Viialan Hopea-Ankkuri juhli 30-vuotista taivaltaan lauantaina. Veneily on monen akaalaisen harrastus, mistä kertoo yhdistyksen noin 160 hengen jäsenmääräkin. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen vertasi juhlapuheessaan yhdistysten jäsenmääriä.

– Vertailun vuoksi voi mainita, että esimerkiksi Helsingin moottorivenekerhossa on jäseniä vähän yli 800, ja se on Suomen suurimpia venekerhoja. Pidän Hopea-Ankkurin jäsenmäärää hyvin merkittävänä.

Hopea-Ankkurin tukikohtana on ollut lähes koko yhdistyksen olemassaolon ajan Nyppy, joka on kaupungin omistuksessa ja vuokralla yhdistyksellä. Vanhaa rakennusta, pihapiiriä ja satamaa pidetään kunnossa talkootyöllä.

Yhdistyksellä on myös aktiivista koulutustoimintaa. Se järjestää erilaisia veneilyyn ja vesillä liikkumiseen liittyviä kursseja.

Tilaisuudessa julkistettiin Hopea-Ankkurin historiikki. Sitä ovat olleet tekemässä muun muassa Pauli Wiklund ja Kirsti Käki. Veneilykonkari Wiklund myös nimitettiin yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Vene kaikilla mukavuuksilla

Annika ja Vesa Laakso ovat Hopea-Ankkurin jäseniä ja innokkaita veneilijöitä. He muuttivat Viialaan Tampereelta vuonna 1999.

– Kävelimme täällä ja katselimme, että tuossahan on veneranta. Tuumimme, että voisi olla mukavaa ostaa vene, Vesa Laakso muistelee.

Tällä hetkellä Laaksoilla on menossa jo neljäs vene.

– Olemme vaihtaneet aina vähän isompaan veneeseen, jossa on enemmän herkkuja. Jännä juttu, että kun lapset muuttivat pois kotoa, vene kasvoi, Annika nauraa.

Lapset olivat kotona asuessaan aina mukana reissuilla, ja edelleen he kyselevät, että pääsisikö matkaan mukaan. Laaksot tekevät paljon matkoja, joilla he yöpyvät yhden tai kaksi yötä. Lasten ollessa pieniä he olivat reissun päällä jopa viikon kerrallaan.

Nykyiseen norjalaisvalmisteiseen veneeseen mahtuu yöpymään neljä henkeä mukavasti niin, että ei tarvitse maata kylki kyljessä. Veneessä on tarvittavat mukavuudet ruoanlaittomahdollisuuksineen ja vessoineen.

Yhteinen harrastus

Lähivedet ovat tulleet Laaksoille tutuiksi. He menevät parkkiin satamiin tai luonnonsaariin.

– Saimme paljon neuvoja ja vinkkejä, kun tulimme yhdistykseen uusina jäseninä. Tämä on avointa porukkaa, joka suosittelee toisilleen hyviä veneilykohteita, Annika sanoo.

Lasten ollessa pieniä perhe teki alkusyksystäkin koulujen alettua lyhyitä reissuja koulu- ja työpäivän jälkeen.

– Ajoimme jonnekin lähelle. Lapset menivät uimaan ja me laitoimme veneessä perunat kiehumaan.

Laaksot kuvailevat veneilyn lumoa siten, että he ovat ikään kuin perillä jo veneeseen astuessaan.

– Jos lähdet lomamatkalle, niin ensin pitää tehdä matka, että pääsee perille. Me olemme perillä heti veneessä, eikä ole väliä menemmekö lähelle vai kauas.

Pariskunnalla on myös kimppamökki sekä omakotitalo. Veneily vie voiton ajankäytössä, eikä pihatöille jää kovin aikaa.

– Tämä on meidän yhteinen harrastuksemme. Voisi tulla sanomista harrastuksen kalleudesta, jos kumpikin ei olisi innostunut asiasta, Annika Laakso miettii.