaikaa.

– Jos joku tästä mielipahaa kokee, olemme valmiit myös hyvittämään joulukuun vuokran. Jos löytää pikaisesti asunnon, voi lähteä vaikka huomenna, Riihimäki sanoo.

Hän ymmärtää asukkaiden hämmennyksen. Tieto siitä, että Kunta-Asunnot on myynyt talon, tuli asukkaille viime perjantaina samalla lapulla kuin uutinen vastaanottokeskuksesta ja irtisanomisajan poistumisesta.

– Kukaan ei ole vielä ilmoittanut lähtevänsä, mutta muutamia yhteydenottoja olen saanut. He etsivät asuntoa ja ovat kysyneet tarkentavia kysymyksiä. Meilläkin on tarjota muutama asunto viime vuonna Toijalasta ostamastamme kerrostalosta sekä rivitaloyhtiöstä, joka meillä on Kylmäkoskella, sanoo Riihimäki.

Sosiaalityöntekijä ja viisi ohjaajaa haussa

Hoivapalvelu Valkokullan Riikka Salakarin mukaan turvapaikanhakijoiden asuttaminen valtaväestön sekaan on todettu hyväksi kotoutumisen kannalta ja turhautumisen välttämiseksi.

– Vuokraamamme asunnot ovat ympäri talon, mutta päätyraput ovat tällä hetkellä tyhjimmillään. Niistä aloitellaan, ja muualle kuin tähän taloon emme ole toimintaa laajentamassa.

Hoivapalvelu Valkokulta on jo tehnyt vastaanottokeskuksesta sopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa, jolta se nyt odottaa toimeksiantoa ja tietoa Toijalaan tulijoista 15. joulukuuta mennessä. Silloin päättyy myös hakuaika yhden sosiaalityöntekijän ja viiden ohjaajan työpaikkoihin.

Ensimmäiset 60 turvapaikanhakijaa tulevat joulukuun aikana, ja heitä saattaa tulla lisääkin. Vastaanottokeskus toimii Toijalassa ainakin vuoden.

Kaupunkia pyydettiin mukaan

Hoivapalvelu Valkokulta järjestää Toijalan vastaanottokeskuksen toiminnasta avoimen tiedotustilaisuuden mahdollisimman pian ja kutsuu paikalle myös Maahanmuuttoviraston ja poliisin edustajat.

Aika ja paikka ovat vielä auki, mutta se tiedetään, että Akaan kaupunki ei ole mukana järjestämässä tiedotustilaisuutta. Valkokullasta on oltu yhteydessä kaupunginjohtaja Aki Viitasaareen.

– Me olemme pyytäneet yhteistä tilaisuutta, mutta kaupunki ei halunnut olla mukana, kertoo toimitusjohtaja Riikka Salakari.

Akaan Seutu ei tavoittanut Aki Viitasaarta kommentoimaan tilannetta. Akaan valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) ei osannut sanoa asiaan ensin mitään ja epäili sitten koko hankkeen toteutumista.

– Minun tietääkseni tällaisia kerrostalovirityksiä on ollut muuallakin, mutta Maahanmuuttovirasto ei ole niitä hyväksynyt.

Kallioisen mielestä Akaan kaupunki ei ole asiassa mikään taho, eikä se voi tiedottaa mitään, koska se ei tiedä mitään. Mutta onko valtuuston puheenjohtajalle ok, että kaupunki kieltäytyy tässä tilanteessa ja tällä tavoin yhteistyöstä?

– Se on vähän isompi ja monimutkaisempi asia. Tilanne on mennyt pikkaisen hallitsemattomaksi, sanoo Saila Kallioinen ja jatkaa.

– Pitäisi yhteisymmärryksessä hakea asioita Maahanmuuttoviraston ja muiden toimijoiden kanssa. Ei niin, että vaan tullaan alueelle. Sillä ei edesauteta kotouttamista tai asioiden etenemistä.

Toiminnasta tiedotetaan myös Facebookissa

Hoivapalvelu Valkokulta on perustanut Toijalan vastaanottokeskukselle Facebook-sivun ihmisten yhteydenottoja ja kysymyksiä varten.

– Facebookin kautta tulee koko ajan tilannetietoa meidän toiminnastamme. Pyrimme mahdollisimman avoimeen tiedotukseen kaupunkilaisille, Riikka Salakari sanoo.

Joitain kysymyksiä on akaalaisilta jo tullutkin.

– On kannettu huolta lähiasukkaiden turvallisuudesta, ja keskustelemalla näistä on päästy yhteisymmärrykseen. Olemme luvanneet, että kiinnitämme turvallisuuteen erityistä huomiota.

Riikka Salakarin mukaan Akaan seurakuntaan sekä SPR:ään ja muihin kolmannen sektorin toimijoihin ja vapaaehtoisiin otetaan yhteyttä heti, kun toiminta käynnistyy ja tilanne rauhoittuu.

Tarve kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön esimerkiksi koulu- ja terveydenhuoltosioissa selviää sitten, kun tiedetään, keitä Akaaseen tulee.

Seurakunta on valmis yhteistyöhön

Kirkkoherra Ali Kulhian mielestä kaikilla akaalaisilla on oma leiviskänsä hoidettavana siinä, että turvapaikanhakijoiden arki Akaassa on mahdollisimman sujuvaa.

– Kyllä se on jokaisen kuntalaisen homma, ettei tule mitään häiriöitä. Vastaanottokeskus tulee joka tapauksessa, ja parasta on vaan hoitaa tämä mahdollisimman hienosti niin, että heistä tulee kunnollisia veronmaksajia tai kun tilanne rauhoittuu, he pääsevät kotimaahansa. Se on tietysti varmaan kaikkein hartain toive, Kulhia sanoo.

Akaan seurakunta oli maanantaina yhteydessä Hoivapalvelu Valkokultaan ja keskusteli tilanteesta ja yhteistyöstä.

– Meillä on jo ollut suunnitteilla maailmojen keittiötä marttojen ja SPR:n kanssa. Meillä on myös pappi, joka on työkseen opettanut suomea maahanmuuttajille sekä eri kulttuureihin tutustuneita työntekijöitä. Piispan toimistosta Tampereelta tulee kansainvälisten asioiden asiantuntijalta tohtori Sakari Löytyltä koko ajan vinkkejä ja materiaalia, ja omat vapaaehtoisemme kysyvät, mitä he voivat tehdä.

Ennen kuin mihinkään voidaan ryhtyä, täytyy tietää, mitä toimintaa vastaanottokeskus järjestää ja mikä on seurakunnan rooli turvapaikanhakijoiden kototutumisessa.

– Tarjoamme rauhaa ja rauhallisia ihmisiä. Kerromme keitä me olemme ja miten me täällä elämme. Lähetys- ja tiedotussihteerimme Jaana Viitakangas-Klemola veti juuri ässän hihasta, että meillähän on kauneimpia joululauluja vielä alkuvuodestakin. Voimme kutsua heidät sinnekin mukaan, Kulhia sanoo.

Parhaita esimerkkejä ja kotouttajia voivat olla Akaaseen jo kotoutuneet.

– Jos täällä asuu samasta maasta tai kulttuureista olevia ihmisiä, heidät pitäisi saada äkkiä mukaan näyttämään, että minä asun täällä ja minä teen näin.

Kirkkoherra muistuttaa, että vastaanottokeskuksella on myös työllistävä vaikutus, ja se tuo käyttäjiä akaalaisille yksityisille ja julkisille palveluille.